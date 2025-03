Nepritaria jungtinės Dzūkijos gimnazijos idėjai, skundžia galimus pažeidimus ir siūlo savo alternatyvą

Stakliškių seniūnijos ir Stakliškių gimnazijos tėvų bendruomenių atstovai, susipažinę su pateiktu Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektu, savivaldybėje sudarytos darbo grupės siūlymais, nepritarė Stakliškių gimnazijos reorganizavimui, ją sujungiant su Jiezno gimnazija ir įsteigiant jungtinę Dzūkijos gimnaziją. 46 Stakliškių krašto žmonių pasirašytame rašte, skirtame LR Vyriausybei, LR Seimui, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo agentūrai, Prienų rajono savivaldybės merui, Švietimo ir sporto skyriui, Savivaldybės administracijai, raginama stabdyti reorganizavimo procesą ir pradėti dialogą su vietos bendruomenėmis, įsiklausant į jų teisėtus lūkesčius ir interesus.

Dar vienas stakliškiečių raštas, be jau išvardintų adresatų, lygiagrečiai skirtas ir LR Seimo kontrolieriaus įstaigai, skundžiant Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko ir mero Alvydo Vaicekausko veiksmus, t. y. „neveikimą, neatstovavimą bendruomenių interesams, vengimą atsakyti į teiktus klausimus, visų dokumentų, susijusių su plano projektu, nepateikimą ir pakankamo laiko neskyrimą konsultavimosi procedūrai, nuomonių ir pasiūlymų surinkimui ir jų aptarimui (šioms procedūroms skirtos tik 6 d. d.).“

Savo pareiškimuose Stakliškių bendruomenių nariai kelia daugiau nei dvi dešimtis jiems rūpimų klausimų ir nurodo, kad, priimant LR Vyriausybės nutarimą dėl mokyklų tinklo kūrimo kriterijų, mažiausio mokinių skaičiaus nustatymo vidurinio ugdymo klasėse, Savivaldybei rengiant kaimo mokyklų reorganizacijos planą, galimai buvo (ir bus) pažeistos LR Konstitucinio Teismo, Teisėkūros įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo, Europos vietos savivaldos chartijos nuostatos, susijusios su lygių teisių užtikrinimu ir lygių galimybių sukūrimu kiekvienam žmogui, nepaisant jų amžiaus, socialinės padėties ir gyvenamosios vietos.

„Bendruomenės manė ir mano, kad toks reguliavimas, kai neaiškiais kriterijais nustatomas minimalus mokinių skaičius klasės formavimui pagal vidurinio ugdymo, ir jis yra didesnis už gimstamumo rodiklį, didesnis už kitų ugdymo programų minimalų skaičių (jis yra 8), sukuria nelygybe pagrįstą švietimo sistemą,“ – teigiama viename iš vietos bendruomenių pareiškimų.

Jų atstovai taip pat nurodo, kad, vadovaujantis įstatymais, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms ir juos liečiantys reikalai turi būti sprendžiami ir derinami, atsižvelgiant į vietos gyventojų nuomonę, prieš tai apsvarsčius visas galimas alternatyvas ir atlikus visas sprendimų projektų svarstymo, derinimo ir priėmimo procedūras.

Išanalizavę Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektą, Stakliškių bendruomenių atstovai pastebėjo, kad situacija rajono mokyklose buvo vertinta, vadovaujantis pasenusiais, neatitinkančiais tikrovės duomenimis ir tendencijomis (dėl mokinių skaičiaus mokyklose ir kt.). Bendruomenių atstovai pasigedo 2021–2025 m. situacijos rajono švietimo įstaigose stebėsenos ir rizikos vertinimo ataskaitų, ekspertų išvadų dėl Stakliškių gimnazijos išskirtinumo. Jų nuomone, planuojamas mokyklų reorganizavimas prieštarauja Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų strateginiam planui. Pasak pareiškimų autorių, ateinančių kelerių metų demografinės tendencijos kaimyninėse Jiezno ir Stakliškių seniūnijose yra niūrios, jos rodo, kad nebus surinktas reikiamas mokinių skaičius vidurinio ugdymo klasėms užpildyti, todėl toks reorganizavimo būdas, sujungiant mažas gimnazijas, neišspręs plano projekte numatytų tikslų – išlaikyti gimnazijines klases ir esamą mokyklų skaičių.

Stakliškių seniūnijos ir Stakliškių gimnazijos bendruomenės siūlo alternatyvą: jungti mažą kaimiškąją, kraštutinę Stakliškių gimnaziją su didele, centrine miesto „Žiburio“ gimnazija. Panaši praktika taikoma Estijoje, taip pat ir Radviliškio rajone.

Be to, Savivaldybė raginama aktyviau kurti verslui, turizmui ir gyventojams patrauklią aplinką kaimiškose seniūnijose; skatinti jaunų šeimų įsikūrimą, verslumą tikslinėse teritorijose; gerinti mokytojų kompetencijas, pasinaudojant įvairiais savivaldybės turimais resursais; skatinti neformaliojo ugdymo programas, taip didinant mokyklų patrauklumą ir mokiniams iš kitų besiribojančių savivaldybių.

„Gyvenimo“ informacija