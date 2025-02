Jiezno gimnazija stiprina savo tarptautinį prestižą

„Erasmus+“ programa yra plačiai žinoma ir dažnai girdima, tačiau ar kada susimąstėte, kas iš tiesų tai yra ir kokia jos kilmė bei ką simbolizuoja pavadinimas?

Terminas „Erasmus“ yra akronimas, sudarytas iš žodžių: European Community Action Scheme for the Mobility of University Students (liet. Europos bendrijos veiksmų programa universitetų studentų mobilumui).

Programos pavadinime paslėptas Nyderlandų Renesanso humanizmo, teologijos ir filosofijos atstovas Erazmas Roterdamietis (Desiderius Erasmus Roterdamus). Jis žinomas dėl savo kelionių po Europą, mokslinių darbų ir kultūrinių mainų, siekdamas skleisti humanistines idėjas ir žinias skirtingose šalyse. 1987 m. liepos 1 d. „Erasmus“ programa pradėjo savo gyvavimą.

Programa sulaukė didelio susidomėjimo, o prie pavadinimo pridėtas „+“ simbolizuoja paramą ne tik aukštajam mokslui, bet ir kitokioms mokslo įstaigoms. „Erasmus+“ programa, prasidėjusi kaip kukli iniciatyva, dabar tapo viena svarbiausių tarptautinio švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto iniciatyvų visoje Europoje. Ji suteikia studentams, mokytojams bei kitiems besidomintiems asmenims galimybę patirti kitų šalių kultūras, mokymo ir mokymosi ypatumus.

Džiugu, kad prie šios programos prisijungė Jiezno gimnazija, kuriai 2024 m. buvo suteikta „Erasmus“ akreditacija bendrojo ugdymo srityje. Ši akreditacija patvirtina, jog Jiezno gimnazija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus ir yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas mobilumo mokymosi tikslais.

Gimnazijoje suburta „Erasmus+“ projektų darbo grupė, kurios veiklą koordinuoja direktorė Neringa Zujienė. Grupei aktyviai veikiant kartu, buvo parašyta paraiška, kuri jau gavo finansavimą. Mobiliuose kvalifikacijos kėlimo kursuose galės dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai bei mokytojų ir mokinių padėjėjai.

Apie projektą, jo tikslus ir lūkesčius Jiezno gimnazijos bendruomenė buvo informuota visuotinio tėvų susirinkimo metu.

Dalyvaudama „Erasmus+“ programoje, Jiezno gimnazija siekia padėti kiekvienam mokiniui tobulėti. Gimnazija nori stiprinti savarankišką mokymąsi ir skatinti bendravimą bei tyrinėjimą, išbandant ir pritaikant inovatyvias reflektyvias praktikas. Gimnazija siekia užtikrinti, kad kiekvienas vaikas gautų ugdymą(si), kuris būtų įdomus ir pagrįstas tyrinėjimu, kūrybiškumu, eksperimentavimu ir kūryba. Gimnazija taip pat nori stiprinti bendruomenišką mokymąsi, kuris peržengtų mokyklos sienas ir padėtų mokiniams įgyti svarbių įgūdžių, naudotis įvairiais mokymosi šaltiniais ir informacinėmis technologijomis.

Dalyvavimas „Erasmus+“ programoje yra labai svarbus visai gimnazijos bendruomenei. Mokytojams tai reiškia profesinį tobulėjimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, kalbinių įgūdžių gerinimą, kūrybiškumą, mokymo kokybės gerinimą ir tarptautinį bendradarbiavimą. Mokiniai ir tėvai gali pasitikėti mokykla, nes ji siūlo modernų ir kokybišką mokymą, inovacijos ugdymą, didina mokyklos prestižą ir gerina jos įvaizdį visuomenėje.

Viliuosi, kad „Erasmus+“ programa praturtins Jiezno gimnazijos bendruomenės narių gyvenimus, išlaisvins mintis, praplės žmonių akiratį ir svarbiausia – ugdys rytojaus europietišką, tolerantišką asmenį, pilietį, mokytoją. Gimnazija taps modernesnė, patrauklesnė, konkurencingesnė globaliame pasaulyje, sustiprins gebėjimus greitai prisitaikyti prie šiuolaikiškų švietimo iššūkių.

Vilma Mekionytė, projekto darbo grupės narė