Ar išliks „Prienų trasa“?

Sporto klubo „Stadionas“ nariai Gytis Kizevičius, Giedrius Kizevičius jau daugelį metų rūpinasi infrastruktūriniu objektu, visoje Lietuvoje žinomu kaip „Prienų trasa“. Ši trasa yra itin svarbi motokroso bendruomenei – čia treniruojasi sportininkai iš visos šalies. Tėvo ir sūnaus pastangomis trasa yra reguliariai lyginama, tvarkoma ir ruošiama treniruotėms, taip prisidedant prie motokroso sporto vystymosi Lietuvoje.

Suprasdami trasos reikšmę ir siekdami užtikrinti jos veiklą ateityje, sporto klubo „Stadionas“ atstovai 2023 metų pradžioje kreipėsi į Prienų rajono savivaldybę su prašymu oficialiai įforminti trasą ir suteikti klubui teisę ją administruoti. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – įvesti aiškią naudojimo tvarką, sudaryti treniruočių grafikus bei užtikrinti saugumą trasos lankytojams.

Iki šiol „Prienų trasa“ buvo prižiūrima vien sporto klubo narių pastangomis. Deja, dėl aiškių taisyklių ir tvarkaraščių trūkumo ja galėjo naudotis visi norintieji, neatsižvelgdami į saugumo reikalavimus ar paros laiką. Dėl to trasa neretai būdavo niokojama, o neatsakingas elgesys kėlė ir sportininkų, ir aplinkinių gyventojų pasipiktinimą.

Atsižvelgdami į šias problemas, sporto klubo nariai kreipėsi į merą su prašymu ne tik oficialiai įteisinti trasą, bet ir suteikti klubui įgaliojimus ją administruoti. Tai leistų organizuoti trasos naudojimo tvarkaraščius, užtikrinti atsakingą priežiūrą ir sumažinti chaotiško naudojimo padarinius.

Savivaldybė palankiai sutiko iniciatyvą dėl trasos veiklos tęstinumo ir išreiškė pasirengimą bendradarbiauti ieškant geriausio sprendimo jos įteisinimui. Per ilgą procesą buvo surengti keli susitikimai su meru bei Architektūros skyriaus darbuotojais, o sporto klubo direktorius Julius Strampickas reguliariai lankėsi Prienų rajono savivaldybėje, domėdamasis trasos įforminimo eiga.

Tuo laikotarpiu sporto klubas įstojo į Lietuvos Motociklų Sporto Federaciją (LMSF) ir, pasitelkęs savivaldybės bei privačių rėmėjų pagalbą, sėkmingai suorganizavo motokroso varžybas. Tai buvo svarbus žingsnis trasos pripažinimo ir jos veiklos plėtros link.

Prienų motokroso trasa yra įtraukta į MTC „Motocross Training Club or Circuit (MTC)“ MXGP Programa. Oficialus Treneris Ruslanas Bykovas. Visame pasaulyje veikia ši programa ir yra apie 100 trasų visam pasauly, kurios įtrauktos į treniravimo programą. Esmė, kad atvažiuoja Oficialūs treneriai mokyti sportininkus.

Tačiau po kelių mėnesių tylos, 2024 metų pabaigoje, netikėtai paaiškėjo, kad trasa gali būti parduota. Apie tai sporto klubo atstovai sužinojo ne iš oficialių šaltinių, o iš kelių Tarybos narių, kurie pasidalijo šia informacija. Ši žinia sukėlė nuostabą ir nerimą, nes nei klubas, nei iniciatyvos autoriai nebuvo informuoti apie tokius planus.

Reaguodami į situaciją, klubo atstovai nedelsdami susisiekė su meru, prašydami paaiškinimo ir aiškumo dėl trasos likimo.

Bet…. Šiuo metu jau paskelbtas aukcionas trasai parduoti, o tai kelia didelį nerimą ir Prienų krašto, ir visos Lietuvos motosporto bendruomenei. Jei objektas bus parduotas, šalis gali netekti svarbaus infrastruktūrinio objekto, kuris daugelį metų buvo ne tik traukos centras, bet ir treniruočių bazė moto- sporto entuziastams iš visos Lietuvos.

Džiaugiamės, kad sporto klubas sulaukė palaikymo iš žinomų sportininkų, tokių, kaip Nerimantas Jucius, Arūnas Gelažninkas, Antanas Kanopkinas ir daugelio kitų. Jų palaikymas rodo, kad trasa turi didelę reikšmę ne tik vietos sporto mėgėjams, bet ir profesionalams, siekiantiems aukščiausių rezultatų.

Tikimės, kad Prienų rajono taryba atkreips dėmesį į mūsų prašymus, įvertins trasos svarbą Lietuvoje ir ieškos alternatyvių sprendimų, kurie leistų išsaugoti šį sporto objektą. Bendruomenė yra pasirengusi dialogui ir bendradarbiavimui, kad būtų rastas abipusiai naudingas sprendimas, užtikrinantis trasos veiklos tęstinumą ateityje.

Sportininkų komentarai:

Pamačius Prienų savivaldybės viešą pareiškimą su nuotrauka socialiniame tinkle, kad parduodamas žemės sklypas su įrengta motokroso trasa, kilo didžiulis apmaudas. Nelabai suprantu tokio poelgio. Kiekviena savivaldybė turėtu kaip tik stengtis išsaugoti tokias trasas ir skatinti žmones jas prižiūrėti bei palaikyti.

Nerimantas Jucius AG Dakar School komanda ir sportininkai susirūpinę dėl Prienų motokroso trasos ateities. Ši trasa yra itin svarbi ne tik mūsų sportininkams, bet ir visai regiono sporto bendruomenei. Motociklų sportas, ugdantis ištvermę, discipliną, atsakomybę ir skatinantis jaunimą aktyviai leisti laiką. Prienų motokroso trasa suteikia galimybę vietiniams sportininkams treniruotis savo krašte, o taip pat pritraukia sportininkus iš kitų miestų. Be to, saugios ir prižiūrimos treniruočių sąlygos padeda sumažinti nelegalų bei pavojingą važinėjimą miškuose ar kitose vietose. Norėtume paprašyti Jūsų paramos ir supratimo, siekiant išsaugoti šią trasą. Tikimės, kad bendradarbiaudami galėsite rasti sprendimą, kuris leistų tęsti treniruotes, organizuoti varžybas ir skatinti motociklų sportą Prienų rajone.

Pagarbiai, Arūnas Gelažninkas AG Dakar School Mus pasiekė žinia apie Prienų motokroso trasos pardavimą, dėl to esame labai nusivylę, nes ji atgaivino ne tik motokroso discipliną Prienuose, bet ir rengia daug renginių visos Lietuvos mastu. Taip pat prisideda prie vaikų ir jaunimo užimtumo regione. Šioje trasoje testuojame keturračius, kurie važiavo Dakare, šiuo metu važiuoja net pasaulio čempionate ir, be abejo, garsina mūsų kraštą. Panaikinus šią trasą visiškai nebeliks kur Prienų regione būtų galima treniruotis ir varžytis sportininkams ir mėgėjams. Prašome Prienų rajono savivaldybę palikti galimybę šia trasa naudotis sportininkams ir mėgėjams, tai tikrai daug prisideda prie jaunimo ir vaikų užimtumo visoje Lietuvoje.

Rytrama racing team