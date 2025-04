Reiškia abejones dėl žemdirbių suvažiavimo

Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) yra priėmusi sprendimą balandžio 11 d. VDU LŽŪA rengti visuotinį žemdirbių suvažiavimą. Suvažiavimo datą buvo nutarta derinti prie LR Premjero darbotvarkės.

Dalis Lietuvos ūkininkų sąjungos skyrių viešoje erdvėje reiškia abejones dėl to, ar dalyvauti šiame suvažiavime yra tikslinga. Mūsų manymu, pirmiausia turėtume detaliai aptarti tikrąją ūkininkų padėtį, įvardinti svarbiausias žemės ūkio problemas, suformuoti bendrą poziciją, o vien dalyvauti suvažiavime, kad kažkas iš LŽŪT vadovų užsidėtų pliusiuką, – tokia galimybė mūsų netenkina.

LŪS tarybos nariai nėra dalyvavę diskusijose dėl žemės ūkio padėties ir nėra suformulavę bendros nuomonės. Pirmiausia reikia aptarti, kokie pokyčiai yra būtini keičiant mokestinę sistemą, palengvinant patikrų naštą ūkininkams ir kt., po to – paruošti problemų sprendimo strategiją. Suvažiavimas būtų kaip pagalbinė priemonė tikslams pasiekti.

Be to, kyla klausimas, kam, kviesdama į suvažiavimą, atstovauja LŽŪT – ūkininkams ar bendrovėms? Todėl Prienų ūkininkų sąjunga Tarybos sprendimu neketina dalyvauti šiame suvažiavime.

Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkė Asta Gluoksnienė