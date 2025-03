Balbieriškio, Išlaužo ir Pakuonio bendruomenių nuomonės dėl mokyklų reorganizacijos išsiskyrė

Vasario 26–27 dienomis mokyklų tinklo pertvarkos planas pristatytas Balbieriškio, Pakuonio ir Išlaužo pagrindinėse mokyklose, kurias planuojama sujungti į vieną administracinį vienetą – „Užnemunės“ pagrindinę mokyklą.

Susitikimų su Balbieriškio ir Išlaužo mokyklų bendruomenėmis pradžioje Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas pristatė reorganizacijos priežastis, tikslus, Balbieriškio, Pakuonio ir Išlaužo pagrindinių mokyklų laukiančius pokyčius bei, projekto rengėjų nuomone, tų pokyčių „naudą“.

Balbieriškio bendruomenė pertvarkos nauda netiki

Visgi Balbieriškio pagrindinės mokyklos bendruomenė netiki realia mokyklos reorganizacijos nauda ir gražiais pažadais, mat, kaip pastebėjo susirinkusieji, kol kas trūksta aiškumo: kaip vyktų mokymas, jei skirtinguose skyriuose toje pačioje klasėje mokysis, pvz., po 7 mokinius, kokie tie konkretūs projektai, kurie pateikiami kaip pertvarkos priežastis ir nauda, kas kiek laiko iš projektų lėšų bus atnaujinama, pavyzdžiui, kompiuterinė technika ir apskritai kokią naudą pertvarka duos mokyklai ar miesteliui. Be to, mokyklos bendruomenei toks mokyklų sujungimas labiau panašus į mokyklos sunaikinimą. Vietoj planuojamos pertvarkos tėvai siūlė priimti sprendimą, kad mokiniai turėtų lankyti artimiausią vietinę mokyklą.

Atsakydamas į tėvų klausimus, R. Zailskas teigė, jog jei klasė nesusidarys, jos ir nebus, o detaliau tokių galimų scenarijų nekomentavo, tačiau toks atsakymas tėvų netenkino, nes, pasak jų, detalės ir yra pati esmė. O pertvarkos nauda, anot Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, yra ta, jog miestelyje liks mokykla. Paklaustas, kur garantija, kad,

sujungus mokyklas, skyrius neišnyks, R. Zailskas tokių garantijų bendruomenei nedavė. Konkretūs planuojami projektai taip pat nebuvo įvardinti. Tačiau, pasak R. Zailsko, Savivaldybė nenori kartoti klaidų, kai paskelbus kvietimą teikti projektus, dalis Prienų rajono mokyklų į juos nepateko dėl nepakankamo mokinių skaičiaus.

Aiškumo trūksta ne tik tėvams, bet ir mokytojams, kurie domėjosi, kaip bus organizuojamas darbas naujame „darinyje“, kas bus su jų socialinėmis garantijomis. Rimvydas Zailskas ir vicemerė Laimutė Jančiukienė patikino, jog mokytojai iš darbo atleisti nebus, jiems tiesiog bus pasiūlyta dirbti naujoje įstaigoje, todėl jų stažas, nepanaudotos atostogos ar išeitinės kompensacijos nenukentės. Tačiau pedagogai baiminasi, jog, sudarius sutartį su „Užnemunės“ pagrindine mokykla, o ne Balbieriškio skyriumi, direktoriaus įsakymu jiems teks važinėti dirbti ir į Išlaužą ar Pakuonį. Ir nors R. Zailskas ramino mokytojus, kad per jėgą jų niekas nevers to daryti, tačiau mokytojų toks argumentas neįtikino, mat, mokytojų supratimu, tai gali tapti priežastimi atleisti juos iš darbo.

Balbieriškio bendruomenė, pasisakydama prieš mokyklų sujungimą, atkreipė dėmesį, jog mokykla yra gyvas organizmas, kasdien susiduriantis su pačiais įvairiausiais rūpesčiais, kuriuos sprendžia direktorius, o be direktoriaus vietoje mokykla paprasčiausiai „nugangrenuos“. „Kai nėra galvos, nėra tvarkos“, – sakė viena mokytoja. Visgi R. Zailskas patikino, jog „galva“ bus, o kasdienius rūpesčius direktoriui, kaip ir dabar, padės spręsti pavaduotojai. Ir nors bendruomenė negailėjo gražių žodžių dabartiniam Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriui Stasiui Valančiui, anot R. Zailsko, nuo rugsėjo direktorius vienaip ar kitaip keisis, nes S. Valančius yra nusprendęs išeiti į pensiją.

„Kas toliau?“, – savivaldos atstovų klausė bendruomenė. O toliau, anot R. Zailsko, mokyklos bendruomenė turi raštu pateikti savo pritarimą arba nepritarimą, išsakyti

argumentus. Jei nuomonės išsiskirs, Savivaldybė kreipsis į Nacionalinę Švietimo agentūrą dėl rekomendacijų, o vėliau bus parengtas sprendimo projektas, kurį svarstys Savivaldybės taryba.

Kaip pastebėjo Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius S. Valančius, šiuo metu direktoriaus įsakymu yra sudaryta mokyklos darbo grupė, kuri konsultuojasi su bendruomenės atstovais ir netrukus mokyklos taryba priims sprendimą dėl Balbieriškio mokyklos reorganizacijos, kuris bus perduotas Savivaldybei. Bet kokiu atveju S. Valančius tikisi, kad mokyklai vadovauti ateis aktyvus ir energingas direktorius.

Norėtų daugiau laiko

Pristatant mokyklų tinklo pertvarkos planą Išlaužo pagrindinėje mokykloje emocijų buvo mažiau. Pasak mokyklos direktorės Rasos Žilinskienės, mokyklos taryba pritaria mokyklų tinklo pertvarkos planui, tačiau susitikimo metu bendruomenė vis tiek turėjo nemažai klausimų.

Pati direktorė kėlė klausimą, ar mokytojams bus įteikti atleidimo lapeliai, kokiu principu mokykloms bus skiriamas finansavimas, ar išliks mokyklos uniformos ir amblemos. Atsižvelgiant į tai, jog trijose mokyklose dirbs tik vienas direktorius, R. Žilinskienė siūlė padidinti direktoriaus pavaduotojo etato krūvį, taip pat vylėsi, jog „Užnemunės“ mokyklai vadovauti bus paskirtas dabartinės Išlaužo pagrindinės bendruomenės narys.

R. Zailskas ir L. Jančiukienė Išlaužo mokyklos bendruomenę, kaip ir kitų mokyklų darbuotojus, patikino, jog mokytojams bus pasiūlyta dirbti naujoje įstaigoje ir bus užtikrintos visos socialinės garantijos, mokykla toliau galės vadovautis savo strateginiais planais, naudoti savo uniformas, kitą atributiką. Atsakant į klausimą dėl finansavimo paskirstymo, meras A. Vaicekauskas pastebėjo, jog aplinką ir toliau išlaikys savivaldybė, o mokytojų darbo užmokestis bus skaičiuojamas kaip ir dabar.

Tėvams rūpėjo sužinoti, kas bus, jeigu skirtinguose skyriuose toje pačioje klasėje bus, pavyzdžiui, po 3–7 mokinius, šįkart tėvams buvo paaiškinta, jog tokiu atveju jungtinė mokykla turės daugiau lankstumo, o tas skyrius, kuris turės daugiau mokinių, turės ir pirmumą. Anot R.Zailsko, tokių kritinių situacijų šiuo metu nėra, o jeigu jų bus, direktorius tiesiog racionaliau organizuos pavėžėjimą. Tiesa, meras pridūrė, jog iš Išlaužo į Balbieriškį mokiniai tikrai nebus vežiojami, tai labiau palies Pakuonio ir Išlaužo skyrius.

Visgi bendruomenė norėtų daugiau laiko apsvarstyti, išdiskutuoti jiems siūlomą projektą, todėl susitikimo metu buvo pasiūlyta sprendimą nukelti dar metams, tačiau, R. Zailsko teigimu, sprendimas dėl Pakuonio pagrindinės mokyklos laukti nebegali.

Mokyklų sujungimas – vienintelė išeitis

Pasak R. Zailsko, norą jungtis prie Išlaužo pagrindinės mokyklos išreiškė pati Pakuonio pagrindinės mokyklos bendruomenė. Šiuo metu bendrojo ugdymo programoje Pakuonio pagrindinė mokykla turi 4 klases, o iš viso mokykloje mokosi 36 mokiniai. Pagal dabartinius reikalavimus mokykla, neturinti 60 mokinių, savarankiškai veikti negali, tačiau toks reikalavimas netaikomas skyriams, tad mokyklų sujungimas pakuoniškiams – tai vienintelė išeitis bent kurį laiką išlikti.

Pakuonio pagrindinėje mokykloje diskusija buvo trumpa ir rami. Mokytojams labiausiai rūpėjo jų likimas ir socialinės garantijos, ar dar išliks galimybė komplektuoti klases. Savivaldos atstovai dar kartą akcentavo „įdarbinimo“ tvarką, jog bus išlaikytos visos socialinės garantijos bei atkreipė dėmesį, jog skyrius kasmet galės iš naujo komplektuoti klases, jei tik bus vaikų.

Rimantė Jančauskaitė