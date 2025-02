Skriaudžių pagrindinės mokyklos tėvų bendruomenė sukilo dėl mokyklos ateities

Po to, kai Skriaudžių pagrindinės mokyklos tėvai buvo informuoti apie mokyklos reorganizavimą, kuriuo planuojama sujungti Skriaudžių pagrindinę mokyklą ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnaziją, įsteigiant naują „Sūduvos“ gimnaziją, Skriaudžių pagrindinės mokyklos tėvai, pasirašydami peticiją, kreipėsi į Prienų rajono savivaldybę bei Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

Savo nuogąstavimais Skriaudžių pagrindinės mokyklos tėvų bendruomenė pasidalijo ir „Gyvenimui“ atsiųstame laiške. Tėvų vardu pasisakęs Deividas (vardas pakeistas, – aut.p.) teigia, jog Skriaudžių ugdymo įstaigoje šiuo metu mokosi per 200 vaikų, o tėvai visą laiką buvo patikinami, kad mokyklai jokios grėsmės nėra, o dabar, kaip sako laiško autorius, „iš kepurės“ ištraukiamas paruoštas 7 rajono mokyklų reorganizavimas į 3 darinius“.

Pasirašytoje peticijoje Skriaudžių tėvų bendruomenė kategoriškai nesutinka su vykdoma švietimo sistemos pertvarka Prienų rajone ir ragina savivaldos atstovus pradėti dialogą su visuomene. Anot peticijos autorių, gyventojams trūksta informacijos, kaip pertvarka palies visus susijusius bendruomenės narius. Be to, atkreipiamas dėmesys, jog planuojamas reorganizavimas prieštarauja Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų strateginiam planui.

„Dėl savo geografinės padėties, gero susisiekimo su didmiesčiais, Veiverių seniūnijoje stebimas nekilnojamojo turto brangimas, paklausos didėjimas, kuriasi jaunos šeimos, mokinių skaičius stabiliai augantis. Restruktūrizuojant, uždarant ar kitaip bloginant mokyklų prieinamumą mažinamas miestelio/kaimo ir paties rajono patrauklumas, bloginama demografinė situacija, mokiniams nebus užtikrintas ugdymas „prie namų“. Šeimos renkasi miesto ar priemiesčio teritorijas, kur mokyklų prieinamumas geresnis. Būtent vaikų ugdymo įstaigų prieinamumas yra lemiantis veiksnys gyventojų skaičiaus, investicijų rajone augimui“, – savo argumentus prieš mokyklų reorganizavimą peticijoje išsako tėvai.

Jie taip pat atkreipia dėmesį, jog, remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos „Rekomendacijų paketu dėl mokyklų tinklo pertvarkos“ ir realiais kitų savivaldybių pavyzdžiais, dėl pertvarkos darbo neteks apie 40 proc. mokyklos personalo. Tėvai baiminasi, jog vaikams teks mokytis perpildytose klasėse ir dėl to nukentės ugdymo kokybė.

„Dėl istoriškai susiklosčiusios Veiverių ir Skriaudžių priešpriešos, mažesnioji mokykla, galimai, nukentės ir finansine, ir kokybine prasme. Jungimas į vieną darinį Skriaudžių mokyklai būtų pražūtingas žingsnis atgal, gyvenvietė taptų nepatraukli kurtis šeimoms, verslams, kultūros įstaigoms. Dalis tėvų pasiryžę pervesti vaikus į kitų savivaldybių (Garliavos, Jonučių, Kazlų Rūdos) mokymo įstaigas“, – rašoma peticijoje.

Tėvai įsitikinę, kad galutiniame rezultate pirminis tikslas nebus pasiektas. „<…>Ugdymo kokybė nepagerės, mokyklos neteks gabesnių vaikų, bendri mokymosi rezultatai kris, mokinių pasiekimai sumažės“, – Savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui, Administracijos direktorei Jūratei Mickevičienei bei Švietimo ir mokslo ministerijai skirtoje peticijoje rašo tėvai.

Prašydama pakomentuoti susidariusią situaciją: dėl kokių priežasčių buvo priimtas toks sprendimas, kokie numatomi planai, kaip pertvarka palies visus bendruomenės narius ir kokios galimybės išlaikyti Skriaudžių pagrindinę mokyklą, redakcija susisiekė ir su Savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku.

Atsiųstame atsakyme rašoma, kad Prienų rajono savivaldybė, vertindama realias demografines tendencijas ir siekdama užtikrinti kokybiškas ugdymo sąlygas bei lygias galimybes visiems rajono mokiniams, administracijos direktoriaus įsakymu sudarė darbo grupę, kuriai pavedė parengti Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano pakeitimo projektą. Plano pakeitimo tikslas – išlaikyti visas 10 rajone veikiančių mokyklų, sudarant sąlygas mokiniams gauti ugdymą arčiau gyvenamosios vietos, sukuriant lygias galimybes visiems mokiniams, nepriklausomai nuo mokyklos, kurioje jie mokosi, dydžio.

Taip pat pažymima, jog pradiniame etape (vasario 4–12 d.) Švietimo ir sporto skyrius jau pristatė preliminarų plano koregavimo projektą visų rajono mokyklų vadovams ir pedagogams, sulaukė iš jų grįžtamojo ryšio. Vasario 18 d. informacija apie parengtą mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano pakeitimo projektą pateikta Savivaldybės interneto svetainėje, o mokyklų bendruomenės informuotos raštu. Taip pat iš anksto su mokyklų vadovais suderintu laiku bus organizuojami Savivaldybės vadovų, darbo grupės narių bei Švietimo ir sporto skyriaus specialistų susitikimai su mokyklų bendruomenėmis, siekiant aptarti numatomus pokyčius. Taigi, pasak mero, visi suinteresuoti bendruomenės nariai turės galimybę teikti pastebėjimus ir siūlymus.

„Suprantame tėvų susirūpinimą ir norime patikinti, kad pertvarka nėra siekiama uždaryti mokyklas, o veikiau rasti ilgalaikius sprendimus, kurie užtikrintų jų išlikimą ir geresnes galimybes mūsų rajono mokiniams. Būtent todėl yra siūloma ne mokyklų prijungimo ar likvidavimo, o jų sujungimo galimybė – kai susijungusios mokyklos lieka toliau veikti lygiavertės partnerystės principu“, – susidariusią situaciją komentavo meras A. Vaicekauskas.

Anot jo, reorganizacijos būtinybę lemia kelios pagrindinės priežastys. Visų pirma, rajono mokyklose pastebima ilgalaikė mokinių mažėjimo tendencija, todėl tam tikrose įstaigose kyla grėsmė nesukomplektuoti klasių, o prieš naujų mokslo metų pradžią nežinią patiria ir mokiniai, ir jų tėvai, mokytojai. Dar vienas kriterijus, kuriuo remiantis buvo priimtas sprendimas, yra tai, jog daugelis investicinių švietimo projektų reikalauja ne mažesnio kaip 200 mokinių skaičiaus įstaigoje, todėl net 6 mokyklos, kuriose mokosi trečdalis mūsų savivaldybės mokinių, į tokius projektus nepatenka. Taigi, mero teigimu, trečdalis mūsų savivaldybės mokinių savotiškai diskriminuojami, nukenčia jų ugdymo(-si) proceso aprūpinimas ir ugdymo(-si) sąlygos, tai gali atsiliepti ugdymo(-si) kokybei. Taip pat tikimasi, jog, apjungus mokyklas, galėsime lengviau užtikrinti reikiamų specialistų pritraukimą, nes jiems galės būti suteiktas didesnis ir stabilesnis darbo krūvis.

„Pabrėžiame, kad Savivaldybė yra atvira konstruktyviam dialogui ir bendradarbiavimui su mokyklų bendruomenėmis. Visos suinteresuotos šalys turės galimybę išsakyti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus, siekiant rasti geriausią sprendimą ir mokiniams, ir mokytojams bei visai bendruomenei, – atsiųstame atsakyme akcentuoja Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas.

Su prašymu pakomentuoti situaciją redakcija taip pat kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją, kuriai taip pat buvo adresuota peticija. Ministerijos atstovų teigimu, pagal nustatytus teisės aktus, sprendimus dėl mokyklų reorganizavimo priima savivaldybė, atsižvelgusi į mokinių mažėjimo ar augimo tendencijas, bendruomenės poreikius. „Būtent savivaldybė geriausiai mato konkrečią vietos situaciją. Dėl mokyklų tinklo turėtų būti tariamasi, diskutuojama su bendruomene. Jeigu mokyklos bendruomenė prieštarauja pateiktam pertvarkos plano projektui, savivaldybė turi kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotą instituciją, šiuo atveju – į Nacionalinę švietimo agentūrą – ir prašyti pateikti nuomonę. Kol kas toks kreipimasis nėra gautas“, – rašoma ministerijos atsiųstame laiške.

Vasario 20 d. Savivaldybės vadovai pradėjo susitikimus su mokyklos bendruomenėmis, pirmasis jų vyko Skriaudžių pagrindinėje mokykloje. Išsamiau apie susitikimą su mokyklos bendruomene – vasario 28 d. „Gyvenimo“ numeryje.

Rimantė Jančauskaitė