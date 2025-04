Kokia turėtų būti mityba sergant osteoporoze? Kokie produktai būtini, o kas vengtina? Ar naudingas protarpinis badavimas? Tęsiame aktualią osteoporozės temą su LSMU Kauno klinikų Reumatologijos klinikos vadove prof. Asta Baranauskaite.

Pasak Kauno klinikų Reumatologijos klinikos vadovės prof. Astos Baranauskaitės, sergant osteoporoze svarbu vartoti maisto produktus, turinčius daug kalcio. Taip pat derėtų sumažinti sočiųjų riebalų vartojimą, kurie gali mažinti skrandžio rūgštingumą ir trukdyti mineralinių medžiagų įsisavinimui. Saikingai gerti kavą. Vengti dietų, intensyvaus sporto, mankštų. Naudinga vaikščioti, plaukioti.

„Mityba, sergant osteoporoze, labai svarbi kaulų sveikatos palaikymui ir ligos progresavimo pristabdymui. Pagrindinis tikslas – užtikrinti pakankamą kalcio, vitamino D, baltymų, magnio, cinko ir kitų kaulų sveikatai būtinų maistinių medžiagų kiekį, taip pat vengti produktų, kurie gali mažinti kaulų tankį, – atkreipia dėmesį profesorė. – Stenkitės valgyti įvairų, subalansuotą maistą, pakankamai šviežių vaisių, daržovių, baltymų ir sveikų riebalų. Jei nevalgote tam tikrų maisto produktų (pavyzdžiui, pieno produktų), pagalvokite apie kalcio ir vitamino D papildus. Gerkite pakankamai vandens, nes dehidratacija kenkia kaulų ir raumenų sveikatai“.

Būtini maisto produktai sergant osteoporoze

1. Kalcio turintys maisto produktai:

. Pieno produktai: pienas, jogurtas, varškė, sūris.

. Augaliniai šaltiniai: brokoliai, kale (lapiniai kopūstai), migdolai, chia sėklos, tofu.

. Kalciu praturtinti produktai: augalinis pienas (sojų, avižų, migdolų), apelsinų sultys.

2. Vitaminas D:

Riebios žuvys: lašiša, skumbrė, tunas, sardinės.

. Kiaušinių tryniai.

. Vitamino D papildai: jei trūksta saulės spindulių ar mityboje nepakanka vitamino D.

3. Baltymai:

. Gyvūniniai šaltiniai: vištiena, kalakutiena, žuvis, kiaušiniai.

. Augaliniai šaltiniai: lęšiai, pupelės, avinžirniai, soja, bolivinė balanda.

4. Magnis ir cinkas:

. Magnio šaltiniai: Pilno grūdo produktai, riešutai, sėklos, juodas šokoladas, žalios daržovės.

. Cinko šaltiniai: mėsa, jūros gėrybės (ypač austrės), moliūgų sėklos, ankštiniai.

5 .Vitaminas K:

. Žali lapiniai kopūstai: špinatai, kale, petražolės.

. Fermentuoti produktai: natto (fermentuotos sojų pupelės).

6. Omega-3 riebalų rūgštys:

. Riebios žuvys: lašiša, skumbrė.

. Augaliniai šaltiniai: linų sėmenys, chia sėklos, graikiški riešutai.

Produktai, kurių derėtų vengti ar riboti:

1. Druskos perteklius:

Per didelis druskos vartojimas skatina kalcio išsiskyrimą su šlapimu. Rekomenduojama riboti sūrius užkandžius, sūdytą maistą ir perdirbtus produktus.

2. Per didelis baltymų kiekis:

Nors baltymai būtini, jų perteklius gali skatinti kalcio netekimą.

3. Rafinuotas cukrus:

Cukraus perteklius mažina kaulų tankį. Rekomenduojama riboti saldumynus, saldžius gėrimus, kepinius su daug cukraus.

4. Kofeinas:

Dideli kiekiai kavos (>3 puodeliai per dieną) gali skatinti kalcio netekimą.

5. Alkoholis:

Per didelis alkoholio vartojimas neigiamai veikia kaulų atsinaujinimo procesus.

6. Soda ir gaivieji gėrimai:

Gėrimai su fosforo rūgštimi (kolos tipo gėrimai) gali sumažinti kalcio įsisavinimą.

Ar naudingas protarpinis badavimas sergant osteoporoze?

Prof. Astos Baranauskaitės teigimu, protarpinis badavimas (tarkim, 16:8 modelis) gali būti naudingas kai kuriems žmonėms, tačiau sergant osteoporoze reikia būti atsargiems. Normalus kūno svoris yra svarbus kaulų sveikatai. Protarpinis badavimas gali pagerinti insulino jautrumą ir sumažinti uždegimą, o tai – netiesiogiai naudinga ir kaulams. Tačiau jei badaujama per ilgai arba nepaisoma maistinių medžiagų balanso, gali pritrūkti kalcio, baltymų ar vitamino D, o tai kenkia kaulams.

„Vyresniojo amžiaus žmonėms ar turintiesiems mažą kūno masės indeksą (KMI) protarpinis badavimas gali būti rizikingas, nes sumažėja energijos ir maistinių medžiagų suvartojimas, – aiškina A. Baranauskaitė. – Tad laikantis protarpinio badavimo, būtina pasirūpinti, kad valgymo metu gautumėte pakankamą kiekį kaulams svarbių maistinių medžiagų. Geriausia būtų pasitarti su šeimos gydytoju arba dietologu“.