Dantų gedimą galima sulėtinti…

„Ką daryti, kad lėčiau gestų dantys? Į ką svarbu atkreipti dėmesį? “ – klausiu UAB „Dantų Gildija“ vadovės, ilgametės puikios savo srities specialistės odontologės Ilonos Saladžinskienės.

Dantų sveikatai vienareikšmiškai vengtini saldumynai…

Pagrindinė dantų gedimo priežastis – ėduonis ar kariesas, kurie gali sukelti negrįžtamus dantų pažeidimus. Dantų ėduonį provokuoja burnoje esančios bakterijos, todėl būtina pasirūpinti gera burnos ertmės higiena. Pasak gydytojos odontologės Ilonos Saladžinskienės, dantims ypač kenkia saldumynai, įvairios mielinės bandelės, saldainiai. Šie produktai lipnūs, todėl lengvai prilimpa prie dantenų, danties kaklelių, kur pamažu kaupiasi bakterijos.

Pavalgius saldumynų, derėtų bent prasiskalauti burną vandeniu, geriau šiltu. Naudinga dantų sveikatai vartoti kalcio (jis stiprina emalę) turinčių pieno produktų, ypač varškę.

. Sriubas, troškinius, salotas skaninkite sezamo ir kitomis sėklomis, kurios taip pat turtingos kalciu.

Citrina veikia dezinfekuojančiai

„Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad vanduo su citrina kenkia dantims, nes tai rūgštus maistas. Bet tai nėra tiesa. Citrina veikia profilaktiškai, naikina burnos ertmėje besikaupiančias bakterijas. Tad gėrimas su citrina net naudingas dantims,“ – atkreipia dėmesį odontologė. Beje, ir kiti rūgštūs vaisiai ar uogos dantims nekenkia.

. Jeigu jaučiate diskomfortą pavalgę rūgščių produktų, praskalaukite burną paprastu vandeniu.

Tinkama burnos priežiūra svarbu rūpintis kasdien. Rinkitės dantų šepetėlį minkštais šereliais, kurie nepažeidžia dantenų, tačiau efektyviai pašalina maisto likučius ir per dieną susikaupusias apnašas nuo dantų paviršiaus. Itin svarbu tarpdančių šepetėliais tinkamai išvalyti tarpdančius, nes juose kaupiasi daugiausia sunkiai pasiekiamų maisto likučių, apnašų. Derėtų ne tik kruopščiai valyti dantis, naudoti tarpdančių šepetėlius, bet ir pasirinkti tinkamas dantų pastas.

Dantų pastos – pagal poreikį

Kai organizmui trūksta fluoro, padidėja dantų ėduonies rizika, pradeda plonėti dantų emalis. Priklausomai nuo jūsų dantų struktūros (ją įvertina odontologas) verta panaudoti pastas su fluoru. Tačiau persistengti nederėtų. Per didelis fluoro kiekis gali sukelti fluorozę, tada ant dantų atsiranda baltų dėmių, kurios palaipsniui patamsėja. Be to, fluoro perteklius gali pažeisti žarnyno mikrobiomą, susilpninti imuninę sistemą.

Pašnekovė pataria naudoti dantų pastas, kuriose nėra fluoro. Nuo ėduonies gelbsti ir natūralios, žolelių pagrindu pagamintos pastos. Jos dantis stiprina ir valo švelniai, balina natūraliai, taip pat mažina dantų jautrumą, gaivina burnos ertmę. Taip pat svarbu laiku pašalinti nuo dantų susiformavusius akmenis.

. Kartą ar du per metus pas burnos higienistą atlikite profesionalią burnos higieną.

Dezinfekciniai skysčiai – tik pagal poreikį

Mūsuose neretai reklamuojami įvairūs skalavimo skysčiai kaip panacėja nuo dantų bei dantenų problemų. Tačiau, pasak gydytojos, dezinfekcinių skysčių negalima vartoti nuolat, jie turėtų būti naudojami pagal poreikį. Pavyzdžiui, atlikus dantų higieną ar ištraukus dantį, derėtų profilaktiškai kelias dienas ar savaitę, priklausomai nuo paciento konkretaus poreikio, paskalauti burnos ertmę eludriliu.

„Nuolat naudoti dezinfekuojančius skysčius nėra gerai, nes jie suardo burnos natūralią mikroflorą, – atkreipia dėmesį I. Saladžinskienė. – Profilaktiškai patarčiau burną praskalauti šiltu druskos tirpalu (1 stiklinei – 1/2 šaukštelio druskos), tai nepakenks, o tik padės, – ne tik panaikins bakterijas, kurių daugėja žiemos periodu, bet ir suteiks burnos ertmei gaivumo pojūtį“.

. Beje, paskalauti hipertoniniu tirpalu naudinga ne tik burnos ertmę (mažina dantenų uždegimą), bet ir nosį bei gerklę, ypač įsibėgėjant šaltam peršalimo ligų sezonui.

Veronika Pečkienė