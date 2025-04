Pradedami kompensuoti nauji vaistai nuo vėžio

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis nuo šiol bus kompensuojami nauji vaistai, skirti įvairių formų vėžiui gydyti.

„Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine ligonių kasa ir Valstybine vaistų kontrolės tarnyba deda visas pastangas, kad nauji veiksmingi vaistai nuo vėžio kuo greičiau pasiektų pacientus. Glaudus institucijų bendradarbiavimas padeda sparčiau įgyvendinti teisės aktų reikalavimus ir įtraukti šiuos vaistus į kompensavimo sistemą“, – teigia sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.

Iš rezervinio vaistų sąrašo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą perkelti darolutamidas, olaparibas, pembrolizumabas, abemaciklibas ir trastuzumabo derukstekanas. Šie vaistai padės pacientams, sergantiems krūties, prostatos, gimdos kaklelio ir stemplės bei gastroezofaginės jungties vėžiu.

„Į kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtraukiami itin svarbūs vaistai, kurie anksčiau buvo rezerviniame sąraše ir laukė finansavimo. Tai gera žinia tūkstančiams pacientų – nauji efektyvūs vaistai padės suvaldyti ligą, gerinti gyvenimo kokybę“, – sako Valstybinės ligonių kasos (VLK) Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas Evaldas Stropus.

Neilgai trukus į kompensuojamųjų vaistų kainyną taip pat bus įtrauktas sacituzumabas govitekanas, skiriamas agresyvesnėms krūties vėžio formoms gydyti, o vaistų gamintojui pasirašius sutartį su VLK – tukatinibas, skiriamas neišoperuojamo arba išplitusio krūties vėžio gydymui. Be to, artimiausiu metu bus pradėtos pirkimo procedūros įsigyti centralizuotai apmokamam vaistui daunorubicinui su citarabinu, skirtam ūminei mieloidinei leukemijai gydyti.

Prognozuojama, kad naujiems vaistams nuo vėžio kompensuoti šiemet papildomai bus skirta apie 19 mln. eurų PSDF biudžeto lėšų.

VLK duomenimis, iš viso priešnavikiniams vaistams kompensuoti 2024 m. išleista beveik 244 mln. eurų. Tiek valstybės lėšų prireikė 51,6 tūkst. pacientų gydymui. Pastebima, kad onkologiniams vaistams skirta suma per pastaruosius penkerius metus išaugo du kartus.

