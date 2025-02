Šauliškose žiemos stovyklose – beveik 900 moksleivių

Šią žiemą jaunieji šauliai sulaukė išskirtinės galimybės: jiems surengta beveik dvigubai daugiau stovyklų nei pernai. Per moksleivių žiemos atostogas šią savaitę šauliškomis veiklomis stovyklose visoje Lietuvoje užsiima beveik 900 merginų ir vaikinų.

Lietuvos šaulių sąjunga kasmet organizuoja jaunųjų šaulių stovyklas moksleiviams nuo 11 iki 18 metų. Jos vyksta moksleivių atostogų metu – rudenį, žiemą, pavasarį ir vasarą, kad jaunuoliai galėtų derinti šauliškas veiklas su pamokomis ir kitomis veiklomis mokyklose.

„Žiemos stovyklos skirtos jauniesiems šauliams, nes dauguma jų organizuojamos pagal pakopinio rengimo programą. Vasaros stovyklose kviečiame dalyvauti ir kitus moksleivius“, – teigia laikinai Šaulių sąjungos vado pavaduotojo funkcijas vykdantis Dovidas Jonušas.

Jaunieji šauliai mokosi pagal keturių pakopų sistemą. Pirmosios dvi pakopos supažindina su pagrindinėmis šauliškumo vertybėmis, trečioji orientuota į lyderių ruošimą, o ketvirtoji yra tarsi įvadas į suaugusių šaulių gretas. Kiekvienų mokymų metu jaunuoliai ne tik įgyja teorinių žinių, bet ir stiprina praktinius įgūdžius – nuo Lietuvos istorijos ir pilietiškumo iki lyderystės, sveikos gyvensenos, išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis gamtoje, pirmosios medicinos pagalbos bei karybos pagrindų.

Be to, jaunieji šauliai aktyviai dalyvauja įvairiuose žygiuose, edukacinėse programose, ekstremaliuose iššūkiuose ir sporto renginiuose, o labiausiai motyvuotieji turi galimybę išvykti į tarptautines stovyklas ir Lietuvoje, ir užsienyje. Šią savaitę grupė jaunųjų šaulių lankosi Švedijoje, kur dalyvauja Žiemos kurso programoje.

Šiemet žiemos atostogų metu ypatingo dėmesio sulaukė teminės stovyklos: vadybos stovykla Alytuje, radijo ryšio operatoriaus kursai Panevėžyje, šaulio-gelbėtojo ir fotografo operatoriaus mokymai Vilniuje. Viena įdomiausių programų – Jaunųjų šaulių instruktoriaus kursas, vykstantis Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.

„Šis kursas yra pilotinis, organizuojamas pirmą kartą. Jaunuoliai mokosi, kaip efektyviai mokyti kitus ir perteikti sukauptas žinias jaunųjų šaulių būreliuose, stovyklose, – pasakoja Lietuvos šaulių sąjungos Pilietinio ugdymo skyriaus neformaliojo švietimo mokytojas Aurimas Dzemyda. – Kursą veda šios srities specialistai, Lietuvos kariuomenės instruktoriai“.

Šiuo metu Lietuvoje jaunųjų šaulių būrelius lanko daugiau nei 6 tūkstančiai jaunuolių nuo 11 iki 18 metų. Svarbu paminėti, kad visos stovyklos ir veiklos vaikams yra visiškai nemokamos – tai puiki galimybė ne tik prasmingai praleisti atostogas, bet ir sustiprinti savo įgūdžius bei ryšius su bendraminčiais.

Jaunieji šauliai stovyklose ugdo ryžtą, atsakomybę ir patriotiškumą. Tai ne tik nuotykis, bet ir vertinga patirtis kiekvienam jaunuoliui.