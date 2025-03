Kai burnoje – lengva ir gaivu…

„Po burnos higienos odontologo kabinete – jaučiuosi lyg naujai gimusi. Burnoje gaivu ir komfortiška. Apie tai reikia kalbėti…,“ – rašo skaitytoja Marytė K. Ką gi, pageidavimas vertas dėmesio. Apie kasdienę dantų priežiūrą ir profesionalios burnos higienos svarbą kalbuosi su Kaune esančios modernios klinikos „Denticija“ burnos higieniste Angelina Marcinkevičiene.

– Kokias priemones derėtų vartoti kasdienei burnos ir dantų priežiūrai?

– Pagrindinis tikslas valant dantis – pašalinti minkštą dantų apnašą bei maisto likučius. Tam svarbu naudoti tinkamas burnos priežiūros priemones. Kokybiškam valymui rinkitės minkštą (soft, ultra soft, velvet soft) dantų šepetėlį, kuris mažiau traumuoja dantenas bei dantų paviršių. Naudojant kietą dantų šepetėlį ilgainiui išsivysto dantenų recesijos, pleištiniai dantų defektai, vėliau atsiranda dantenų ligos, dantų jautrumas ir kt.

Dantų priežiūrai taip pat reikalingas tarpdančių siūlas bei tarpdančių šepetėlis, nes maistas, apnašos lieka tarpdančiuose, ir jų šepetėliu išvalyti nepavyksta. Tarpdančių valymo priemonių pasiūla didžiulė, todėl svarbu išsirinkti sau tinkamas. Esant tampriems tarpdančiams (tarpdantis siauras, mažas) rekomenduojamas vaškuotas dantų siūlas, o platesniems – išsipučiantis (seilėse išbrinkstantis) tarpdančių siūlas.

Dalis pacientų mėgsta naudoti dantų krapštukus, tačiau jie (ypač mediniai) kieti ir gali pažeisti dantų kaklelį ar dantenas. Geresnė alternatyva – tarpdančių šepetėliai. Tinkamiausius jums parinks burnos priežiūros specialistas.

– Kaip pasirinkti tinkamą dantų pastą?

– Renkantis pastas pacientams rekomenduoju atsižvelgti į tris kriterijus: fluoro kiekį pastoje, jos abrazyvumą bei individualias dantų problemas. Manau, kad fluoras labai naudingas ir reikalingas sveikiems dantims, tačiau didelis jo kiekis – nuodingas. „Vaistą nuo nuodo skiria tik dozė,“ – sako liaudies išmintis. Taigi fluoro dozė pastose – saugi ir naudinga dantims.

– Kaip įvertinti, kuri pasta valo švelniai?

– Labai svarbu dantų valymui naudoti neabrazyvias (švelnias) pastas. Pastos abrazyvumą rodo RDA indeksas (radioaktyvus dentino dilimas), kuo skaičius didesnis, tuo pasta agresyvesnė, kuo mažesnis – švelnesnė. Saugiausia naudoti dantų pastas, kurių abrazyvumo rodiklis yra 0–70 RDA.

Ir dar. Renkantis dantų pastą derėtų atsižvelgti į asmenines problemas: dantų jautrumą, dantenų kraujavimą ir kt. Tinkama dantų pasta valant dantis ant jų susiformuoja veikliosios medžiagos, kurios stiprina, gydo dantis bei dantenas.

– Ką derėtų žinoti apie skalavimo skysčius?

– Manau, nėra teisinga praktika įvairius skalavimo skysčius vartoti nuolat, nes tuomet sutrikdoma natūrali burnos mikroflora, ir dėl to gali atsirasti burnos sausumas (kserostomija), nemalonus burnos kvapas. Skalavimo skysčius derėtų vartoti pagal poreikį. Pavyzdžiui, ištraukus dantį ar atlikus burnos higieną (ypač pašalinus daugiau akmenų), verta savaitę paskalauti burnos ertmę raminamuoju ar dezinfekuojančiu skalavimo skysčiu, kurio sudėtyje būtų ramunėlių, medetkų ekstraktų. Esant sunkesniems atvejams, burnos priežiūros specialistas skiria gydomąjį skalavimo skystį su chlorheksidinu bei hialurono rūgštimi, bet svarbu pabrėžti, kad nederėtų savavališkai juo skalauti ilgai.

– Maistas, užsilaikęs tarpdančiuose, palaipsniui virsta akmenimis ir tada…

– Iš minkšto dantų apnašo (plika akimi matoma „košė“ ant dantų) susidaro liaudiškai vadinami akmenys (mineralizuotos apnašos). Tai gyvi ir negyvi bakterijų, epitelio ląstelių, leukocitų, seilių baltymų, maisto komponentai. Seilių veikiamas minkštas apnašas mineralizuojasi ir per 7–10 dienų virsta kietu konkrementu (akmeniu). Svarbu tai, kad jie susidaro sluoksniais. Prie šiurkštaus akmenų paviršiaus lengvai jungiasi naujas minkštųjų apnašų sluoksnis, kuris pamažu mineralizuojasi, ir taip susidaro vis nauji sluoksniai, – galiausiai dideli akmenų luitai ant dantų. Tai puiki terpė daugintis bakterijoms – išskiria rūgštis ir sukelia aibę burnos ertmės ligų. Ilgiau nepašalinus susidariusių akmenų išsivysto dantenų uždegimas: jos paburksta, kraujuoja, neretai skauda, atsiranda nemalonus burnos kvapas.

– Tuomet svarbu atlikti profesionalią burnos higieną?

– Visiškai teisingai. Gera burnos higiena – patikima dantų ėduonies ir periodonto ligų profilaktika. Tinkamai prižiūrint dantis, jie ilgiau išliks sveiki, gražūs; apsaugoti nuo įvairių burnos ertmės uždegimų bei ligų. Burnos ertmėje yra sunkiai pasiekiamų vietelių. Tai krūminiai dantys, tarpdančiai, dantenų kišenės ir kt. Ten pradeda kauptis lipnios dantų apnašos, kurių nepašalinsime skalaujant vandeniu, naudojant tarpdančių siūlą ar šepetėlį.

Burnos higienos tikslas – pašalinti minkštąjį ir kietąjį dantų apnašą – akmenis. Tokiu atveju apsisaugojame nuo apnašų sukeliamų ligų: dantenų ir periodonto uždegimų, periodontito, dantų karieso. Švarūs dantys – sveiki dantys!

– Taigi burnos higiena – tai ne tik sveikata, bet ir puikus emocinis potyris…

– Taip, kažkuria prasme, tai prilyginama jausmui, kurį patiriame išėjus iš grožio salono (šypsosi), kaip viena mano pacientė sako: „ateinu į dantukų SPA“. Po profesionalios burnos higienos gerėja dantų estetinė būklė: jie tampa gražesni, pašviesėja, ypač jeigu geriama daug kavos, juodos arbatos ar rūkoma.

Be to, sumažėja dantų jautrumas, gerėja burnos kvapas.

Po procedūros, pašalinus akmenis, maisto likučius iš tarpdančių, burna tampa švari ir gaivi, todėl nereikia vartoti jokių skalavimo skysčių. Mano pacientai kartais juokauja: „Taip gaivu ir švaru, kad nesinori pradėti net valgyti…“.