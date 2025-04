„Oi, oi, patempiau sprandą… Surakino kaklą, negaliu jo pasukti. Skauda petį..“, – kineziterapeutams dažnai skundžiasi pacientai. Kokios skausmo priežastys? Kodėl svarbi taisyklinga stuburo padėtis?

Dažniausios skausmo priežastys

Pasak Druskininkų „Eglės“ sanatorijos kineziterapeutės Jūratės Balčienės, pečius ar sprandą gali skaudėti dėl įvairių priežasčių: patempus raumenį, ilgai būnant vienoje pozoje, patyrus net nedidelę traumą, peršalus, taip pat po miego nepatogioje padėtyje (tarkim, aukšta pagalvė), netaisyklingos pečių padėties ar darbo metu, kai apkraunama tik viena raumenų grupė. Tuomet neretai ir atsiranda kaklo, pečių raumenų spazmai, blogėja kraujotaka.

Ką daryti?

Kai skauda kaklą (užpakalinę jo dalį – sprandą) ar pečių juostą, padeda manualinė terapija, fizioterapijos procedūros, priešuždegiminiai vaistai.

Dėl gydomųjų pratimų derėtų pasitarti su kineziterapeutu, kuris patars, kuo dažniau mankštinti kaklo raumenis.Tai sumažins sprando skausmą, pagerins kraujo apytaką, sąnario judrumą.

• Venkite pasyvaus gyvenimo būdo, rūkymo, viršsvorio, emocinio diskomforto, – tai sukelia nuovargį, raumenų įtampą bei skausmą.

Mažiau apkraukite stuburą

Kasdieniniame gyvenime kontroliuokite save: kaip einate, sėdite, dirbate, gulite.

Nugarą ir galvą stenkitės visuomet laikyti tiesiai, o pilvą – šiek tiek įtraukus. Sunkius daiktus kelkite pritūpę ir laikydami abiejomis rankomis. „Stovėdami eilėje ar laukdami stotelėje viešojo transporto kojas truputį sulenkite (1–1,5 cm) per kelius, o pėdas laikykite tiesiai pasuktas į priekį. Tokiu būdu sumažės klubų įtampa, nes stovėseną palaikys šlaunų raumenys,“ – pataria kineziterapeutė.

Miegokite ant standaus paviršiaus – nei per kieto, nei per minkšto čiužinio (turinčio anatomines zonas), ant vieno ar kito šono.

• Daugiau judėkite, palaikydami raumenų tonusą.

Svarbi jūsų laikysena

„Atkreipkite dėmesį į savo laikyseną. Eidami nenuleiskite galvos žemyn, nes tai trikdo normalią vidinių organų veiklą. Galvą per daug ištempiant į priekį ar ją nuleidžiant trinka kraujotaka, didėja stuburo deformacija, sunkėja kvėpavimas, – teigia J. Balčienė. – Neskaitykite knygų, nežiūrėkite televizoriaus, nenaršykite mobiliajame telefone atsigulę. Šie įpročiai silpnina pečių juostos ir kaklo raumenis“.