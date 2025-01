100 D. Trumpo dienų: imame skaičiuoti

Socialiniame tinkle „Truth Social“ pasirodė bene pirmas artikuliuotas naujojo JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimas apie karą, kurį kariauja Rusija Ukrainoje. Jame JAV lyderis tvirtina nenorįs Rusijai blogo. Ragina nepamiršti, kad būtent Rusija padėjo amerikiečiams nugalėti II Pasauliniame kare prarasdama apie 60 mln. gyvybių (rusų propaganda šiuos tris teiginius neabejotinai koreguotų). D. Trumpas anonsavo Rusijos, „kurios ekonomika žlunga“, prezidentui [Vladimirui] Putinui ketinąs suteikti didelę malonę (angl. Favor) sustabdyti karą dabar, nes toliau bus tik blogiau (angl. It’s only going to get worse). Jei susitarimas nebus pasiektas D. Trumpas sako neturėsiąs kito pasirinkimo, kaip tik įvesti didelius mokesčius, muitus ir sankcijas viskam, ką Rusija parduoda Jungtinėms Valstijoms ir įvairioms kitoms susijusioms šalims. Galime tai padaryti lengvai arba sunkiai, o lengvas būdas visada yra geresnis, rašo JAV prezidentas.

Amerikiečių dienraštis „The Wall Street Journal“, be to, rašo apie D. Trumpo pavedimą jo specialiajam pasiuntiniui Keithui Kelloggui užbaigti Rusijos-Ukrainos karą per artimiausias 100 dienų. Politikos stebėtojai netruko priminti, kad prezidento kampanijos metu JAV prezidentas žadėjo, kad karą pavyks nutraukti per 24 valandas. Tačiau rimtesni analitikai atkreipia dėmesį, esą derėtų skirti politinę kampanijos retoriką nuo tikrovės. Taip pat realius darbus ir proceso pažangą nuo pranešimų socialiniuose tinkluose.

Klausimas: kas bus, jeigu šimtadienis bus tuščias? Arba JAV prezidento su V. Putino „suderėtas“ taikos planas nebus priimtinas Ukrainai?

Kita vertus, tasai „viskas, ką Rusija parduoda Jungtinėms Valstijoms ir įvairioms kitoms susijusioms šalims“, yra gana menkas. Tai sodrintas uranas (sodrinimo technologijos Rusijoje yra gana pigios, todėl čia Rusijos dalis globalioje rinkoje yra gana didelė), šiek tiek mineralinių trąšų bei nežymi dalis titano, kurį į JAV iš Rusijos importuoja aviacijos gigantai.

Vakariečiai 2024-ųjų pabaigoje įvedė pirmąsias sankcijas kai kuriems aukštiems Rusijos koncerno „Rosatom“ vadybininkams, tad, jeigu pagaliau, po trejų metų karo sankcijas patirs rusų branduolinė pramonė, bus įdomu stebėti jų pasekmes – „Rosatom“ visame pasaulyje stato arba susitarusi statyti kelias dešimtis branduolinių reaktorių, o kai kurie tos šalies politikai yra įsitikinę, esą rusiška atominė technologija konkrečioje šalyje „pririša“ tą šalį prie Maskvos bent šešioms-septynioms dešimtims metų, neskaičiuojant pasenusios jėgainės uždarymo proceso trukmės.

Apie rusiškų mineralinių trąšų antplūdį į rinką skalambijama varpais visų pirma Europoje, kur jaučiamas rusiško amoniako įsitvirtinimas. Kai kurie žinovai teigia, esą V. Putino sprendimu užsisukus rusiškų gamtinių dujų kranams į ES, Rusijoje yra persiorientuojama į amoniako gamybą iš atpigusios žaliavos, kurios nėra kur dėti. Nors ES trąšų gamybos lobistai tokias tendencijas patvirtina, vis dėlto du rusų ekspertai, su kuriais šią savaitę teko bendrauti – Vladimiras Milovas ir Michailas Krutichinas – jas paneigė. Esą Rusijoje nėra tokių dujų chemijos gamybos pajėgumų, kurie galėtų perdirbti dideles gamtinių dujų apimtis į mineralines trąšas, nors „tokia hipotetinė galimybė egzistuoja“. Iškėlus tokį tikslą prireiktų laiko ir pinigų, kurių V. Putino režimas šiuo metu neturi.

Iš tikrųjų Rusijos diktatoriaus padėtis yra sunki. Rusijos ekonomika braška per siūles, nors V. Putinas viešai tikina ją patiriant augimą ar bent stabilumą. Tačiau net totalus draudimas Maskvai eksportuoti naftą bei kitas žaliavas režimo nesužlugdys. V. Putinas ir jo vadinamieji „sisteminiai“ liberalai (tokie kaip Centrinio banko vadovė Elvyra Nabialina ir finansų ministras Antonas Siluanovas) atras vadinamosios finansinės inžinerijos instrumentų, kurie padės išsaugoti bent jau ūkio ir viso režimo „stabilumą“. Tai ir priverstinis komercinių bankų vyriausybės kreditavimas, ir pinigų spausdinimas (nors yra tvirtinančių, kad tuo Centrinis bankas jau užsiima trejus metus, tik ne masiniais kiekiais), ir fizinių bei juridinių asmenų indėlių bankuose laikinas ar visiškas užšaldymas.

Kas kita: ar D. Trumpo pozicija savo griežtumu tikrovėje atitiks jo viešus pareiškimus socialiniuose tinkluose, nes jis ligi šiol taip ir nesugebėjo patvirtinti daugelyje Vakarų šalių įsitvirtinusią politinę poziciją – „nieko apie Ukrainą be pačios Ukrainos“.

Nekalbant apie tai, kad Vakarų šalyse visiškai įsitvirtino nenoras, kad V. Putino režimas Rusijoje žlugtų. D. Trumpas šia prasme yra visiškai į šį chorą įsiliejantis balsas.

Rytas Staselis