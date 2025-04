Gražesnė oda – rūpestis malonus

Šylant orams, artėjant vasaros sezonui ieškome naujų odos puoselėjimo paslapčių… O jos sėkmės dažnai slypi paprastuose kasdieniniuose ritualuose. Tad ką vertėtų prisiminti?

Teisingas valymas

Dermatologė Jolanta Urbštienė pataria odą valyti raminančiu minkštinančiu bealkoholiniu toniku. Nederėtų naudoti spiritinių valiklių, kurie sausina odą ir gali ją sudirginti. Patartina atsisakyti ir aštresnės tekstūros šveitiklio, nes odai tai sunki procedūra. Be to, gilus valymas itin netinka jautriai, į raudonį linkusiai odai ar esant išsiplėtusiam kapiliarų tinklui.

Odos šveitimą atlikite švelniai ir lėtai: kosmetinę priemonę sukamaisiais pirštų judesiais masažuokite kelias minutes. Po to nuplaukite veidą drungnu vandeniu. Procedūrą atlikite ne dažniau kaip kartą per savaitę, o jeigu oda normali (neriebi), pakaks – kartą per mėnesį.

• Oda valoma ir natūraliomis priemonėmis. Pavyzdžiui, pieno – trintų avižų ar varškės – grietinės kauke; šviežio agurko griežinėliais.

Pakankamas drėkinimas

„Drėgna oda visada atrodys geriau, ypač brandžiame ir vyresniame amžiuje, kai ji labiau sausėja. Drėgmė tonizuoja odą, suteikia jai gyvybingumo, sveiko raudonio, mažiau pastebimos smulkios raukšlelės,“ – pastebi dermatologė.

Drėkinkite odą švelniai, bet dažniau. Prieš tepant kremą ar serumą (nuo vidurio ausų link), nepamirškite nuvalyti odą vatos diskeliu.

Kokybiškam odos drėkinimui rinkitės kremus, kurių sudėtyje yra kofermento Q10, kolageno, keramidų, šlapalo. Vartokite lengvas aliejines emulsijas (losjonus, kremus), kurių pagrindą sudarantys aliejai gerai sulaiko drėgmę odoje.

• Drėkinamosios priemonės tepamos ant odos du kartus per dieną, ryte ir vakare.

Purškiamieji vandenys

Kelis kartus per dieną apsipurškus veidą terminiu ar gėlių vandeniu (hidrolatu), oda atsigauna lyg palaistyta gėlė… Gaivinantys vandenys suteiks jūsų odai gaivumo, geresnę kraujotaką, lėtės senėjimo procesas.

• Purškiamieji vandenys naudingi šylant pavasario orams, o ypač vasaros laikotarpiu.

Toninis kremas

Renkantis toninį veido kremą, atkreipkite dėmesį į jo sudėtį ir savybes. Švelnaus atspalvio drėkinantys ar maitinantys BB, CC kremai labai rekomenduojama naudoti moterims, kurių oda praradusi spalvą, gyvybingumą.

Brandžiai odai – populiarieji Anti – Age lengvos tekstūros, drėkinantys, nesubėgantys į raukšles; o turinčioms ypač probleminę (spuoguotą, dėmėtą) odą – tirštesnės, sunkesnės tekstūros maksimaliai maskuojantys toniniai kremai.

• Jautrios odos savininkėms reikalingi natūralūs toniniai kremai be alergizuojančių ingredientų.

Pavasarėjant…

Kol neįsibėgėjo šilti orai, atlikite veido šviesinimo procedūrą, panaudojant kosmetinę priemonę su vitaminu C. Ji ne tik šviesina, skaistina, bet ir stiprina odos barjerines savybes. Tačiau kaitriau šviečiant saulės spinduliams, odos šviesinimo terapija nerekomenduojama. Nepamirškite rytais – labiau drėkinančio kremo, nors kartą savaitėje – drėkinančios veido kaukės.

• Tinkamai puoselėjant ir rūpinantis oda, ji bus sveikesnė, skaistesnė.