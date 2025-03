Šių metų „Avangardas“ – įkvėptas M.K.Čiurlionio kūrybos

Balandžio 5 dieną 11–19 metų jaunuosius kūrėjus iš visos Lietuvos į Birštono kultūros centrą vėl suburs tradicinis, jau devynioliktasis, jaunųjų dizainerių konkursas-festivalis „Avangardas“, kuris pakvietė kurti avangardinės mados drabužių kolekcijas, interpretuojant M.K.Čiurlionio kūrybos temomis. Konkursas-festivalis rengiamas nuo 2004 metų Birštono meno mokyklos Dizaino studijos mokytojos metodininkės ir Birštono dizaino asociacijos prezidentės Vilmos Krasauskienės iniciatyva.

– Pradėjus dirbti Birštone, man kilo idėja kurorte surengti jaunųjų dizainerių konkursą, sukurti erdvę, kurioje jaunimas ugdytųsi kūrybiškumą, drąsiai eksperimentuotų su mada, per ją išreikštų savo požiūrį į šių dienų aktualijas. Kitas renginio tikslas – ugdyti atsakingo vartojimo įpročius, skatinti gamybą be atliekų, todėl drabužius, aksesuarus kvietėme kurti iš netradicinių, gamtinių medžiagų, audinių, odos, kailio atraižų, iš to, kas tapo nereikalinga, bet gali kurti vertę,– V.Krasauskienė prisiminė renginio ištakas. – Konkursas-festivalis tapo itin populiarus tarp Lietuvos moksleivių ir avangardinės mados entuziastų, jaunieji dizaineriai jame kasmet pristato per 30 kolekcijų. Šiemet į mūsų kvietimą atsiliepė mados kūrėjai iš Vilniaus, Kauno, Tauragės, Marijampolės, Paberžės, Panevėžio, Joniškio, Molėtų, Prienų ir kitų miestų, prisistatys ir jaunieji dizaineriai iš Birštono. Iš viso planuojama parodyti daugiau nei 26 kolekcijas, tikimės sulaukti per 300 dalyvių. Renginio metu bus surengta mados viktorina.

Priimti tiek daug dalyvių, sudaryti jiems tinkamas sąlygas prisistatyti Birštono scenoje, sukurti puikų reginį žiūrovams yra didelė atsakomybė ir rūpestis, todėl šių metų konkurso-festivalio organizatorė Birštono dizaino asociacija kartu su V.Krasauskiene deda dideles pastangas pritraukti daugiau renginio partnerių ir rėmėjų.

Šių metų „Avangardas“– pirmą kartą teminis, įgyvendinamas Birštono dizaino asociacijai bendradarbiaujant su Nacionaliniu M.K. Čiurlionio dailės muziejumi. Muziejus ne tik „uždegė“ konkursui-festivaliui žalią šviesą, bet ir specialiai dalyviams surengė edukaciją, įkvėpusią jaunųjų dizainerių kūrybinį procesą ir padėjusią tinkamai atliepti konkurso temą.

– Esame dėkingi Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui Kaune, tapusiam projekto partneriu. Praėjusių metų gruodį muziejuje vyko nemokamas edukacinis susitikimas, organizuotas kaip jaunųjų dizainerių mados konkurso-festivalio, skirto M. K. Čiurlionio metams, svarbi sudėtinė dalis. Susitikime dalyvavo apie 50 moksleivių ir jų vadovų iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Marijampolės, Prienų ir Birštono. Dalyviai iš muziejininkų išgirdo pasakojimą apie Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą, apžiūrėjo paveikslus, daugiau sužinojo apie kūrėjui būdingą simboliką ir avangardinio meno apraiškas, – V.Krasauskienė viliasi, kad šios žinios pravers kūrybiškai interpretuojant M. K. Čiurlionio kūrinius ir pritaikant juos šiuolaikiniame kostiume.

Jos teigimu, konkursantus vertins profesionali komisija, sudaryta iš meno ir dizaino ekspertų: Jolanta Talaikytė – mados dizainerė, Vilniaus dailės akademijos profesorė; Martynas Gaubas – skulptorius; Laura Budreckytė – LMTA lektorė; Reda Paulauskė – mados dizainerė; Emilija Kovalevskytė – aksesuarų dizainerė; Laura Obelevičiūtė-Kasputienė – tekstilininkė.

Projekto „Įkvėpti Čiurlionio“ naujovė – jauniesiems kūrėjams suteikta galimybė pasikonsultuoti su meno ir dizaino profesionalais, naudojantis mokymosi platforma „Google Classroom“.

Mada yra nepigus malonumas, todėl organizatoriai, siekdami paskatinti jaunuosius talentus, jiems suteikė galimybę visose projekto veiklose ir konkurse dalyvauti nemokamai. Geriausios kolekcijos bus įvertintos Grand prix apdovanojimu ir rėmėjų įsteigtais prizais. Tarp renginio partnerių ir rėmėjų – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Birštono meno mokykla, Birštono kultūros centras, Birštono savivaldybė, Kauno dailės gimnazija ir kiti.

„Birštono versmių“ informacija