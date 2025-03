Knygnešiai – Lietuviško žodžio nešėjai (I)

Knygnešiai

Širdys – pilnos lietuviškų žodžių,

Nesudegusių amžių ugny.

Jie iš tolimo sodžiaus į sodžių

Ėjo žodžiais šitais nešini.

Baltose lankose – juodos avys …

Prie naktigonės laužo blausos

Kaimo bernas maldaknygę gavęs,

Dievo vardą pernakt slabizuos.

Kai raides tarsi stacijas keliais

Jis apeis, kai visas prisišauks,

Prie Valančiaus klūpos lyg smūtkelis

Ir ilgėsis pasaulio gražaus.

Prie Žemaitės rymos, apžavėtas

Savo brolių alpiais sopuliais …

Knygnešiai – tarsi dūšios be vietos –

Eis per Lietuvą vargo keliais.

Tų kelių tolumoj – ne palaima:

Baltos meškos urzgės, pūgos slaugę.

Ten sapnuos jie lietuvišką kaimą

Ir grįžimo dienos nesulauks…–

Šitaip ėjo sermėgiai vyžočiai

Su pasaulio šviesa širdyje.

Paprasti kaip lietuviški žodžiai,

Ir per amžius neramūs kaip jie.

V. Bukauskas

Kovo 16-oji – Knygnešių diena – primena mums apie tylų, bet didvyrišką lietuvių pasipriešinimą carinei priespaudai. Ši diena skirta pagerbti tiems, kurie rizikuodami savo laisve nešė tautai knygą, žadinančią sąmonę, kalbą ir tautinį orumą.

Rizikingas spaudos kelias

Žodis knygnešys sunkiai verčiamas į kitas kalbas. Sunkiai kitoms tautoms suprantamas ir šis terminas bei istorijos tarpsnis, kuris lėmė šio žodžio atsiradimą, kuomet rusiškas imperializmas norėjo sunaikinti mūsų dvasinį ir kultūrinį pagrindą. XIX a. pabaigoje, kai caro valdžia uždraudė lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis, Lietuva pateko į tamsius kultūrinės priespaudos gniaužtus. Tačiau šioje tamsoje atsirado drąsių žmonių, kurie ėmė nešti šviesą – knygas, laikraščius, maldaknyges.

Didelį vaidmenį suvaidino vyskupas Motiejus Valančius, organizavęs pirmuosius knygnešystės žingsnius, mokęs žmones lietuviškai skaityti ir rašyti, pažadinęs juose sąmoningos blaivybės dvasią, norą turėti savą spaudą ir vedęs savo tautą į laisvę.

Lietuviško žodžio dvasia išliko gyva vyskupo organizuotose slaptose mokyklose, knygų rašymo, spausdinimo ir platinimo darbuose. Dar neišspausdinti lietuviški rankraščiai keliaudavo per tris rusų valdžios užtvaras į vokiečių valdomą Mažąją Lietuvą. Pasienyje reikėjo įveikti pulką kareivių, žvalgybą, seklius ir muitininkus. Jau išspausdintos knygos turėjo vėl praeiti šį rizikingą kelią, kad būtų pargabentos į Lietuvą.

M. Valančiui knygnešystės darbuose aktyviai talkino Jurgis Bielinis. Knygnešių karaliumi pramintas J. Bielinis savo ramų gyvenimą paaukojo 30 metų trukusiam uždraustos lietuviškos spaudos gabenimui iš Prūsijos, Tilžės ir Ragainės. Jis turėjo įsirengęs net slaptą spaustuvę, kurioje leido laikraštį „Baltasis erelis“. Lietuva įvertino šio legendinio knygnešio pasiaukojimą ir jo gimtadienį kovo 16-ąją minime, kaip Knygnešių dieną.

Lietuviškos spaudos gabentojus knygnešiais pirmą kartą praminė aušrininkas Jonas Šliūpas. Pasienyje knygnešiai dar buvo vadinami pakininkais, nes knygos buvo gabenamos ryšuliais.

Vyskupas M. Valančius per kunigus, inteligentus ir kaimo žmones išplėtė spaudos platinimą. Jis steigė slaptas organizacijas ir draugijas. Aktyvia veikla garsėjo Garšvių, Atgajos, Sietyno, Aušrinės, Spindulio, Svirplio Žiburėlio, Kūdikio ir kitos knygnešių organizacijos.

Tamsiais laikais svarbiausia buvo tvirtas tikėjimas ir atsidavimas, o knygnešiai turėjo išskirtinį atsidavimą ir šventą tikėjimą. Atsirado tūkstančiai pasiaukojančių knygnešių, kurie suprato, kad reikia nepasiduoti primestai stačiatikybei ir rusinimui. Knygnešiai kovojo vardan to, kad jie ir jų giminaičiai galėtų melstis ne iš rusiškai spausdintų maldaknygių. Taip brendo knygnešių tautinė savimonė, tautiečių švietimo samprata, susijusi su laisvės troškimu savo kraštui.

Knygnešių kelias nebuvo lengvas, pavojai jų tykodavo kiekviename žingsnyje. Knygnešiams reikėjo turėti nepaprastos drąsos, ištvermės ir sumanumo. Silpnesnis neatlaikydavo ir sunkių sąlygų, alkio, šalčio bei drėgmės. Sugauti knygnešiai buvo tremiami į Sibirą, teisiami iki penkerių metų kalėjimu. Jie buvo žiauriai mušami, kankinami, todėl ne vienas išprotėjo. Neatlaikę kančių išduodavo ir savus. Daug knygnešių neišgyveno bėgdami per sieną. Šaltakraujai žandarai vietoje nušaudavo knygnešius be gailesčio vien už tai, kad jie nesustojo bėgdami.

Dažnai knygas nešiojo šlubi, akli elgetos, o tiksliau jais apsimetę knygnešiai. Pasižiūrėjus į vargšą, neišprususį, apskurusį elgetą, juk to neįtarsi. Knygnešiams talkindavo ir paprasti kaimo žmonės, pamaldžios moteriškės ar zakristijonai.

Knygnešiai knygas slėpdavo pačiose netikėčiausiose vietose: medžių drevėse, bičių aviliuose, paukščių inkiluose, šuns būdoje, žemėje išraustose duobėse, malūnuose ar net kapinėse. Laikui einant knygnešiai įgavo patyrimo gabenant knygas geriau jas paslėpti ir sumėtyti pėdas. Bet ne visuomet tai pavykdavo. Per visą spaudos draudimo laikotarpį prarasta ne viena knyga. Kartais knygnešiams tekdavo knygas kažkur palikti, kad nebūtų sugauti. Kartais ir pamesdavo bėgdami nuo žandarų, tūkstančiai knygų buvo komfiskuota.

Po spaudos draudimo panaikinimo „Apžvalgos“ laikraščio darbuotojas surinko duomenis, kiek knygų konfiskuota visose pasienio muitinėse ir pateikė duomenis. Sulaikytų knygų skaičiai: 1891–1893 metais konfiskuota 37718 knygų, 1894–1896 metais – 40335 knygos, 1897–1899 metais – 39024 knygos, ir 1900–1902 metais – 56182 knygos. Tai netikslūs skaičiai, nes toliau nuo sienos jie nebuvo registruoti. Kiek knygų buvo konfiskuota ar kitais būdais prarasta, dabar jau niekas nesuskaičiuos. Tačiau turimi duomenys nusako aktyvią to meto knygnešių veiklą. Per 1865–1904 metų laikotarpį platinimui buvo išleista 1830 leidinių. Per šį laikotarpį gabendami lietuvišką spaudą caro valdžiai ir žandarams įkliuvo 2900 žmonių.

Apie lietuviško žodžio nešėjus Prienų krašte – kituose „Gyvenimo“ numeriuose.

Straipsnį parengė Prienų krašto muziejaus muziejininkė Rūta Žiobaitė