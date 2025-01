Prieštaravimus pateisino skirtingais požiūriais

Sausio 24 dieną surengtoje spaudos konferencijoje meras Alvydas Vaicekauskas kartu su komandos nariais išdėstė savo požiūrį į opozicijos išsakytus priekaištus ir paaiškino, kokiais principais vadovaujantis buvo suformuotas 2025 metų Savivaldybės biudžetas.

Mero teigimu, šių metų biudžetas palankus daugeliui sričių, visgi svarbiausias šių metų Savivaldybės biudžeto prioritetas yra prasidėsiantis ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpis – Savivaldybei prie suplanuotų projektų teks prisidėti savo lėšomis, galbūt ir skolintis. Kaip ir pernai, iš biudžeto bus skirta papildomų lėšų kelių remontui. A.Vaicekauskas pažadėjo lėšų biudžetinių įstaigų remontui ir atnaujinimui. Joms bus padedama organizuoti viešuosius pirkimus, parengti ataskaitas, o lėšos darbams bus skiriamos Administracijos direktorės įsakymu.

Mero A.Vaicekausko teigimu, buvo nemažai padaryta, kad santykis su opozicija išliktų normalus. Biudžeto projektas su skaičiais svarstymui pateiktas sausio 9 ir 10 dienomis, todėl, jo nuomone, opozicija turėjo pakankamai laiko į juos įsigilinti. Vyko susitikimas su Tarybos nariais, diskusijos kolegijoje, kur buvo aptarti lėšų skyrimo atskiroms programoms kriterijai. Meras patikino, kad politikams buvo paaiškinta, kodėl Kaimo plėtros rėmimo programai skirta suma šiemet sumažėjo nuo 100 tūkst. eurų iki 50 tūkst. eurų. Anot jo, nėra visiškai teisinga, kai iš biudžeto žemės mokesčio kompensacijos išmokamos tiems ūkininkams, kurie iš ūkinės veiklos gauna pajamas, o socialinei paramai ir atskirčiai mažinti skiriama nepakankamai dėmesio. Jis pridūrė, kad, beatodairiškai taikant lengvatas, yra lengva išbalansuoti biudžetą.

Pamatuoti, logiški sprendimai, ištaisytos ankstesnės klaidos (laiku apsižiūrėjus, buvo padidintas žemės nuomos mokestis, kuris buvo mažesnis nei žemės mokestis) prisidėjo prie to, kad pajamos iš GPM, Žemės ir žemės nuomos mokesčių į biudžetą buvo renkamos sėkmingai ir viršytos.

A.Vaicekausko pastebėjimu, prieštaravimai tarp opozicijos ir valdančiosios koalicijos kilo dėl skirtingo supratimo ir požiūrio į kai kurias sritis. Tad meras, vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė paaiškino savo poziciją, pakomentavo, kodėl į opozicijos siūlymus nebuvo atsižvelgta.

D.Dargužio teigimu, ne kelių šimtų eurų materialinė paskata, o sutvarkyta viešoji infrastruktūra, gyvenimo sąlygų gerinimas pritraukia jaunas šeimas. Mero nuomone, yra nelogiška suvienodinti sporto projektams ir fizinio aktyvumo skatinimui skiriamą finansavimą. Jo įsitikinimu, dabartinė sporto sistema veikia be priekaištų, materialinė bazė yra gera (ateityje bus investuota į riedlenčių takų ir padelio aikštelių įrengimą), komandose žaidžia daug sporto mėgėjų, didelis dėmesys skiriamas vaikų sportui.

Į siūlymą kvalifikacijos kėlimui numatytas lėšas naudoti efektyviau (pernai iš 2 tūkst. eurų panaudota 500 eurų) buvo atsakyta, kad, nors mokymų vyko nemažai, Tarybos nariai nepareiškė noro juose dalyvauti. Meras pažadėjo, kad Tarybos nariai bus kviečiami ir galės stebėti kai kurių komisijų darbą, taip pat prisidėti prie remiamų programų naujų aprašų kūrimo. Visgi, kaip teigė J.Mickevičienė, politikai negalės kištis į Administracijos darbuotojų vykdomas procedūras, vertinant pateiktų paraiškų atitiktį patvirtintoms taisyklėms ir finansavimo kriterijams.

Meras pripažino, kad ketinama peržiūrėti Smulkiam ir vidutiniam verslui skirtos paramos kriterijus ir padidinti vienam subjektui skiriamos paramos dydį, kad paskata verslui būtų reikšmingesnė. Šiais metais daugiau lėšų (iš viso 160 tūkst. eurų) skirta ir sausinimo tinklo bei melioracijos griovių rekonstrukcijai. Mero teigimu, praėjusiais metais po diskusijų ir ginčų buvo patvirtintas tinkamas aprašas dėl individualių nuotekų valymo įrenginių išlaidų kompensavimo, paramą gavo tie asmenys, kuriems labiausiai to reikėjo, o lėšos nebuvo švaistomos.

Visgi ateityje prioritetas bus skiriamas centralizuotų nuotekų tinklų įrengimui didesnėse gyvenvietėse, kur savivaldybės prisidėjimas yra per 50 proc. Anot A.Vaicekausko, savivaldybės pateiktoje paraiškoje finansavimui gauti įrašyta 10,7 mln. eurų vertės objektų. Iš ES fondų bus skirta 3,7 mln. eurų, todėl nemažą sumą teks surasti pačiai savivaldybei. Didžioji dalis lėšų bus nukreipta į kaimo vietoves, taip mažinant jų gyventojų atskirtį.

Atsakydamas į opozicijos klausimą, kodėl praėjusiais metais nebuvo panaudotos Kelių programai su fizinių ar juridinių asmenų prisidėjimu skirtos lėšos, A.Vaicekauskas sakė, kad savivaldybė nesulaukė nė vieno prašymo, todėl svarstoma nuleisti „kartelę“ ir gyventojų bei verslo indėlį sumažinti nuo 50 iki 20 proc.

Spaudos konferencijos metu meras ir jo komandos nariai pateikė paaiškinimus dėl tų sričių, kuriose savivaldybės pozicija buvo viešai kritikuota. Mero teigimu, delsimas pradėti „Ąžuolo“ progimnazijos vidaus patalpų renovacijos darbus susijęs su ES finansavimui tinkamų, specifinius reikalavimus atitinkančių priemonių atranka. Paliesta asbestinio šiferio surinkimo iš gyventojų ir išvežimo problema; mokykloms pažadėta 34 tūkst. eurų kondicionierių įsigijimui. Informuota apie pavedimą seniūnijoms suregistruoti daugiabučių kiemuose esančias aikšteles, jos bus reitinguojamos atskiroje eilėje, pagal tai skiriamos lėšos jų remontui. Suminėti darbai, kurie per pastaruosius metus atlikti kaimiškose vietovėse, pasidalinta planais Prienuose, prie Nemuno, įrengti pantoninę prieplauką, valčių įlaidą, pasidžiaugta atrinkta Nemuno krantinės sutvirtinimo ir pritaikymo turizmui idėja, jau pradėtomis vykdyti procedūromis. Savivaldybės vadovai atsakė į žiniasklaidos klausimus dėl lėšų, skirtų Prienų ligoninės Priėmimo skyriaus plėtrai, Veiverių PSPC poliklinikos įrengimui, viešojo saugumo užtikrinimui ir kt.

Dalė Lazauskienė