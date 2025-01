Be streso: kaip efektyviai įveikti įtampą 2025 metais?

Stresas – neatsiejama mūsų kasdienybės dalis, kurio perteklius sutrikdo fizinę ir emocinę gerovę. Dažnai pasikartojanti įtampa gali sukelti rimtas sveikatos problemas, įskaitant miego sutrikimus bei širdies ir kraujagyslių ligas. Kaip veiksmingai valdyti stresą, kad išlaikytume gerą gyvenimo kokybę?

Beveik pusę gyvenimo praleidžia prie ekranų

Ilgos darbo valandos, finansiniai sunkumai, darbo netekimas, konfliktai šeimoje ar sveikatos problemos dažnai tampa streso šaltiniais. Šios situacijos sukelia ne tik emocinę įtampą, bet ir energijos trūkumą. Svarbu ir tai, kad streso lygį taip pat gali padidinti ir dažnas skaitmeninių programėlių naudojimas bei nesibaigiantis naujienų srautas, su kuriuo kasdien susiduriame.

Atliktų tyrimų duomenimis, Jungtinės Karalystės gyventojai per metus beveik 5000 valandų skiria telefonų, kompiuterių bei televizorių naudojimui. Tai reiškia, kad suaugęs britas praleidžia 34 metus – beveik pusę gyvenimo – žiūrėdamas į ekraną. Siekiant sumažinti dėl šių bei kitų veiksnių atsirandančią įtampą, ekspertai rekomenduoja kiek įmanoma dažniau per savaitę praleisti bent 20-30 minučių gamtoje. Buvo pastebėta, kad toks laisvalaikio leidimo būdas efektyviai mažina pagrindinio streso hormono – kortizolio – kiekį organizme ir palengvina širdies bei skrandžio sutrikimus.

Padeda pagerinti gyvenimo kokybę

Nors dažnas laiko leidimas prie ekranų gali padidinti emocinę įtampą, šiandien rinkoje esančios technologijos siūlo sprendimus, padedančius tinkamiau išnaudoti laisvalaikį bei puoselėti sveikatą. Kaip teigia „Huawei“ produktų mokymų vadovė Lietuvoje Urtė Eidžiūnaitė, pastaraisiais metais ypač išpopuliarėję išmanieji laikrodžiai gali žymiai pagerinti kasdienybę įvairiose srityse.

„Tokie įrenginiai verčia mus ne pasyviai leisti laiką prie ekranų, o judėti, stebėti savo sveikatą ir taip pagerinti gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, „Huawei“ išmanieji laikrodžiai, naudodami tokias sveikatos stebėjimo funkcijas kaip širdies ritmas ar kvėpavimo dažnis, leidžia vartotojui realiuoju laiku stebėti savo streso lygį. Taip pat daugelyje įrenginių yra integruotos funkcijos, kurios primena, kada reikėtų atsitraukti nuo darbų ir pailsėti. Laikrodžiai taip pat skatina fizinį aktyvumą. Juose integruoti aktyvumo žiedai motyvuoja siekti asmeninių sporto tikslų, o įrašyti patarimai padeda tausoti sveikatą ir fizinius pratimus atlikti dar tiksliau“, – apie išmaniųjų laikrodžių galimybes pasakoja U. Eidžiūnaitė.

Įveikite stresą bet kurioje aplinkoje

Be fizinio aktyvumo, buvimo gryname ore, tinkamo maitinimosi ir miego, teisingas kvėpavimas taip pat veiksmingai padeda įveikti stresą ir gali būti praktikuojamas bet kurioje aplinkoje. Viena iš paprastų technikų – kvėpavimas pro sučiauptas lūpas. Patogiai atsisėskite, įkvėpkite pro nosį skaičiuodami iki dviejų ir tuomet lėtai iškvėpkite orą pro lūpas, tarsi ketintumėte švilpti, skaičiuodami iki keturių.

Kitas veiksmingas metodas valdyti stresą yra 4-7-8 kvėpavimo technika. Atsisėdus patogiai per keturias sekundes įkvėpkite, sulaikykite kvėpavimą septynioms sekundėms ir tuomet lėtai iškvėpkite per aštuonias sekundes. Ilgesnis iškvėpimas aktyvina parasimpatinę nervų sistemą, skatina atsipalaidavimą visame kūne, o reguliari šios technikos praktika gali pagerinti organizmo gebėjimą efektyviau reaguoti į stresą.