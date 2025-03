Knygnešiai – Lietuviško žodžio nešėjai (II)

Prienų krašto švyturiai

Kiekvienas kraštas turėjo savo žymius knygnešius. Prienų krašte taip pat yra žinoma ne viena knygnešio pavardė. Knygnešių dienos proga prisiminkime iš Prienų krašto kilusius ir čia veikusius knygnešius.

Vienas iš jų – Jonas Mačys-Kėkštas (g. 1867 m. Ingavangio k., Prienų r.) – publicistas, knygnešys, vienas iš aktyvių lietuviškos kultūros puoselėtojų ir lietuviškos spaudos platintojų XIX a. pabaigoje. Mokydamasis Marijampolės gimnazijoje, kurioje mokytojavo žymūs lietuvybės puoselėtojai Petras Arminas ir Petras Kriaučiūnas, Mačys susižavėjo tautiniu judėjimu. 1883 m. gavęs į rankas ką tik išėjusią „Aušrą“, tapo ne tik nuolatiniu skaitytoju, bet ir platintoju.

Kartu su bendraklasiu Kaziu Griniumi leido rankraštinį mokinių laikraštį „Priešaušrį“. 1885 m. išleido laikraštį „Iššiepdantis“, kuriame pasirodė jo pirmasis eiliuotas kūrinys „Nelaimės dainiaus“. Gyvenimas susidėliojo taip, kad, atsisakęs mokytis kunigų seminarijoje, neteko tėvų ir giminaičio kunigo paramos, todėl būdamas 6 klasėje išstojo iš gimnazijos. Kurį laiką vertėsi iš pamokų Krosnos dvare. Apsigyvenęs Garliavoje pas mokytoją J. Andziulaitį-Kalnėną, susipažino su knygnešiu K. Aglinsku ir K. Sakalausku-Vanagėliu. Taip susibūrė „Aušros rėmėjų“ būrelis. Jie platindavo „Aušrą“ ir kitą draudžiamą lietuvišką spaudą.

1886 m. jis gavo raštininko vietą Aukščiausios Panemunės valsčiaus valdyboje. Čia susipažino su Vilkaviškio apskrities viršininku, kuris parūpino jam Virbalio burmistro vietą. Po kiek laiko buvo paskirtas į apskrities kanceliariją sekretoriumi. Virbalyje ir Vilkaviškyje Jonas Mačys-Kėkštas padėdavo knygnešiams gabenti draudžiamą spaudą per sieną, pasinaudojęs savo padėtimi parūpindavo dokumentus. 1900 m. dėl įvykusio konflikto tarnyboje, dėl ryšių su knygnešiais, iškilus grėsmei būti suimtam, pasitraukė į Tilžę, iš ten – į Bitėnus, kur pas M. Jankų redagavo laikraštį „Saulėteka“. Tačiau juo susidomėjo Prūsijos politinės policijos sekliai ir dėl politinio spaudimo buvo priverstas emigruoti į JAV, kur gyveno iki mirties. Jonas Mačys-Kėkštas – žmogus, kuris visą savo gyvenimą paskyrė lietuviškam žodžiui.

Lietuviškos spaudos platinimo centrai buvo Vlado Putvinskio Šilo-Pavėžupio dvare, Kretingos vienuolyne, Seinų ir Kauno kunigų seminarijose. Vienas tokių centrų veikė ir Veiverių mokytojų seminarijoje. Veiverių mokytojų seminarija buvo vienas iš tų židinių, kuriame, nepaisant caro valios, augo tautiškai nusiteikusi inteligentija. Seminarijoje dirbo švietimo veikėjai, kurie formavo tautinę sąmonę. Lietuvybės žadinimu čia aktyviai rūpinosi mokytojai Juozas Kairiūkštis ir Tomas Ferdinandas Žilinskas, dėstę lietuvių kalbą.

Juozas Kairiūkštis (g. 1855 m. Girininkų k., Prienų r.) – tautos švietėjas ir tautos žadintojas. Juozas Kairiūkštis gerai suprato lietuvių spaudos draudimo pasekmes, todėl iš visų jėgų stengėsi tam priešintis ir kiek įmanoma labiau plėsti gimtosios kalbos vartojimą. Sužinojęs, kad tik keli seminarijos mokiniai namuose buvo pramokę lietuviško rašto, skyrė dar daugiau dėmesio mokydamas rašyti lietuviškai. Jis ne tik mokė lietuvių kalbos, skleidė tautinę sąmonę savo mokiniams, bet ir slaptai platino lietuvišką spaudą. Jo veikla buvo labai svarbi kultūriniame pasipriešinime carinei rusinimo politikai. Jis ne kartą rizikavo būti suimtas ar ištremtas, bet savo veiklos nenutraukė. Pasak amžininkų prisiminimų, mokytojas kalbėdavo ne tik apie gramatiką, jis kalbėdavo apie Lietuvą, apie mūsų kalbą, kurią turim ginti. Jis nešė ne tik žinias, bet ir sąžinę. Tokie žmonės, kaip Juozas Kairiūkštis, buvo dvasiniai tautos sargai.

Petras Krušnauskas (g. 1875 m. Pabališkių k., Prienų r.) – lietuviškos šviesos nešėjas. Dar nesulaukęs nė dvidešimties metų pradėjo gabenti uždraustą spaudą iš Prūsijos į Lietuvą. Knygnešys Petras Krušnauskas pažinojo daug šviesių žmonių, kurie padėjo jam platinti uždraustą spaudą. 1905 m. jis dalyvavo lietuvių suvažiavime Vilniuje. Neretai buvo persekiojamas caro žandarų, bet, padedant draugams, bebaimis knygnešys vis išsisukdavo. 1906 m. buvo priverstas emigruoti į Ameriką. Ten dirbo įvairius darbus, bet po penkerių metų grįžo į Lietuvą, nes nematė gyvenimo prasmės svetur. Nors buvo eilinis Lietuvos ūkininkas, mokėjo anglų, vokiečių, rusų, lenkų kalbas. Buvo kaimo daraktoriumi, mokė skaityti ir rašyti Pabališkių kaimo bei apylinkių vaikus. Lietuva ir knygos buvo Petro Krušnausko gyvenimo meilė ir prasmė. Kuomet prezidentas Antanas Smetona skyrė jam knygnešio pensiją, jis jos atsisakė, sakydamas, kad jo šeima gali pragyventi ir iš savojo ūkio.

Antanas Bajoraitis (g. 1863 m., gyv. Pakuonyje, Prienų r.) buvo siuvėjas, zakristijonas ir knygnešys. Lietuvišką spaudą platino nuo 1878 metų, paskatintas Pakuonyje dirbusio kunigo Pranciškaus Būčio (1849–1925). Zakristijonas A. Bajoraitis Pakuonyje, vikaraujant P. Būčiui, spaudinių nunešdavo į kaimyninę Darsūniškio parapiją. Pranciškus Būčys, išvažiuodamas iš Pakuonio, pardavinėti lietuvišką spaudą patikėjo Antanui Bajoraičiui. 40–50 rublių vertės spaudinių iš kunigo jis gaudavo paštu siuntiniuose. Ir pats kunigas P. Būčys padėdavo kunigui M. Sederevičiui platinti spaudą ir kaimyninėse parapijose. Spaudai platinti pasitelkdavo patikimų pagalbininkų. Organizavo knygnešių ir spaudos platintojų tinklą. Todėl pradėjus drausti knygas siųsti paštu, jų atnešdavo kun. P. Būčio siųsti knygnešiai.

Antanui Bajoraičiui spaudos taip pat parūpindavo ir atveždavo Motiejus Eimaitis, Juozas Kancleris ir kiti. Antanas Spaudą platindavo pats, bet perduodavo ir kitiems knygnešiams.

Atvykus į Pakuonį kunigui Juozui Šmulkščiui, pradėjo bendradarbiauti su juo. Dalį gautos lietuviškos spaudos perduodavo J. Šmulkščiui, o likusią pats išplatindavo.

Žandarai, gavę duomenų, 1898 m. krėtė jo butą, paėmė knygų už 550 rublių. Per kvotą nustatė, kad A. Bajoraitis padėjo kunigui J. Šmuilkščiui aprūpinti Pakuonio parapijos žmones lietuviška spauda ir kad iš kunigo yra gavęs pinigų kalendoriams, brošiūroms ir laikraščiams įsigyti. 1899 m. buvo nubaustas trims mėnesiams kalėjimo ir vieneriems metams viešos policijos priežiūros. Kalėjo Kalvarijoje. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, organizavo atsišaukimų platinimą. Antanui Bajoraičiui nuo 1928 m. sausio 1 d. paskirta knygnešio pensija.

Gausi Garmų giminė ne vieną kartą minima tarp knygnešių. Šios giminės knygnešiai veikė kartu ir padėjo kitiems bendraminčiams su spauda rankose kovoti už tautos laisvę.

Simonas Garmus (g. 1848 m. Taurakiemio k., Kauno r.) buvo vienas pirmųjų, pradėjusių platinti lietuvišką spaudą gyvenvietėse abipus Nemuno. Buvo drąsus ir sumanus knygnešys. Pats parsigabendavo lietuviškos spaudos iš Mažosios Lietuvos. Kartais spaudos gaudavo iš kunigo Jono Užupio bei kunigo Pranciškaus Būčio. Draudžiamą spaudą platino apie Pakuonį, taip pat per Nemuną perduodavo savo padėjėjams į Patrakiemį, Ašmintą, Prienų rajoną. Jam talkino Mikalojus Garmus ir kiti giminaičiai.

Povilas Garmus (g. 1877 m. Antakalnio k., Ašmintos sen., Prienų r.) – puikiai žinomas mokytojas, Prienų „Revuonos“ mokyklos įkūrėjas, knygnešys. 1897 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Dar besimokydamas seminarijoje priklausė slaptai Lietuvos tarnų draugijai ir buvo vienas jos įkūrėjų. Ši draugija neapsiribojo tik Veiveriais, nes jau tapę mokytojais draugijos veiklos nariai nenutraukė ir tęsė ją toliau. Povilas Garmus į knygnešystę įtraukė ir savo brolius, ir artimus giminaičius – Juozą, Antaną, Simoną, Praną ir Jurgį. Visi jie įsitraukę į šią veiklą, spaudą platino gimtosiose apylinkėse. Baigęs seminariją, Povilas Garmus mokytojavo Černiencine, Krasnystavo apskrityje, Liublino gubernijoje, Lenkijoje. Lietuviškos spaudos parūpindavo broliai Juozas ir Jurgis. 1899 m. rugsėjo 28 d. buvo areštuotas, per kratą radus „Varpą“, „Ūkininką“, Maironio „Pavasario balsus“. Jam buvo paskirtas kardomasis areštas, taip Povilas Garmus kelis mėnesius kalėjo Kalvarijos kalėjime, tačiau buvo paleistas už tūkstančio rublių užstatą. 1901 m. caro paliepimu buvo paimtas į kariuomenę ir vienerius metus buvo griežtai prižiūrimas karinės vadovybės. Tarnavo Urale. Po kariuomenės 1903 m. emigravo į JAV. Visuomet buvo ištikimas lietuviškam žodžiui, dirbo lietuviškų laikraščių „Katalikas“, „Lietuva“ redakcijose. 1913 m. grįžęs į Lietuvą, mokytojavo Žiūronių kaime. I pasaulinio karo metais buvo mobilizuotas į carinę armiją. 1917–1918 metais Voroneže dirbo lietuviškoje spaustuvėje. Nepriklausomybės metais mokytojavo pradinėje mokykloje Prienuose.

Brolis Juozas Garmus (g. 1877 m., gyv. Bučkiemio k., Pakuonio sen., Prienų r.) – siuvėjas, knygnešys. Lietuvišką spaudą pradėjo platinti 1896 m., pakalbintas brolio. Draudžiamą lietuvišką spaudą platino Jiezno, Darsūniškio, Stakliškių, Aukštadvario, Kalvių, Kruonio apylinkėse. Parūpindavo spaudos broliui Povilui Garmui bei kitiems Lietuvos tarnų draugijos nariams. Jam lietuviškos spaudos dažniausiai parūpindavo Juozas Kancleris. Kartais tekdavo ir pačiam rizikuoti parsigabenant spaudos iš Mažosios Lietuvos. J. Garmus turėjo geras sąlygas knygų platinimui. Jo siuvėjo amatas leido keliauti iš kaimo į kaimą, bendradarbiaujant su kitais knygnešiais. Pakuonyje Juozas Garmus bendradarbiavo su jau anksčiau minėtais kun. Juozu Šmulkščiu ir Antanu Bajoraičiu.

1899 m., kuomet įkliuvo jo brolis Povilas, buvo kratomi ir jo namai. Buvo rastas laiškas, kuriame rašoma apie laikraščių pristatymą. Taip 1899 m. spalio 26 d., vengdamas arešto, Juozas Garmus pabėgo į JAV, kur gyveno iki mirties.

Brolis Jurgis Garmus (g. 1866 m. Antakalnio k., Ašmintos sen., Prienų r.) – knygnešys, įprastai vertėsi staliaus amatu. Platino lietuvišką spaudą Darsūniškyje, Lapainioje, Kruonyje ir kitose apylinkėse. Kuomet buvo pagautas brolis Povilas su laišku apie lietuvišką spaudą, kratos neišvengė ir Jurgis.

Knygnešys Kajetonas Braziukaitis (g. 1863 m. Pakrovų k., Prienų r.) bendradarbiavo su svainiu Aleksandru Proškumi. Abu kartu nešdavo lietuvišką spaudą į Onuškį, Valkininkus, Vilnių ir kitur. Kajetono Braziukaičio namuose dažnai vyko kratos, pats ne kartą buvo tardomas ir kankinamas. Apie 1928 m. buvo pateikęs Švietimo ministerijai dokumentus knygnešio pensijai gauti.

Knygnešys Kajatas Sviderskis (g. 1838 m.) yra pasakojęs, kad jaunystėje tarnavęs caro kariuomenėje, ten neteko rankų. Knygų gaudavo iš Kalvarijoje gyvenusio Kancieriaus. Pats K. Sviderskis platino Birštono, Jiezno, Kalvių, Stakliškių, Butrimonių, Punios, Nemaniūnų parapijose. Buvo drąsus knygnešys, o kartais per daug įžūlus. Kartą, užėjęs į Butrimonių valsčių ir ten užtikęs policiją, išdrįso paklausti, kas yra kampe padėtame maiše, nors žinojo, kad ten buvo lietuviška spauda.

Juozas Kuncevičius (g. 1870 m., gyv. Sudvariškių k, Stakliškės, Prienų r.) – valstietis, knygnešys. Bendradarbiavo su knygnešiais Kajetonu Braziukaičiu ir Aleksandru Proškumi. Kaip ir dauguma mūsų krašto knygnešių, lietuviškos spaudos gaudavo iš bendraminčių knygnešių arba parsigabendavo pats iš Mažosios Lietuvos. Daugiausia platindavo Sudvariškių, Bagdoniškių, Krasaušiškių, Sobuvos, Pieštuvėnų ir kituose kaimuose.

Andrius Mickus (g. 1871 m., Leskava, Prienų r.) buvo ne tik knygrišys, bet ir knygnešys. 1890 m. pradėjo mokytis knygrišio amato Kaune Gruževskaitės knygų rišykloje, kur susipažino su Kauno knygnešiais. Gavęs iš jų lietuviškos spaudos pradėjo platinti Prienų krašto apylinkėse: Skriaudžiuose, Veiveriuose, Plutiškėse. Atgabenęs knygas į Veiverius jas palikdavo prieglaudoje, o kitas perduodavo bendraminčiams platintojams. 1894 m. persikėlė į Marijampolę, kur atidarė knygų rišyklą. Knygnešiai jam atnešdavo įrišti knygų bei palikdavo platinti.

Julius Mickus (g. 1861 m., gyv. Mieldažiškių k., Šilavoto sen., Prienų r.) – knygnešys, žemės ūkio darbininkas. Įsitraukęs į lietuviškos spaudos platinimą buvo sugautas ir nubaustas. 1903 m. sausio 20 d. buvo pradėta byla dėl lietuviškos spaudos ir paskirtas kardomasis areštas.

Dar vienas mūsų krašto knygnešys Vincas Mickus (g. 1871 m., gyv. Klebiškis, Prienų r.) parsigabendavo lietuviškos spaudos iš Naumiesčio, Šakių r. Spaudos dažnai gaudavo iš savo dėdės Matusevičiaus, kuris parsinešdavo iš Mažosios Lietuvos. Vincas knygas ir atsišaukimus perduodavo J. Danulevičiui ar kitiems knygnešiams.

Vincas Kairaitis (g. 1875 m. Šilavoto k., Prienai) – knygnešys, bendradarbiavęs su dar vienu mūsų krašto knygnešiu Petru Krušnausku. Nors apie Vincą Kairaitį žinoma mažai, tačiau į knygnešių knygą jis yra įtrauktas ir nuo 1931 m. gruodžio 1 d. gavo valstybinę knygnešio pensiją.

Juozas Laukaitis (g. 1873 m., Giniūnų k., Ašmintos sen., Prienų r.) kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Mokėsi Prienų pradžios mokykloje, Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje. Mokydamasis kunigų seminarijoje dalyvavo slaptoje lietuvių klierikų veikloje, platino lietuvišką spaudą, dalyvavo varpininkų suvažiavimuose. Profesoriavo Seinų kunigų seminarijoje, dėstė lietuvių kalbą. Atgavus spaudą, kartu su kitais įsteigė Seinų leidyklą ir spaustuvę. Prienų pašte buvo sulaikyta Juozui Gogai adresuota banderolė su keturiais egzemplioriais „Aušros“ laikraščio. Juozo Laukaičio vardu ir pavarde lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu veikė dar vienas knygnešys iš Išlaužo.

Kazio Griniaus atsiminimuose rašoma apie knygnešį Celiežių, dar vadinamą Celiešiumi. Knygnešys iš Jiezno važiuodamas į Seinus ir atgal, užvažiuodavo pas Kazį Grinių į Marijampolę, sustodavo pailsėti ir pernakvoti. K. Grinius jam duodavo lietuviškos spaudos, kurią Celiešius nuveždavo į Seinus ir Jiezną.

Prano Seniko atsiminimuose minimas knygnešys Baronas iš Strielčių, Prienų rajono. Iš kurio Pranas Senikas gaudavo knygų. Knygnešys Martynas Dževerakas iš Garliavos spaudą pardavinėdavo prie bažnyčių ir turguje Prienuose.

Per visą lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį buvo užvesta ne viena byla, bet pasitaikydavo ir neišspręstų bylų ar nutrauktų. Kartais atsitikdavo ir taip, kad knygnešius pakišdavo ar įduodavo kaimynai ar gerai pažįstami, artimi žmonės.

Pas knygnešį Kazį Glambą (g. 1840 m.) Veiveriuose 1899 gruodžio 13 d. per kratą buvo rastas vienas lietuviškas kalendorius. Neradus daugiau įrodymų byla buvo nutraukta. Knygnešį Aleksandrą Bernatonį iš Pelekonių kaimo, Prienų r., pasienio sargybiniai sulaikė gabenant uždraustą spaudą Daugėlaičiuose Vilkaviškio rajone ir atėmė lietuvišką maldaknygę.

Motiejus Brundza (g. 1824 m. Talkiškių k., Vilkaviškio r.), kunigas, rašytojas, lietuviškos spaudos platintojas. Prienuose gyveno nuo 1863 m., neilgai. Išleido vadovėlį „Lamentorius lietuwiszkas diel mažu wajku (1859 m.)“. Savo raštus platino pats. Turtingiems raštus parduodavo, neturtingiems atiduodavo už dyką. Nemokančius skaityti ragindavo mokytis, duodavo elementorių. Vilkaviškio apskrities viršininkas savo rašte Motiejų Brundzą minėjo, kaip lietuviškos spaudos platintoją „…pats savo bute pardavinėjo įvairius lietuviškus elementorius, maldaknyges ir panašius leidinius, tarp jų paties parašytąjį lietuvišką elementorių, 1862 m. spausdintą Varšuvoje…“.

Moteriški vardai knygnešių sąraše

Knygnešių istorijoje minimas ne vienas moteriškas vardas. Aktyviai Prienų krašte veikė knygnešė Marijona Skaudžiukė (g. 1888 m.), kurią vadino Berankute. Tokią pravardę ji gavo dar jaunystėje, kuomet kūlimo metu neteko dešinės rankos. Negalėdama dirbti sunkių darbų pradėjo platinti maldaknyges. Prienuose ji platino: „Šaltinį“, „Garbė dievui“, „Aukso altorių“. Įsitraukusi į knygnešių veiklą kartu su knygomis parnešdavo skarelių bei kitokių smulkių daiktų.

Veiverių mokytojų seminarija, įžiebusi lietuviško žodžio dvasią, į knygnešių kelią atvedė ne vieną žmogų. Viena jų – Gustaitytė, kurią apie 1900 m. platinti lietuvišką spaudą paskatino Veiverių mokytojų seminarijos mokiniai Mykolas Krupavičius, Vincas Eidukas ir kiti. Gustaitytė aplinkiniuose kaimuose išplatino daug lietuviškų atsišaukimų.

Agota Karlauskaitė – samdinė, knygnešė iš Jiezno. Vėliau persikėlusi gyventi į Valkininkus. Dirbo pas kunigą S. Gimžauską klebonijoje. Kunigas Agotą siųsdavo į Mažąją Lietuvą lietuviškos spaudos pargabenti, tačiau S. Gimžausko brolis Vladislovas ją įskundė policijai. Valkininkų policijos viršininkas 1890 m. gruodžio 24 d. pas ją surado ir konfiskavo keturias lietuviškas knygas.

Knygnešė Magdalena Januševičienė (g. 1849 m.) buvo sulaikyta policijos 1899 m. kovo 12 d. Prienuose. Buvo nubausta 14 dienų arešto, nes buvo išsidėliojusi savo prekes prie bažnyčios šventoriaus.

Knygnešė Aleksandrienė, tai dar viena moteris minima tarp Suvalkijos knygnešių. Jos vardas nėra žinomas. Mažai faktų randama, tačiau žinoma, kad ji gyveno Balbieriškyje ir savo apylinkėse platino lietuvišką spaudą. Jai spaudos pristatydavo knygnešys Konstantinas Štabinskas iš Naumiesčio, Šakių rajono.

Knygnešė Ona Bukšnytė, gyvenusi Šakių rajone, drąsiai ir sumaniai 1896–1904 metais platino lietuvišką spaudą. Platino knygas, kalendorius, laikraščius, atsišaukimus. Daugiausia platino Vilkaviškio ir Marijampolės apylinkėse, tačiau spaudą slėpdavo ir Prienuose, pas Juozą Mičiulį. Nors ir moteris spaudą platino sumaniai bei atsargiai, vieną kartą įkliuvo. Buvo smarkiai sumušta ir įkalinta. Per tardymą laikėsi tvirtai ir nors buvo sunku, tačiau nieko neišdavė.

Daug knygnešių vardų ir pavardžių paminėjome šiandien, o kiek daug dar liko nepaminėta. Kiek nedaug įvertiname mes, o kiek daug buvo narsiai nuveikta vardan lietuviško žodžio laisvės. Šiandien, kai knyga laisvai pasiekiama kiekvienam, verta prisiminti, jog buvo laikai, kai už vieną laikraštį „Aušra“ ar „Varpas“ buvo galima atsidurti kalėjime. Todėl verta prisiminti, kad švietimas ir kalba – tai pagrindinis tautos tvirtovės simbolis.

Gražiai knygnešių veiklą nusako kunigas, knygnešys, vėliau tapęs Lietuvos kariuomenės kapelionu Julijonas Kasperavičius „Anų laikų kovotojai su knygų ryšulėliais ant kupros pirmieji pradėjo ruošti dirvą nepriklausomybei. Jie pirmieji ėmė skleisti žmonėse mintį ir supratimą, kad reikia numesti sunkų rusų priespaudos jungą“.

Todėl nuolat prisiminkime knygnešius, juk jie padovanojo mums laisvę skaityti.

Straipsnį parengė Prienų krašto muziejaus muziejininkė Rūta Žiobaitė

