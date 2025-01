Numušto Azerbaidžano keleivinio lainerio rebusas

Prieš pusantros savaitės virš Rusijos Čečėnijos regiono pamušto ir Kazachstane nukritusio Azerbaidžano oro linijų lėktuvo „Embraer-190“ istorija tarpumečiu įgijo pratęsimų.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskambino Azerbaidžano lyderiui Ilhamui Alijevui ir, pasak Kremliaus versijos, pareiškė užuojautą žuvusiųjų katastrofos metu artimiesiems ir apgailestavo dėl incidento, kuris įvyko Rusijos oro erdvėje. Azerbaidžano valdžia šį skambutį ir V. Putino žodžius interpretavo veik kaip Rusijos atsakomybės dėl incidento prisiėmimą.

Įprasta, kad Rusija panašiais atvejais šitaip staigiai nereaguoja. Dažniau – neigia savo kaltę ar atsakomybę arba ignoruoja akivaizdžius faktus. Kartais – kaip buvo su virš Donbaso 2014 m. numuštu Malaizijos oro linijų „Boeingu“ – ima kurpti paralelinės tikrovės istorijas, kurios visiškai sujaukia viešosios nuomonės požiūrį į problemos esmę. Išrišti Maskvos suregztus mazgus gali nebent nuodugnus teismo procesas. Tokia Maskvos elgsena ypač būdinga, jeigu turima reikalų su gerokai mažesnėmis už Rusiją šalimis.

Šį kartą buvo kiek kitaip. V.Putinas tiesiog peržengė per savo ambicijas. Ir nors tiesiogiai neatsiprašė dėl incidento ir nepripažino, kad keleivinį lainerį numušė Rusijos oro gynybos raketa, tačiau matė reikalą bent jau apgailestauti dėl įvykusio incidento.

Tačiau Azerbaidžano prezidentui I. Alijevui to pasirodė per maža. Jis viešai pareikalavo, kad Rusija ne tik pripažintų savo atsakomybę, bet ir paskelbtų bei nubaustų katastrofos kaltininkus, taip pat nukentėjusiems bei žuvusiųjų artimiesiems sumokėtų atitinkamas kompensacijas.

