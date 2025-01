Kviečių kokybei gerinti – kompleksiniai sprendimai: būtinas visų indėlis

Grūdų rinkos ekspertai pastebi: prastėjanti kviečių kokybė kelia susirūpinimą ir gali kelti iššūkių visos šalies ekonomikai. Siekiant išspręsti susidariusią situaciją, raginama imtis sistemingų sprendimų, į kuriuos įsitrauktų visi žemės ūkio sektoriaus subjektai, rašoma „Linas Agro“ pranešime žiniasklaidai.

„Kviečiai – viena svarbiausių kultūrų Lietuvoje, tad jos kokybei keliami tikrai aukšti reikalavimai. Be to, aukštos kokybės grūdinės kultūros – svarbiausia šalies augintojų stiprybė ir konkurencinis pranašumas pasaulinėse rinkose. Tačiau pastaruosius keletą metų jai neigiamą įtaką daro ekonominės sąlygos, rinkos struktūra ir, be abejo, klimato kaitos poveikis. Vis dėlto, situaciją pakeisti – įmanoma, bet tam reikės nemažai pastangų“, – sako „Linas Agro“ grūdų prekybos vadovas Svajūnas Banelis.

Situacija įtempta ne tik Lietuvoje

Kaip pastebi S. Banelis, su prastesne kviečių kokybe susiduria ne tik Lietuvos ūkininkai ir grūdų perdirbėjai, bet ir žemdirbiai Latvijoje. „Pavyzdžiui, Latvijos pietuose ir centrinėje dalyje dominuoja tikrai stiprūs ūkiai, kaip ir pas mus, Lietuvoje. Tačiau ir ten, ir kituose regionuose susiduriama su prastėjančia kviečių kokybe, o tai – rimtas signalas ir ūkininkams, ir perdirbėjams bei visai ekonomikai“, – pabrėžia grūdų rinkos ekspertas.

Ypač prasta situacija – Estijoje, pernai nukentėjusioje nuo sausros. Nepaisant didžiulių ūkininkų pastangų, gamtinės sąlygos neigiamai paveikė derlių.

Sprendimai – yra, bet būtinas visų indėlis

Norint atstatyti buvusią grūdų kokybę, prireiks nemažai laiko, taip pat palankių aplinkybių – tinkamų gamtinių sąlygų. Tačiau daug kas priklausys ir nuo tinkamų sprendimų, kuriuos turės priimti visos suinteresuotosios šalys – ūkininkai ir grūdų perdirbėjai.

