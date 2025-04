Atsisveikinimui su rinkėjais – skambus akordas (kas ataskaiton nesudėta)

Net jei žinočiau, kad rytoj pasaulis sugrius, vis tiek sodinčiau obelį.

Martynas Liuteris

Pagal įstatymą Savivaldybės tarybos nariai kiekvienais metais privalo rinkėjams atsiskaityti už savo veiklą. Baigdamas savo, kaip Prienų rajono savivaldybės tarybos nario, 2019–2023 metų kadenciją, tokią ataskaitą pateikiau Savivaldybės interneto svetainėje, tad norintys dar ir dabar gali su ja ten susipažinti. Tikrai buvo ką ten surašyti. Tačiau buvo ir tokių darbų, kurie ilgiau negu vienerius metus užtruko, netgi vienos kadencijos ribose netilpo.

Skaitytojams jau ne kartą rašiau, kaip po daugybės išsiųstų raštų, skundų dėl priimtų procesinių sprendimų, su Valstybės kontrolės pagalba man pavyko įtikinti prokuratūrą, jog Prienų valdžios 2015 m. pasirašyta „skyrybų“ sutartis su privačiu šilumos tiekėju ,,Prienų energija“ buvo parengta skubotai, pažeidžiant galiojančius įstatymus. Byla dėl šios sutarties atsidūrė teismuose, kol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. galutinai pripažino, jog Prienų rajono savivaldybės įsipareigojimas pagal šią sutartį sumokėti ,,Prienų energijai“ 432 586,09 Eur už neva neatsipirkusias investicijas buvo nepagrįstas ir neteisėtas. Todėl teismas priteisė iš bendrovės „Trakų energija“ (buvusi ,,Prienų energija“) grąžinti šilumos vartotojų pagal sutartį jau sumokėtus apie 360 tūkstančių eurų. Šie pinigai, vykdant teismo sprendimą, buvo grąžinti Savivaldybei, savivaldybė juos pervedė „Prienų šilumos tinklams“, todėl vartotojai kelerius metus mokėjo mažesnę kainą už šilumą, taip kompensuojant jiems padarytą žalą.

Bet tuo ši istorija nesibaigė. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2021 m. atliko ,,Trakų energijos“ patikrinimą ir nustatė, jog Prienų rajono šilumos vartotojai 2013–2015 m. tuometiniam šilumos tiekėjui permokėjo dar papildomai beveik 300 tūkstančių eurų. Atsižvelgiant į tai, kad ,,Trakų energija“ Prienų rajone šilumos tiekimo veiklos jau nebevykdė, VERT 2021 m. gegužės 28 d. raštu apie susidariusią situaciją informavo Prienų rajono savivaldybę, kuri turėjo priimti sprendimus dėl permokos grąžinimo vartotojams. Nuo šio momento istorija tapo savotišku detektyvu. 2021 m. liepos 1 d. Tarybos posėdyje viešai paklausiau merą, ar gautas toks svarbus raštas ir kokių priemonių planuojama imtis, kad permoka būtų grąžinta vartotojams. Pasirodo, minėtas raštas nežinia kokiame ir kieno stalčiuje buvo atsigulęs, ir jei ne mano paklausimas, ar iš viso tas raštas būtų iškilęs į paviršių? Istorija apie tai nutyli…

Vėliau, kai jau su VERT buvo išsiaiškinta, kad Savivaldybei čia pačiai reikia imtis iniciatyvos bei sprendimų priėmimo, prasidėjo ilga kaip ,,Odisėjo kelionė“. Visą tą kelionę atidžiai sekiau, myniau vietos valdžiai ant kulnų savo klausimais ir paklausimais, kol Savivaldybė, nepavykus jai su šilumos tiekėju gražiuoju susiderėti dėl permokos grąžinimo, nusamdė advokatų kontorą ir kreipėsi į teismą. Žinoma, tik dėl tos dalies, kurią permokėjo Savivaldybės biudžetinės įstaigos. Ir štai, Vilniaus regiono apylinkės teismas 2022 m. gruodžio 19 d. sprendimu iš atsakovės UAB ,,Trakų energija“ ieškovėms – Prienų rajono savivaldybės administracijai, Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijai, Prienų lopšeliui-darželiui ,,Gintarėlis“ ir kt. savivaldybės biudžetinėms įstaigoms priteisė iš viso 42 741,07 Eur permoką už suvartotą šilumos energiją. Gaila, bet dėl atskirų gyventojų visą šios ilgos kelionės laiką Prienų rajono savivaldybės pozicija buvo ta, jog ginti savo pažeistas teises ir reikalauti permokos yra kiekvieno gyventojo individualus reikalas. Kiek žinau, tai permokas teisminiu keliu susigrąžino ir aktyvesni rajono gyventojai, tarp jų ir aš pats asmeniškai, mano pastangomis permoką taip pat susigrąžino SODROS Kauno skyrius, kuriame aš tuo metu dirbau.

Ir tai dar ne viskas. Nei Savivaldybės vadovai su visa gausia jų komanda, nei pasamdyti advokatai kažkodėl nesugebėjo įvertinti to fakto, kad ir pati Savivaldybė iš biudžeto mokėjo šilumos tiekėjui už nepasiturinčių gyventojų būstų šildymą (taip vadinamas kompensacijas) ir tokiu būdu taip pat atitinkamai permokėjo, o dėl to biudžetas patyrė nemažus nuostolius. Dėl padarytos žalos biudžetui, net jau ir pasibaigus mano kadencijai, 2023 m. gegužės mėn. kreipiausi į Valstybės kontrolę, atkreipdamas dėmesį, kad Savivaldybės nepagrįstai permokėtos lėšos (kompensacijų permokos) turi būti grąžintos į biudžetą. Valstybės kontrolė perdavė mano raštą Prienų rajono savivaldybės kontrolieriams, ir karuselė, nors ir girgždėdama, pradėjo suktis… Ilgokai sukosi, veiksmas vyko beveik kaip toje pasakoje ropę raunant. Teko bene penkis kartus Savivaldybės institucijoms raštu vis priminti apie save, kol šių metų pradžioje pagaliau sulaukiau iš Prienų savivaldybės administracijos direktorės pranešimo, jog UAB „Gren Trakai“ (buv. ,,Trakų energija“) 2024 m. gruodžio 30 d. grąžino 52 016 Eur kompensacijų permokos sumą už nepasiturintiems vartotojams laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki 2015-08-31 patiektą ir suvartotą šilumos energiją bei karštą vandenį. Įdomu, jog šilumos tiekėjas permoką grąžino be jokių teismų, geranoriškai, beje, kaip supratau, permokos sumą pats ir suskaičiavo. Ar Savivaldybė patikrino šiuos skaičiavimus, ar tiesiog patikėjo jais, atsakymo neturiu. Bet, kaip sakoma, geriau žvirblis rankoje, negu briedis girioje, 50 tūkstančių, sugrįžusių į biudžetą po 10 metų kelionės, pakelėse nesimėto.

Keista tik tai, kad apie ganėtinai sėkmingą šios istorijos pabaigą Prienų valdžios apologetai taip ir neišdrįso papasakoti savo rinkėjams – gal susigėdo, gal dar iki šiol taip ir nesuprato, kas čia įvyko. Nepaminėjo nei informacijose prie svarbesnių savivaldybės darbų, kur nepatingi kone kiekvieno oro virptelėjimo ar rankų paspaudimo ištransliuoti. Neatskleidė šios žinios ir tvirtinant ar keičiant Savivaldybės biudžetą, taigi daugiau kaip 50 tūkstančių ,,ištirpo“ lyg adata šieno kupetoje. Tačiau rinkėjai turi teisę žinoti, kur ir kaip šie pinigai buvo ar dar bus panaudoti. Baigęs savo kadenciją, pats būdamas eiliniu rinkėju, nebeturiu galimybės valdžios viršūnėlių kaip kitaip paklausti, todėl naudojuosi žiniasklaidos paslaugomis ir dabar čia klausiu… Tikiuosi, kad klausimas bus išgirstas ir viešai atsakytas.

Buvęs 1901–1909 m. JAV prezidentas Teodoras Ruzveltas yra pasakęs, kad teisingumas vėluoja, bet niekada nepasimeta. Kaip ir Šventojo Rašto Mokytojo knygoje parašyta: viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi; laikas ieškoti ir laikas pamesti; laikas verkti ir laikas juoktis; laikas tylėti ir laikas kalbėti, laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta… Ir dar iš ten pat – kad žmogui nėra nieko geresnio, kaip džiaugtis savo darbais, nes tai ir yra jo dalia…

Toks šios istorijos paskutinis akordas – lyg skambus trinktelėjimas durimis jas su visam užveriant.

Audrius Narvydas