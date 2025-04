Į seniūniją – tik su reikalais. Klausytis ataskaitų nėra poreikio?

Gražus ir šiltas oras balandžio 3-iosios pavakare Veiverių miestelio gyventojus viliojo pasivaikščioti, pasitvarkyti kiemus, todėl į Šaulių namus pasiklausyti seniūno Vaclovo Ramanausko metinės veiklos ataskaitos užsuko tik nedaugelis pačių aktyviausiųjų. Pasinaudoję proga, kad į Veiverių seniūnijos ataskaitinį susirinkimą atvyko Prienų rajono savivaldybės ir Administracijos vadovai, Tarybos nariai, jie su valdžios atstovais pasidalino savo problemomis, informavo apie pastebėtas negeroves ar teiravosi jų patarimo.

Seniūnas atsiskaitė už atliktus darbus

Anot seniūno V.Ramanausko, gyventojai į seniūnijos darbuotojus kreipiasi įvairiais gyvenimo atvejais: registruodami mirtis, gimimus, prašydami skirti kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį, dėl vienkartinių išmokų, pašalpų, nemokamo maitinimo, vietinės rinkliavos mokesčio lengvatų, žemės ūkio ir ūkiniais klausimais. Visgi augančioje Veiverių seniūnijoje žmonėms labiausiai rūpi jų gyvenamosios aplinkos kokybė, todėl į jos gerinimą ir buvo orientuoti svarbiausi darbai. Seniūnijos rūpesčiu tvarkomos viešosios erdvės, pjaunami ir genimi avariniai medžiai, vykdoma kelių priežiūra, šienaujamos pakelės.

Seniūno teigimu, praėjusiais metais buvo pašalinti Juodbūdžio gyvenvietės, Mauručių Liepų gatvės melioracijos įrenginių gedimai. Įrengti šviestuvai Veiverių miestelio Petkeliškių, Aušros, Žaliojoje gatvėse, Mauručių kaimo Geležinkelio gatvėje. Šiemet planuojama keletą šviestuvų pastatyti Veiverių miestelio Kaštonų, Mauručių kaimo Jaunimo gatvėse bei Kuprių kaime. Seniūnas pasidžiaugė paklotu asfaltu Šilėnų gatvėje, Mauručiuose, taip pat Stadiono gatvėje, Veiveriuose, išasfaltuotu įvažiavimu į Skriaudžių ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

V.Ramanauskas pasidalino informacija ir apie 2025 metais laukiančius darbus: planuojamas Skriaudžių kaimo Vilties ir Sodų gatvių kapitalinis remontas, Čiurlių kaimo Petkeliškių gatvės ir Skriaudžių kaimo Vairuotojų gatvės paprastasis remontas, numatyta sutvarkyti privažiavimus prie Veiverių T.Žilinsko gimnazijos iš Kauno gatvės. Kai kurių kelių būklė dar kelia nepatogumų, bet seniūnas negalėjo pažadėti sparčių pokyčių ir prašė kantrybės.

Buvo atnaujinta dalis Skriaudžių kapinių tvoros, šiemet bus tvarkoma Veiverių kapinių tvora, kapines žadama suskaitmeninti. Lankytojų patogumui bus pastatyti biotualetai prie Skriaudžių autobusų stotelės ir Veiverių parke, miestelyje atsiras tekstilės rūšiavimo konteinerių.

Pasidžiaugęs aktyviu kultūriniu seniūnijos gyvenimu, šventėmis, seniūnas išskyrė ir keletą problemų, susijusių su pėsčiųjų tako Mauručiai – Veiveriai – Skriaudžiai sutvarkymu, pėsčiųjų perėja ir apšvietimo Skriaudžiuose bei Lizdeikiuose įrengimu. Pasak jo, kaip greitai pavyks rasti sprendimus, priklausys ir nuo regioninius kelius administruojančios įmonės „VIA Lietuva“ požiūrio. V.Ramanauskas paminėjo ir rūpesčius dėl socialinių būstų, vandentiekio ir nuotekų tinklų, apleistų sklypų priežiūros, konteinerių aikštelės įrengimo sodų bendrijoje „Aronija“. Jis apeliavo į neatsakingų, teršiančių aplinką gyventojų sąžinę – jų bet kur numestas ir paliktas šiukšles vėliau turi surinkti seniūnijos darbuotojai.

Kalbėjo apie dėmesį Veiverių kraštui ir iššūkius

Merą Alvydą Vaicekauską pradžiugino seniūnijoje augantis gyventojų skaičius, pasak jo, Savivaldybės siekis yra pritraukti į kaimiškąsias vietoves kuo daugiau jaunų šeimų, kad ateityje netektų priimti gyventojams skausmingų ir nepopuliarių sprendimų.

Meras papasakojo apie tai, ką Savivaldybė nuveikė, didinant šios kaimiškosios vietovės patrauklumą ir gyventojams, ir naujakuriams. Jis sakė, kad gyventojų prašymu šiuo metu keičiamas Veiverių miestelio bendrasis planas, todėl bus išplėsta gyvenamoji teritorija, žmonės joje galės statytis namus. Gerinant susisiekimą, buvo pasiektas susitarimas su verslo įmonėmis ir, kooperuojant lėšas, išasfaltuotas Šilėnų kelias. Meras neslėpė, kad Savivaldybei tai buvo nelengvas sprendimas, darbai atsiėjo 800 tūkst. eurų (iš jų verslo įmonės prisidėjo 150 tūkst. eurų). Anot jo, valstybės skiriamų lėšų kelių priežiūrai ir remontui nepakanka, vien praėjusiais metais Savivaldybė šioms reikmėms iš biudžeto pridėjo 1,8 mln. eurų. Šios lėšos buvo surinktos mokesčių pavidalu, o vėliau, kaip akcentavo meras, jos sugrįžo į kaimiškąsias teritorijas per aplinkos sutvarkymo darbus.

Rajono vadovas pakomentavo vietos bendruomenėse atgarsio sulaukusį sprendimą dėl Veiverių T.Žilinsko gimnazijos ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos sujungimo. Meras sakė seniūnijos ataskaitinio susirinkimo išvakarėse bendravęs su Skriaudžių mokyklos bendruomene ir patikinęs, jog šis sprendimas neigiamų pasekmių jai neturės. Priešingai – Savivaldybė investavo apie 100 tūkst. eurų į mokyklos aplinkos sutvarkymą ir pasiruošusi toliau teikti paramą. Mokykloje bus suremontuota valgykla ir kitos erdvės, jau suprojektuotas stadionas.

A.Vaicekauskas informavo apie tai, kad ateityje daugiau teritorijų bus perduota Savivaldybės žinion, paragino gyventojus susitvarkyti žemės dokumentus ir įregistruoti nuosavybę Registrų centre. Jis pasidalino ir būsimais iššūkiais, kurie užgrius, kai Vyriausybės sprendimu Savivaldybei bus perduoti miestelių keliai ir šaligatviai, jiems sutvarkyti prireiks papildomų lėšų, tai galimai pakoreguos ir sudarytą darbų eiliškumą.

Pasak A.Vaicekausko, kalbantis su geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projektuotojais, pavyko padėti Leskavos kaimo gyventojams ir išsaugoti žirgyną bei kelias sodybas, todėl jos nebus nukeltos. Jis neatmetė problemų, kurios dėl geležinkelio tiesimo gali kilti ateityje, ir teigė nenusišalinsiąs nuo jų sprendimo.

Meras taip pat užsiminė apie būdus atnaujinti Veiverių PSPC pastatą, pagerinti vandentiekio tinklų priežiūrą Veiveriuose.

Ir gyventojams, ir politikams rūpi gyvenamosios aplinkos kokybė

Išklausę merą ir seniūną, gyventojai ir šiam kraštui neabejingi politikai atkreipė valdžios atstovų dėmesį į rūpimas aktualijas. Savivaldybės tarybos opozicijos atstovė Rasa Juocevičienė sakė sulaukusi gyventojų skundų dėl neišvežamų šiukšlių Skriaudžių kapinėse. Ji prašė dėti pastangas dėl kelio rodyklės į partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto tėviškę pastatymo. Šis ženklas „VIA Baltica“ priklausančiame kelyje jau stovėjo, bet vėliau buvo nuimtas už kelių priežiūrą atsakingos įmonės sprendimu kaip pastatytas be leidimo, todėl reikia Savivaldybės iniciatyvos ir suderinimų.

Jovydas Juocevičius seniūnui priminė apie šakų išvežimą ir perėją Juodbūdyje. Primygtinis raginimas seniūnui nepatiko, jis atšovė, kad „jei pasako, tai ir padaro“. Jo teigimu, kai kurių darbų nepaskubinsi, nes atsiranda darbui kliudančių nenumatytų aplinkybių, suserga darbuotojai. Dėl kreipimosi, susijusio su perėja, iniciatyvą jis perleido politikui.

Ūkininkas Martynas Butkevičius prašė skaidrumo, įgyvendinant Melioracijos programą; atkreipė dėmesį į semiamas vietas, kurias reikėtų nusausinti; svarstė galimybes išaiškinti ir sudrausminti gamtos teršėjus, išmetančius padangas į griovius bei kanalus; kėlė klausimą dėl, jo požiūriu, neteisingo ūkininkų apmokestinimo už atliekas.

Gyventojai prašė prie kapinių įrengti vaizdo stebėjimo kamerą, nes pro šalį važiuojantys žmonės čia užsuka automobiliais ir išmeta įvairiausias atliekas, o į praeivių pastabas nereaguoja. Susekti tuos, kurie atsikrato padangomis, yra sunkiau, meras kvietė gyventojus būti pilietiškiems ir, užfiksavus tokius atvejus, apie juos pranešti aplinkosaugininkams.

Kita problema – išgenėjus medžius, tujas, nupjovus žolę susidaro žaliosios atliekos, gyventojai skundėsi, kad jų nėra kur padėti. Veiveriškiai pageidavo įrengti visiems prieinamą kompostavimo aikštelę. Meras pažadėjo kartu su ARATC apsvarstyti tokią galimybę, tačiau siūlė ir kitą variantą – tartis su verslininkais, kurie galėtų atvažiuoti ir vietoje susmulkinti šakas.

Bendruomenės atstovams parūpo, ar Savivaldybėje bus vykdoma invazinių šliužų kontrolės programa. Meras paramos kenkėjų naikinimui nežadėjo, ragino gyventojus tvarkytis, dažniau šienauti žolę, neapleisti aplinkos. Siūlymų, kaip būtų galima spręsti šiukšlinimo problemą, pateikė Savivaldybės tarybos opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė, kuri pasinaudojo proga išsakyti skirtingą, nei valdančiosios daugumos, požiūrį į mokyklų tinklo pertvarką, Kaimo plėtros rėmimo ir Melioracijos, nuotekų tvarkymo finansavimo programas.

Vienos seniūnijos gyvenvietės atstovas pasidalino rūpesčiu dėl keliems savininkams priklausančio artezinio gręžinio įregistravimo ir tolimesnio eksploatavimo, nesulaukiant baudų. Gręžinys buvo privatizuotas byrant kolūkiams, tačiau dokumentai, kaip to reikalauja įstatymai, iki šiol nesutvarkyti. Iš mero A.Vaicekausko ir Savivaldybės tarybos nario Cezario Pacevičiaus, dirbusio vandentvarkos srityje, komentarų aiškėja, kad patiems gyventojams įteisinti gręžinį gali būti nelengva ir brangu, todėl reikėtų apsvarstyti ir kitas alternatyvas.

Gyventojai uždavė klausimų dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, žvyrkelių sankasų paaukštinimo ir griovių valymo. Buvo išsakytas ir priekaištas dėl to, kad, sujungiant seniūnijos mokyklas, nebuvo atsižvelgta į bendruomenės prašymą Veiverių skyriui palikti garbingą T.Žilinsko vardą. Meras teigė norintis, kad dėl šio siūlymo tarpusavyje susitartų abiejų mokyklų bendruomenės. Veiverių krašto politikė Daiva Macijauskienė patikino, kad susitarimas bus rastas, tai tik laiko klausimas. Informuota apie tai, kad jungtinės Suvalkijos gimnazijos skyriai pradės veikti nuo šių metų rugpjūčio 21 dienos.

Dalė Lazauskienė

Autorės nuotraukos