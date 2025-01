ESO ragina klientus deklaruoti elektros skaitiklių rodmenis ir išvengti duomenų sutikrinimo mokesčio

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) primena klientams deklaruoti elektros skaitiklio rodmenis, nes uždelsus ilgiau nei metus, šį darbą atliks ESO darbuotojai, o už rodmenų nurašymą teks susimokėti 21,76 euro. Tokį naują įkainį buitiniams vartotojams už elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymą nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Jis bus pradėtas taikyti nuo 2025 m. kovo mėnesio.

„Daugiau nei milijonui mūsų klientų, kuriems jau įdiegti išmanieji skaitikliai, faktinių elektros suvartojimo duomenų deklaruoti nereikia, nes visi rodmenys nepriklausomiems elektros tiekėjams perduodami nuotoliu automatiškai. Tuo tarpu tiems klientams, kurių namuose yra senesnės kartos apskaitos prietaisai, – deklaruoti duomenis būtina. Tuo atveju, jei klientas bus ilgiau nei vienerius metus nedeklaravęs elektros skaitiklio rodmenų, jų nurašymą atliks ESO darbuotojai ir už šią paslaugą reikės sumokėti. Paprasčiausias būdas nemokėti už skaitiklio patikrą – patiems deklaruoti rodmenis ir tai rekomenduojame daryti reguliariai. Tai paprasta padaryti prisijungus prie ESO arba tiekėjo savitarnos. Tvarkingai kiekvieną mėnesį duomenis deklaruoja didžioji dauguma išmaniojo skaitiklio dar neturinčių mūsų klientų“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.

Anot jos, ESO inžinierius atvyks patikrinti skaitiklio duomenų pas klientus, kurie nedeklaravo duomenų per pastaruosius 12 mėnesių. Tai reiškia, kad vieniems duomenis būtina deklaruoti dar vasarį, kitiems – kovą arba balandį. Priklausomai nuo to, kada duomenys deklaruoti buvo paskutinį kartą.

Duomenų nurašymas yra ESO prievolė ir operatorius ją privalo vykdyti. „Iki šiol už skaitiklių patikrą, o tai yra už ESO inžinierių darbo val, transportą, kurą, susimokėdavo visi ESO klientai. Taigi elektros suvartojimą tvarkingai deklaruojantys vartotojai turėdavo padengti dėl vienų ar kitų priežasčių to neatliekančių gyventojų skaitiklių rodmenų nurašymo išlaidas“, – pastebi R. Juodkienė.

Apie mokestį klientus įspės iš anksto

Iki šiol buitiniams vartotojams mokestis už elektros skaitiklio rodmenų nurašymą, nepriklausomai nuo vėluojamo deklaruoti laikotarpio, nebuvo taikomas.

„Klientai, kurie šiuo metu dar nėra deklaravę savo skaitiklių rodmenų, tai gali padaryti iki kovo mėnesio. Deklaravus rodmenis, bus tiksliai fiksuojamas suvartotas elektros kiekis, o tai padės išvengti galimų nesusipratimų ateityje. Svarbu suprasti, kad nedeklaruojant skaitiklio rodmenų, sąskaitos apskaičiuojamos pagal vidurkį, kuris ne visuomet atspindi faktą. Todėl geriau deklaruoti rodmenis laiku ir užtikrinti, kad mokama už faktiškai suvartotą energiją“, – pabrėžia R. Juodkienė.

Nors elektros nedeklaruojančių klientų skaitiklius ESO planuoja pradėti tikrinti nuo kovo, priminimai apie būtinybę deklaruoti ir informacija apie būsimą mokestį klientams bus išsiųsta jau sausį.

Anot ESO atstovės ryšiams su visuomene, prieš patikrą klientams bus išsiųsti priminimai el. paštu arba SMS žinute, dėl to svarbu atnaujinti ir ESO pateikti tikslius kontaktinius duomenis.

ESO duomenimis, šiuo metu yra apie 70 tūkst. ilgiau nei vienerius metus rodmenų nedeklaravusių elektros energijos vartotojų: 68 tūkst. buitinių ir 2 tūkst. verslo klientų. Iš jų net 13 tūkst. nepateikę jokių savo kontaktinių duomenų.

Naujus elektros skaitiklio nurašymo įkainius VERT pakeitė praėjusių metų balandį. Nustatyta, kad 17,98 euro (21,76 euro su PVM) mokestis taikomas vartotojo objektui, kai vartotojas ilgiau nei vienerius kalendorinius metus yra nepateikęs duomenų apie elektros skaitiklio rodmenis.

Nuo pareigos atleidžia išmanusis skaitiklis

Daugiau nei 1 mln. 34 tūkst. klientų ESO jau yra įdiegęs išmanųjį skaitiklį ir jiems deklaruoti rodmenų nebereikia – tai atliekama automatiškai.

„Daugiau kaip pusei visų ESO klientų deklaravimo rūpestis dėl diegiamų inovacijų yra pamirštas, ir tai ypač patogu gyventojams, kurių skaitiklis yra lauke, nes nereikia per šaltį, lietų eiti nurašyti rodmenų, taip pat turintiems sodybas, sodo namus ar kitą būstą, kuriame nuolat negyvena“, – sako R. Juodkienė.

Išmaniuosius skaitiklius ESO pradėjo diegti 2022 m. vasarą ir jie šiuo metu keičiami daugiau nei 1000 kilovatvalandžių (kWh) per metus suvartojantiems klientams. Pirmąjį diegimo etapą planuojama baigti per 2025 m., o nuo 2026 m. prietaisai bus keičiami visiems kitiems klientams, pasibaigus jų turimų skaitiklių metrologinės patikros terminui.

Planuojama, kad po 2030 m. visi esami skaitikliai bus pakeisti į išmaniuosius, ir tai leis ESO užtikrinti geresnes ir kokybiškesnes paslaugas. Išmanieji skaitikliai yra diegiami nemokamai.