Atminties ženklai Seime

Balandžio 8-ąją LR Seimo narės Jūratės Zailskienės kvietimu Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo ekskursijoje po LR Seimo rūmus. Vaizdingas ir įtraukiantis gidės pasakojimas apie kiekvieną salę, kiekvieną detalę pavertė šią ekskursiją gyva istorijos pamoka – lyg vaikščiotum per svarbiausius Lietuvos valstybingumo įvykius. Tai buvo kelionė į nepriklausomybės esmę, ypač reikšminga šiais metais, kai minime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 35-metį.

Ekskursijos metu bibliotekos darbuotojai turėjo galimybę aplankyti Seimo spaudos konferencijų salę, stebėti parlamentinę kasdienybę iš balkono Seimo posėdžių salėje. Modernioji Seimo posėdžių salė – viena pažangiausių Europoje – paliko stiprų įspūdį ir savo architektūra, ir erdve.

Vitražo galerijoje bibliotekininkai stovėjo ten, kur prieš daugiau kaip tris dešimtmečius buvo balsuota už Nepriklausomybės atkūrimą. Čia – simboliški Gediminaičių stulpai, puošiami daugiau nei 300 tūkstančių trispalvių apyrankių – jaunimo dovana Lietuvai. Konstitucijos salėje, kur 1992 m. buvo pasirašytas Lietuvos Konstitucijos įstatymas, lankytojai prisilietė prie valstybės teisinio pagrindo ištakų. Čia juntama Justino Marcinkevičiaus dvasia – būtent jis parašė Konstitucijos preambulę.

Toliau – Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko vardu pavadinta salė, supažindinusi su diplomatinio protokolo subtilybėmis ir pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos tarptautiniais žingsniais. Popiežiaus Jono Pauliaus II aula priminė istorinį 1993 m. popiežiaus vizitą, įsirėžusį į tautos atmintį, bei pasakojo Sausio 13-osios, Medininkų tragedijos aukų istoriją.

Po ekskursijos bibliotekininkai dalyvavo LR Seimo narės Jūratės Zailskienės iniciatyva LR Seimo lankytojų centre eksponuojamos Poeto 95-mečiui skirtos parodos „Atminties ženklai liudija Justino Marcinkevičiaus gyvenimą“ atidaryme. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos parengtoje parodoje eksponuojami įvairių laikotarpių valstybiniai ir tarptautiniai apdovanojimai, atminimo ženklai ir unikalios dovanos, atspindinčios ne tik Poeto kūrybinį kelią, bet ir jo įtaką Lietuvos kultūriniam bei visuomeniniam gyvenimui. Eksponatus parodai maloniai perdavė Poeto šeima, Prienų krašto muziejus ir Vinco Mykolaičio-Putino muziejus.

Renginyje dalyvavo gausus būrys literatūros, kultūros mylėtojų, Poeto artimieji, LR Seimo nariai. Padėką už Poeto Justino Marcinkevičiaus atminimo puoselėjimą Bibliotekos direktorei Daivai Čepeliauskienei įteikė LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Poeto dukterims Jurgai ir Ramunei už nuoširdžią bendrystę su Prienų kraštu padėkojo LR Seimo narė Jūratė Zailskienė.

Ši išvyka visiems dalyviams buvo ir profesinė patirtis, ir jautrus pilietinis išgyvenimas. Bibliotekininkams, kasdien puoselėjantiems atmintį per žodį, knygą, pokalbį, buvo be galo simboliška matyti ir jausti tą atmintį gyvą pačioje valstybės širdyje.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija