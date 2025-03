Trumpo ir Putino šokiai

JAV valstybės sekretorius (užsienio reikalų ministras mūsiškai) Marcas Rubio po to, kai Ukrainos delegacija Saudo Arabijos Džidos mieste vykusiose derybose dėl paliaubų kare su Rusija pritarė Vašingtono siūlymui bent 30 dienų nutraukti ugnį, viešai sakė, esą „kamuolys dabar yra Rusijos pusėje“. Ko gero, dar šią savaitę turėtų paaiškėti, ką su tuo kamuoliu ketina nuveikti Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Žaisti tinklinį, krepšinį, rankinį, o gal amerikietišką futbolą. Arba suvis spardyti kitą kamuolį į namo langus.

Kelias dienas V. Putinui tylint, iš Maskvos sklinda pačių įvairiausių signalų apie Rusijos reakciją. Nuo radikalios – esą jau seniai pasakyta, kad Maskva nesutiks nutraukti karo tol, kol neįgyvendins savo dar 2022 m. skelbtų tikslų, todėl tartis su Maskva dėl paliaubų galima susitarti tik įvykdžius Rusijos reikalavimus. Iki labiau neutralios, tačiau dar labiau neapibrėžtos, kurią platino Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas nusistebėjęs, esą, jeigu skelbiama, kad neteisinga kalbėti apie Ukrainą be pačios Ukrainos, tai kodėl įmanoma kalbėti apie Rusiją nedalyvaujant pačiai Rusijai.

V.Putino atsakymą į JAV ir Ukrainos iniciatyvą, tikėtina, turi išgirsti specialusis JAV prezidento pasiuntinys Steve’as Virkoffas, kuris šia savaitę turėjo atvykti į Maskvą derybų, matyt, ne tik šiuo klausimu. Tačiau nebūtinai – teko klausyti tarptautinės politikos ekspertų, prognozuojančių, kad tikėtina V.Putino taktika dabar bus kuo ilgiau išsisukinėti vengiant aiškaus atsakymo.

JAV prezidentas tuo tarpu priartėjo prie nemalonios ribos, prie kurios jam tektų ne tyčiotis iš Ukrainos ir jos prezidento Volodymiro Zelenskio, o parodyti savo griežtą poziciją ir karą sukėlusiai Maskvai, jeigu V. Putinas iniciatyvą atmestų.

Taip, JAV politikos koridoriuose po Džidoje įvykusių derybų su ukrainiečiais vėl pasigirdo minčių apie šią ar kitą savaitę paskelbti naujų sankcijų Rusijai, tačiau prezidentas Donaldas Trumpas apie tai bent ligi trečiadienio dar nieko nesakė. Gal net atvirkščiai: jis rodė susierzinimą žiniasklaidos užuominoms, kad V. Putinas ne toks jau teigiamas derybų partneris, kaip D. Trumpui atrodo. Tačiau JAV lyderiui vienaip ar kitaip teks parodyti, ar teisūs tie, kurie sako, esą D.Trumpas dėl vienų ar kitų priežasčių šoka tik pagal V. Putino pasiūlytą melodiją ir iš esmės jo tikrasis taikos planas tėra besąlygiška Ukrainos kapituliacija. Arba ką pagalvos tie amerikiečiai, kurie iš esmės ar dalinai jį remia, tačiau jiems nepatiko drama Baltųjų rūmų Ovaliniame kabinete š.m. vasario 28-ąją. Tokių amerikiečių – gana ženkli dalis.

Bendresnės aplinkybės JAV viduje D. Trumpui neatrodo labai palankios. Didėja oponuojančių iš darbo atleidžiamų biurokratų armija (ji neišvengiamai randasi JAV prezidento oponentų pusėje), vidurinioji amerikiečių klasė su nerimu stebi tirpstančias savo investicijas akcijų rinkoje, biržų indeksams čiuožiant žemyn. Didelei daliai visuomenės ne itin patinka JAV prezidento kirčiai muitais kaimyninėms ir konkuruojančioms šalims beigi blokams (tarp jų ir Europos Sąjungai). Socialiniuose tinkluose plinta vadinamieji memai apie tai, kad kai kurie JAV prekybos centrai ėmė normuoti kiaušinių pardavimą it kokioje Venesueloje, nors D. Trumpas žadėjo šį maisto produktą atpiginti.

V.Putinas šiuo požiūriu savo kolegai JAV galėtų ištiesti pagalbos ranką, jeigu tik sutiktų su 30 dienų paliaubomis ir paverstų D.Trumpą taikdariu. Tačiau čia yra iš esmės neįveikiama kliūtis. Rusijos diktatorius savo visuomenei turi atnešti pergalę kare Ukrainoje. Nes jau dabar viešumoje skamba bjaurūs vadinamųjų Rusijos patriotų klausimai – jeigu Rusija sutiks su JAV ir Ukrainos siūlymais, už ką „padėjo galvas geriausi Tėvynės sūnūs“, kodėl V. Putinas, mėgstantis pabrėžti, kad Vakarai jį ne kartą apmovė, vėl leidžiasi suvedžiojamas. Tik dabar D. Trumpo, kurio išrinkimu džiaugėsi bene visa patriotiškai nusiteikusi Rusijos aukštuomenės ir varguomenės dalis. Kita vertus, yra analitikų, kurie tvirtina, kad Rusijos karas (nesvarbu kur) dabar jau yra būtina sąlyga V. Putinui išsaugoti savo valdžią.

Kita vertus, jeigu D. Trumpui globalaus taikdario karūnos reikia gal labiau dėl jo tuštybės ir garbės troškimo, tai V.Putinas turėtų būti bent kiek suinteresuotas, kad jo Ukrainoje gerokai įstrigusi kariuomenė kiek atsikvėptų, o JAV bent kažkiek atlaisvintų šalies ekonomiką smaugiančią sankcijų kilpą.

Kad ir kiek V. Putinas rodytų, kaip sėkmingai auga jo šalies ūkis, tačiau tuo tiki nebent jo dvaro ekonomistai.

Rytas Staselis