Skrandžio gleivinės uždegimas vadinamas gastritu. Jis būna ūminis ar lėtinis. Pastaroji liga vargina ir jaunus, ir vyresniojo amžiaus žmones.

Šį kartą aptarsime lėtinio gastrito simptomatiką bei gydymą. Apie tai pokalbis su „Dr. Kildos klinika“ gastroenterologu Andriumi Kederiu.

– Kokie gastrito požymiai?

– Kai žmogui pasireiškia ūminis gastritas, neretai pakanka atstatyti prarastus skysčius, tačiau kartais prireikia pavartoti ir antibiotikų kursą. Pacientai dažniau serga lėtiniu gastritu, kurį sukelia Helicobacter pylori bakterija ar reguliarus bei dažnas skausmą malšinančių vaistų vartojimas. Pavyzdžiui, tokie priešuždegiminiai vaistai, kaip ibuprofenas, aspirinas galimai pažeidžia skrandžio gleivinę.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad lėtinis gastritas, kaip uždegiminė būklė, gali turėti įtakos kai kurių vitaminų, mikroelementų įsisavinimui. Tada gali pasireikšti B grupės vitaminų ir geležies trūkumas organizme.

Pagrindiniai lėtinio gastrito simptomai: deginantis skausmas, pilnumo jausmas (kartais pykinimas) viršutinėje pilvo dalyje. Ši simptomatika pasireiškia gana skirtingai: vieniems sustiprėja, kitiems – susilpnėja valgio metu ir/ar pavalgius.

. Jei minėti simptomai kartojasi, nepatarčiau savarankiškai bandyti „namines“ gydymo priemones, o derėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar į gastroenterologą.

– Kokias klaidas daro žmonės, bandydami gydytis patys?

– Viešojoje erdvėje sutinkami įvairūs patarimai, kaip gydyti gastritą liaudiškai, be medikamentų. Minimos citrinos sultys, obuolių actas, soda. Deja, tai nėra patikima. Šių priemonių vartojimas gali išprovokuoti lėtinio gastrito paūmėjimą, erozijas ar net atsirasti žaizdos.

. Vis dėlto norint išbandyti liaudiškas priemones derėtų jas naudoti atsakingai ir tik aptarus jūsų sveikatos būklę su šeimos gydytoju ar gastroenterologu.

– Beje, ar vyresnis amžius turi įtakos lėtinio gastrito atsiradimui? Ką patartumėte šio amžiaus grupei?

– Taip. Senjorams būdinga didesnė lėtinio gastrito rizika, nes skrandžio gleivinė su amžiumi vis plonėja, be to, silpnėja kramtymo funkcija (ypač netekus daugiau dantų), sunkiau pasisavinamas maistas, trinka virškinimo procesas. Dėl šių priežasčių senjorai dažniau suserga ir minėta H. pylori infekcija.

. Vyresniame amžiuje patarčiau gerti daugiau vandens (neretai jo geriama per mažai), kasdien mankštintis, daugiau judėti, vaikščioti.

– Kaip gydomas lėtinis gastritas?

– Gastrito gydymas priklauso nuo ligos atsiradimo priežasties. Jeigu ši būklė pasireiškia nuo uždegimui mažinti nesteroidinių vaistų poveikio, pacientui parenkami tinkami vaistai nuo gastrito. Jei ligos priežastis – Helicobacter pylori uždegimas, tada skiriamas antibiotikų kursas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad vartojant vaistus nuo gastrito (jie blokuoja skrandžio rūgštį gaminančias ląsteles) skiriamas ir omeprazolis.

. Beje, omeprazolį būtina vartoti geriant antibiotikus ar kitus vaistus, tai apsaugos nuo pažaidos skrandžio gleivinę.

– Bene svarbiausias momentas – tinkama mityba. Į ką derėtų atkreipti dėmesį?

– Taip, gastrito profilaktikai bei gydymui būtina saikinga sveika mityba. Pirma taisyklė: valgyti dažnai 4–6 kartus per dieną ir nedidelėmis porcijomis.

Antra taisyklė: stengtis gerai sukramtyti maistą ir maitintis tuo pačiu laiku.

Trečia taisyklė: atsisakykite riebaus, kepto, aštraus, sūraus, maisto; konservų, juodos duonos. Vartokite daugiau daržovių (ypač troškintų), neskaldytų grūdų, ilgai virtų košių, vaisių, gerųjų riebalų, žuvies, o mėsą – tik retkarčiais.

. Skrandį dirgina stipri kava, gazuoti gėrimai, vaisių sultys, rūgštūs produktai.

– Reziumuojant mūsų pokalbį, ką norėtumėte akcentuoti?

– Norėčiau pabrėžti, kad lėtinis gastritas yra lėtinė liga, galinti sukelti problemas pakartotinai, t.y. tam tikrais epizodais.

. Simptomai gali sugrįžti priklausomai nuo mitybos, streso ir kitų susirgimų, vartojamų vaistų poveikio.

– Dėkui už naudingas žinias ir patarimus.

Veronika Pečkienė