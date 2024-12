Talentai garsina Lietuvą

Gitana Vizgaitienė – Mikropigmentacijos centro įkūrėja, vadovė. Sertifikuota mikropigmentacijos specialistė, lektorė. 2003 metais Kauno technologijos universitete baigusi dizainą, tais pačiais metais Nyderlanduose įgijo bazinius permanento įgūdžius. Specialistė nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvoje ir užsienyje, įvairiose konferencijose, konkursuose.

– Esate gerai žinoma ilgalaikio makiažo specialistė ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Kodėl pasirinkote mikropigmentaciją? Kuo jus žavi ir motyvuoja ši veikla?

– Iš prigimties būdama šviesaus gymio, visuomet svajodavau apie tamsesnius antakius, išraiškingesnes akis, jausmingesnes lūpas.

Kai Lietuvoje atsirado ilgalaikis makiažas, jį išbandžiau. Tada gimė mintis padėti ir kitoms moterims pasijausti gražesnėmis, labiau pasitikėti savimi. Ėmiau mokytis mikropigmentacijos subtilybių, o vėliau įkūriau „Mikropigmentacijos centrą“.

Ne veltui sakoma, jog tereikia susirasti mėgstamą darbą, kad kiekvieną rytą atsikeltum degdama aistra ir noru dirbti. Džiaugiuosi teisingu pasirinkimu.

– Jūs rūpinatės ir būsimais specialistais, apmokote pradedančiuosius meistrus, kurie įgyja visame pasaulyje pripažįstamus sertifikatus.

– Mikropigmentacija tampa vis populiaresne kosmetologine procedūra.

Ruošiame įvairias mokymo programas, meistriškumo pamokas specialistams bei pradedantiesiems. Mikropigmentacijos centro tikslas – suteikti aukščiausios kokybės žinias. Bazinė programa sukurta taip, kad dalyvis taptų tikru šios srities profesionalu. Kursų metu dėstytojas vienu metu ruošia ne daugiau kaip du mokinius, todėl jie gauna maksimalų dėmesį ir žinias. Baigus mokymus, išduodamas ilgalaikio kontūrinio makiažo specialisto tarptautinio lygio sertifikatas, diplomas, suteikiantis galimybę dirbti visose pasaulio šalyse, įgyvendinti aukščiausius klientų reikalavimus.

– Esate natūralaus grožio kūrėja ir puoselėtoja, laimėjusi mikropigmentacijos meistrės titulą JAV, Italijoje, Vokietijoje.

– Dalyvaujant aukšto lygio renginiuose visuomet vertinama meistro atlikimo technika, kokybė. Vis labiau ir labiau ilgalaikio makiažo srityje reikalaujama „išlaikyti“ natūralumą. Šį natūraliai atrodantį metodą išgauti sudėtinga, reikia nemažai pastangų. Kai myli darbą, tai teisėjavimas tarptautiniuose grožio čempionatuose – vienas malonumas, pramoga. Išskirčiau Pietų Korėją. Pasibaigus renginiui, užtrukau gal valandą fotografavimuisi su dalyviais. Šios šalies gyventojai į europiečius žiūri kaip į superžvaigždes (juokiasi…)

– Teisėjauti pasauliniuose grožio čempionatuose sunkus ar įdomus darbas?

– Tai ne tik įdomi, bet ir atsakinga veikla, reikalaujanti profesionalumo, žinių ir objektyvumo. Atvyksta talentingiausi meistrai iš viso pasaulio; teisėjai turi unikalią galimybę stebėti įvairias technikas, inovacijas, kūrybiškumą; pajausti meistrystės konkurenciją bei nuostabią tarptautinę atmosferą.

Čempionatai vyksta Europos šalyse, Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, taip pat Azijoje. Pietų Korėja laikoma grožio industrijos lydere.

Renginiai vyksta didžiuosiuose pasaulio miestuose, tokiose prestižinėse erdvėse, kaip parodų centrai, viešbučių konferencijų salės, arenos. Dalyviai (kartais siekia iki tūkstančio) suskirstomi į kategorijas pagal patirties lygį ir pasirinktą rungtį.

Čia susilieja talentas, aistra ir profesionalumas, atskleidžiantys tikrąją ilgalaikio makiažo meistriškumo grožį ir jėgą.

– Grįžkime į jūsų Mikropigmentacijos centrą Kaune. Čia atliekate antakių, akių bei lūpų linijos mikropigmentaciją. Žinau, kad moterys (ypač iš pramoginio, verslo pasaulio) po jūsų stebuklingų rankų grįžta namo laimingos, pakylėtos it karalienės. Kam ir kada patartumėte atlikti ilgalaikio grožio procedūrą, kuri atrodo natūraliai, skoningai ir išlieka net kelerius metus…

– Procedūros metu galima suteikti daugiau patrauklumo akims bei koreguoti nesimetriškus veido bruožus; užmaskuoti po traumų, nudegimų, gydymo, operacijų atsiradusius odos pakitimus ar koreguoti problemines veido vietas. Procedūra tinka netekusiems blakstienų dėl onkologinių ligų gydymo (chemoterapijos), taip pat žmonėms, kurie alergiški įvairioms kosmetikos priemonėms.

– Moterys neretai baiminasi, kad akių, lūpų ar antakių linijos mikropigmentacija gali būti skausminga, neatitikti lūkesčių.

– Tai – ne chirurginė estetinė procedūra, į išorinės odos sluoksnį (epidermį) implantuojant pigmentą. Mano tikslas – suformuoti dailią akių, lūpų ar antakių liniją, paryškinant veido bruožus, žvilgsniui suteikti daugiau išraiškingumo, paslapties ir žavesio. Makiažo techniką (šešėliavimas, linija plaukeliais.) parenku pagal kiekvienos klientės pageidavimus, aišku, atsižvelgiant ir į individualias savybes.

– Artėjant šventėms nori pasigražinti moterys, bet ir vyrai joms perka Mikropigmentacijos centro kuponus…

– Kalėdos – labai svarbi šventė su artimaisiais. Prieš žiemos šventes mus aplanko ne tik daugiau moterų, bet ir vyrų. Jie renkasi praktišką dovaną – perka kuponus ir nori savo moterį palepinti, subtiliai pagražinti.

Džiaugiamės, kad moderni įranga, kokybiški pigmentai ir meistrių patirtis suteikia rezultatą, apie kurį svajojate. Profesionalių mūsų specialisčių tikslas – išgauti tokį efektą, kad aplinkiniai pastebėtų, jog moteris pagražėjo, atrodo patrauklesnė, tačiau nesuprastų kodėl… Be to, ir nereikės kasdien gaišti laiko prie veidrodžio…

– Gražių, laimingų artėjančių švenčių!

Veronika Pečkienė

UAB MIKROPIGMENTACIJOS CENTRAS

Karaliaus Mindaugo pr. 64 – 41, Lt – 44351 Kaunas, Lietuva

Tel.: +370 600 87 882; +370 633 78 858

www.mikropigmentacijoscentras.lt