Mokykla džiunglėse: patirtis, kuri įkvepia

Ugdydama priešmokyklinio amžiaus vaikus kasdien matau, kaip svarbu, kad mokymasis būtų ne tik teorinis, bet ir patirtinis. Todėl ieškodama naujų idėjų nusprendžiau aplankyti Green School Bali – unikalią mokyklą Balio saloje, kur vaikai mokosi džiunglių apsuptyje ir kasdien praktikuoja tvarų gyvenimo būdą.

Green School Bali nėra tik mokykla – tai filosofija, išreikšta per architektūrą. 8 ha teritorijoje išsidėstę daugiau nei 75 pastatai yra pastatyti iš bambukų, o jų dizainas ne tik estetiškai įspūdingas, bet taip pat leidžia ir kuo mažiau trikdyti natūralią aplinką. Į mokymosi procesą įtraukta daržų ir sodų priežiūra, mokiniai patys sodina ir prižiūri ryžių laukus. Dar įdomiau buvo pamatyti, kad čia auginamos karvės ir kiaulės, o vaikai dalyvauja jų priežiūroje.

Mokykla didžiausią dėmesį skiria ugdymui per patirtį, nes tiki, kad vaikai geriausiai mokosi aktyviai tyrinėdami, bandydami ir kurdami. Jie dalyvauja praktiniuose projektuose, mokosi iš gamtos, o teorinės žinios čia įgauna realią prasmę. Šio principo siekiame ir mūsų lopšelyje-darželyje „Giliukas“, kur vaikai skatinami pažinti pasaulį per tiesioginę patirtį – tyrinėdami gamtą, eksperimentuodami, kurdami ir mokydamiesi per tikras gyvenimiškas situacijas.

Grįžau įkvėpta ir pasiruošusi dalintis naujomis idėjomis su vaikais – nes kiekviena maža pastanga kuria didelius pokyčius!

Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Julija Gradeckienė