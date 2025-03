Vokalo studija „Cukraus pudra“ mini 20 metų jubiliejų

Šiemet 20 metų jubiliejų mininti vokalo studija „Cukraus pudra“ kovo 22 d. 18 val. kviečia visus į jubiliejinį koncertą Skriaudžių laisvalaikio salėje, o prieš jį kartu su vokalo studijos įkūrėja Virginija Naudžiūte bei ilgamete ansamblio vadove Dovile Bičkauskaite kviečiame prisiminti per du dešimtmečius nueitą kūrybinį kelią.

2005 metais atlikėjus į vokalo studiją subūrusi tuometinė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Skriaudžių filialo vadovė Virginija Naudžiūtė prisimena, jog tuo metu Skriaudžiuose buvo tik kanklių ansamblis ir šokių būrelis, tad, norint paruošti koncertines programas, trūko kolektyvų, o ir jaunimui nelabai buvo specializuotų veiklų. Kadangi Skriaudžiuose jau nuo seno gyva muzikavimo tradicija, o populiarioji muzika visuomet buvo patrauklus žanras V. Naudžiūtei kilo mintis įkurti vokalo studiją, šiandien Prienų krašto žmonėms gerai žinomą „Cukraus pudros“ vardu.

V. Naudžiūtė studijai atidavė daug laiko ir jėgų – buvo organizuojami teatralizuoti pasirodymai, netrukus Skriaudžiuose atsirado ir „Cukraus pudros“ vaikų kolektyvas, iš kurio išaugdavo pamaina „Cukraus pudrai“. Nuo 2011 m. V. Naudžiūtės pradėtus darbus perėmė nauja vadovė Dovilė Bičkauskaitė, studijai vadovavusi iki 2015 m. Vėliau studijai vadovavo Artūras Grinevičius, Dominykas Šimonis, o 2022 m. prie „Cukraus pudros“ vairo vėl stojo D. Bičkauskaitė, kuri kolektyvui vadovauja iki šiol. Apie tai, kaip kolektyvui sekasi šiandien, ko iš savo atlikėjų išmoko pati vadovė ir kokie yra ateities planai – D. Bičkauskaitė dalijasi ir su „Gyvenimo skaitytojais.

– Dovile, ansamblis „Cukraus pudra“ susikūrė 2005 m., tačiau Jūs jam pradėjote vadovauti kiek vėliau: kokiomis aplinkybėmis Jūs stojote už „Cukraus pudros“ vairo.

– Mėgėjų meno kolektyvo vadovo pareigas Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalo studijoje „Cukraus pudra“ pradėjau eiti 2011 m. rugsėjo 1 d., kai tuometinė vadovė ir studijos įkūrėja Virginija Naudžiūtė nusprendė sukti kitu profesiniu keliu. Buvau jauna specialistė, ką tik baigusi studijas ir tai buvo mano pirma darbovietė bei pirma vadovavimo patirtis. Neslėpsiu, kad buvo baimių, nepasitikėjimo, patirties stoka kėlė įvairius išbandymus, tačiau padrąsinta ir paskatinta kolegės Vilmos Pučkienės, kuri jau dirbo su vaikų folkloro ansambliu „Kankliukai“, ir buvo mano studijų grupiokė, priėmiau sprendimą stoti už „Cukraus pudros vairo.

– Papasakokite plačiau apie vokalo studijos veiklą. Kaip, Jūsų pastebėjimu, su metais keitėsi pati grupė.

– Vokalo studija „Cukraus pudra“ per dvidešimtmetį keitėsi, tačiau kaita neišvengiamas dalykas mėgėjų meno srityje. Kai pradėjau vadovauti vokalo studijai, „Cukraus pudrą“ sudarė trys grupės – moterų vokalinis trio, jaunimo grupė bei mažieji (dažnai vadinami „Cukriukais“), tačiau laikui bėgant „Cukraus pudra“ susijungė į vieną grupę, kurioje šiuo metu dainuoja 9 žmonės. Koncertinė veikla apima visą Lietuvą, savo dainomis pradžiuginti stengiamės visus, kurie kviečia ir nori mūsų klausytis, todėl per metus sudalyvaujame 25–30 skirtinguose renginiuose, iš kurių daugiau nei pusė vyksta kitų savivaldybių kultūros įstaigose. Mūsų repertuare vyrauja populiariosios muzikos dainos – šlageriai, taip pat turime romantinės muzikos ir romansų programą, kuriai dažnai akompanuoja savo krašto nepamirštantis fortepijono meistras Dominykas Šimonis, bei patriotinių dainų, skirtų Valstybinių švenčių atmintinoms datoms paminėti. Paprasčiau tariant – dainuojame tokias dainas, kokių reikia pagal renginių tematiką ir, jei tik leidžia galimybės, koncertuojame visur, kur mus kviečia.

– Pristatykite skaitytojams kolektyvo narius.

– Šiuo metu „Cukraus pudroje“ dainuoja 9 atlikėjai. Kiekvienas jų savitas ir skirtingas. Nepaisant amžiaus, užimamų pareigų ar asmenybių skirtumo, esame bendraminčių komanda, Kalbant apie kolektyvo narius, išskirti reikėtų Ramintą Grėbliauskienę, kuri „Cukraus pudroje“ dainuoja nuo pat jos įkūrimo pradžios. Kartu su grupe augo ir Monika Grėbliauskaitė bei Rūta Ulevičiūtė, kurios taip pat gali save vadinti ilgametėmis grupės narėmis, nes prisijungė neilgai trukus po grupės įkūrimo. Džiugina ir tai, kad buvę nariai po pertraukos sugrįžta į grupę, taip nutiko ir su Linu Dūdoniu, kuris dainavo „Cukraus pudros“ įkūrimo pradžioje, vėliau pasuko kitu keliu ir prieš kelerius metus vėl prisijungė prie mūsų… Grupėje jau ne vienerius metus dainuoja ir Elena Simonavičienė, kuri taip pat rūpinasi ir organizaciniais reikalais, ir Faustė Simonavičiūtė, kuri taip pat rūpinasi mūsų grožiu ir išvaizda scenoje. Beje, grupėje gali sutikti ne tik bendraminčių, bet ir savo laimę surasti, tą liudija šeima tapusių Mingailės ir Juozo Sutkaičių istorija.

– O ko Jūs pati, kaip vadovė, išmokote iš savo kolektyvo narių?

– Kiekvienas kolektyvas, su kuriuo dirbau, duoda skirtingas patirtis. Iš „Cukraus pudros“ išmokau dirbti komandoje, motyvuoti save eiti pirmyn ir į viską žiūrėti paprasčiau, o sunkesniais gyvenimo momentais ir pasidžiaugti tuo, kur ir su kuo esi. Ne kartą esu sakiusi, jog „Cukraus pudra“ – kolektyvas, kuriam nereikia vadovo – visi čia dainuojantys, motyvuoti ir atsakingi, todėl tokio kolektyvo linkėčiau kiekvienam mėgėjų meno kolektyvų vadovui.

– Scenoje jūs visi kaip vienas, tačiau tikriausiai esate ir labai skirtingi. Kaip sekasi sutarti tarpusavyje, rasti kompromisą įvairiose situacijose? Galbūt turite kokių nors nerašytų taisyklių, kurios leidžia palaikyti gerą atmosferą kolektyve?

– Kaip ir šeimoje, taip ir kolektyve, žinoma, būna visko ir tikriausiai meluočiau, jei sakyčiau, kad nekyla nesutarimų ar niekada neišsiskiria nuomonės, tačiau tai itin reti atvejai. Jei jaučiame, kad kolektyve kyla įtampa – kalbame, diskutuojame, kartais turime atvirumo valandėles, kurių metu išsakome savo nuogąstavimus. Ne tik repetuodami ar koncertuodami leidžiame laiką kartu, esant galimybei, kartu ir poilsiaujam, atostogaujam ir pramogaujam, kas tik sustiprina mus kaip komandą.

– Žmogui 20 metų – tai nedaug, o kad kolektyvas sėkmingai gyvuotų 20 metų, reikia didelio įdirbio. Kaip manote, kokia „Cukraus pudros“ sėkmės priežastis?

– „Cukraus pudros“ sėkmės priežastimi laikau kelis faktorius. Visų pirma – tai gilios muzikavimo tradicijos Skriaudžiuose, kurios, tikiu, perduodamos iš kartos į kartą dar ilgai neužgesins šio krašto kultūros židinio. Antra, vaikams ir jaunimui parodytas tinkamas pavyzdys ir grupės įkūrėjos Virginijos Naudžiūtės tikėjimas tuo, ką daro, gebėjimas motyvuoti ir suburti. Keičiantis vadovams – bendrystė ir komandinis darbas vedė „Cukraus pudrą“ į sėkmę.

– Neabejoju, jog su iššūkiais taip pat susiduriate.

– Ne naujiena, kad šiais laikais vienas didžiausių iššūkių yra laiko stoka, skubėjimas ir dideli darbo krūviai, tačiau stengiamės laviruoti, derinti repeticijų ir koncertų grafikus, kad jis būtų prieinamas visiems. Dažna problema, su kuria susiduriame vykdami į koncertus – transportas ir lėšos jo išlaidoms. Esam nedidelio kultūros centro dalis, todėl būtų naivu tikėtis, kad į visus koncertus gausime transportą, tad dažniausiai į renginius važiuojame savo transportu ir išlaidas padengiame asmeninėmis lėšomis. Turime svajonę įsigyti autobusiuką Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro reikmėms, kad išvykos būtų smagesnės vykstant visiems kartu, o ne keliais automobiliais. Tikime, ši svajonė išsipildys.

– Šiuo metu ansamblis tikriausiai susikoncentravęs į jubiliejinį koncertą, tačiau gal jau brandinate ir ateities planus?

– Šiuo metu ruošiamės jubiliejiniam koncertui, tačiau „užsisėdėti“ ir švęsti nėra kada. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras ruošia išskirtinį ir nepakartojamą projektą – stato miuziklą „Sulaužyti sparnai“, kurio premjera gegužės 24 d. Veiverių miestelio parke, todėl visos kultūros centro bendruomenės ir rėmėjų laukia nemažai darbo, repeticijų, kurios jau vyksta ir įgauna pagreitį. Dar vienas „Cukraus pudros“ siekis – gauti Lietuvos Nacionalinio Kultūros Centro suteiktą mėgėjų meno kolektyvų kategoriją.

– Visgi artimiausiu metu laukia graži šventė, ko palinkėtumėte kolektyvui 20-ojo jubiliejaus proga?

– Jubiliejaus proga pirmiausiai noriu padėkoti visiems buvusiems, esamiems ir būsimiems kolektyvo nariams. Linkiu „Cukraus pudrai“ tęsti ilgametes Skriaudžių krašto muzikavimo tradicijas – gyvuoti iki šimtmečio ar net daugiau, negesinti jaunatviško veržlumo ir noro skambėti bei savo dainomis džiuginti kitus.

Sėkmingai gyvuoti, kurti, ir, kaip rodo kitų Skriaudžių kolektyvų pavyzdys, sulaukti ne mažiau nei 120 metų, vokalo studijai „Cukraus pudra“ linki ir jos pirmtakė Virginija Naudžiūtė.

Rimantė Jančauskaitė

Nuotraukos iš „Cukraus pudra“ archyvo