Profesionalaus scenos meno sklaidos tinklas regionuose jau jungia per 30 miestelių visoje Lietuvoje

Profesionalųjį meną atvežti ten, kur jo trūksta – tokį tikslą kelia asociacija „Žuvies akis“, jau šešerius metus aktyviai dirbdama, siekiant užtikrinti kultūros prieinamumą Lietuvos regionuose. Sukurtas profesionalaus scenos meno sklaidos tinklas – tai galimybė mažų miestelių ir kaimiškų vietovių gyventojams susipažinti su įvairiais scenos meno žanrais: teatru, šokiu, muzika ar cirko pasirodymais.

Kultūros prieinamumas visiems

Tinklas apima miestelius, turinčius mažiau nei 3000 gyventojų. Nuo 2019 m. tarptautinio projekto SPARSE („Supporting and Promoting Arts in Rural Settlements in Europe“ arba „Menų parama ir sklaida Europos regionuose“) įkvėptas tinklas kasmet plečiasi. Šiuo metu į projektą įsitraukusios 32 bendruomenės iš įvairių Lietuvos rajonų (Valkininkai, Baisogala, Juodupė, Venta, Krekenava, Skaudvilė, Žilinai, Tauragnai, Kriviliai, Akmenė, Želva, Siesikai, Baleliai, Taujėnai, Žemaitkiemis, Stakliškės ir kt.).

Projekte dalyvauja daugiau nei 20 profesionalių menininkų bei trupių: teatrai „Atviras ratas“, „Teatronas“, „Taško teatras“, „No shoes“, „Lino lėlės“, „Panevėžio lėlių vežimo teatras“, cirko trupės „Dulidu“ ir „Kanta“, Kauno fortepijoninis trio, muzikinis duetas „Tykumos“, dainininkė Renata Dubinskaitė, Justas ir Vesta Terteliai ir kiti kūrėjai. Menininkai ne tik atveža savo pasirodymus, bet ir artimai bendrauja su bendruomenėmis, dalijasi kūrybine patirtimi, o taip pat atranda vietos tradicijas bei amatus. Tokia dvipusė sąveika stiprina regiono kultūrinį gyvenimą ir bendruomenės savivertę. „Svarbu, kad meninė veikla nebūtų tik didmiesčių privilegija. Regionuose gyvenantys žmonės taip pat nori ir turi teisę būti profesionalios kultūros dalimi“, – teigia projekte dalyvaujantys menininkai.

Bendruomenių indėlis ir atsakomybė

Projekto išskirtinumas slypi bendradarbiavimo modelyje. Renginiai vyksta „in situ“ – pačiose bendruomenėse, kur žiūrovai gali susipažinti su profesionalia kultūra be būtinybės vykti į didmiesčius. Vietos gyventojai, tapę koordinatoriais, prisideda prie meno projektų atrankos ir viešinimo, o profesionalūs vadybininkai rūpinasi logistikos bei menininkų pritraukimo užduotimis. Toks pasidalijimas atsakomybėmis užtikrina sėkmingą renginių įgyvendinimą ir abipusę naudą. „Kultūra yra visuomenės savivokos dalis, kuri kuria pridėtinę vertę kiekvienam, nepaisant jo gyvenamosios vietos,“ – teigia tinklo koordinatorė Aurelija Albrikaitė.

Mažinamas kultūrinis atotrūkis

Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, maži miesteliai dažnai susiduria su profesionalios kultūros prieinamumo problema. Pavyzdžiui, Anglijoje atliktas tyrimas parodė, kad tik 12 % visų šalies scenos meno projektų pasiekia regionus. Vadinasi, šiose vietovėse gyvenantys neturi tokių pačių galimybių susipažinti su menu, kaip jų bendraamžiai iš miestų. Lietuvos tyrimai tvirtina panašią situaciją. Todėl asociacijos „Žuvies akis“ iniciatyva yra reikšmingas žingsnis, mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį. „Kultūra regionuose – tai ne tik galimybė susipažinti su menu, bet ir įrankis stiprinti bendruomenių sanglaudą bei kurti ateities perspektyvas,“ – įsitikinusi asociacijos „Žuvies akis“ pirmininkė Goda Giedraitytė. Ne veltui kasmet miesteliuose pristatoma per 50 profesionalių kultūros renginių: teatro, cirko, šokio, muzikos pasirodymų.

Aplinkosauginė nauda

Įgyvendindami projektą, organizatoriai taip pat atkreipia dėmesį į aplinkosaugą. Kaip rodo Jungtinės Karalystės organizacijos „Julie’s Bicycle“ (konsultuojančios ir Anglijos menų tarybą aplinkosaugos klausimais) analizė, menininkų kelionės į regionus išmetamųjų teršalų kiekį sumažina trečdaliu, palyginti su menininkų ir žiūrovų kelionėmis į pasirodymą didmiesčio teatre.

Profesionalaus meno sklaida Prienų rajone

Prienų rajono kultūros įstaigos šiais metais taip pat prisijungė prie šio projekto ir ypatingus kultūrinius įvykius pristatys Stakliškėse, Veiveriuose, Balbieriškyje, Jiezne, Ašmintoje ir Šilavote. Visą informaciją galite sekti kultūros centrų puslapiuose ir facebook paskyrose. Už galimybę prisijungti prie projekto dėkojame Prienų rajono savivaldybei.

Profesionalaus scenos meno sklaidos tinklo Lietuvos regionuose dalimi yra ir tarptautinis projektas „SPARSE Plius“. Tinklo ir „SPARSE Plius“ veiklas finansuoja Europos komisijos programa „Kūrybiška Europa“, Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos kultūros taryba, Neringos, Prienų ir Ukmergės rajonų savivaldybės. Daugiau informacijos apie projektą: https://www.zuviesakis.lt/lt/regionine-sklaida bei Žuviesakis FB paskyroje.