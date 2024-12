Ko tikėtis pieno gamintojams?

Europos pieno gamintojai, tradiciškai posėdžiavę Briuselyje vykusioje Europos pieno tarybos (EMB) generalinėje asamblėjoje, vienbalsiai nepritarė ES-MERCOSUR laisvosios prekybos susitarimui, kuris atvertų kelius laisvai bemuitei prekybai tarp ES ir Pietų Amerikos valstybių įvairiais produktais, tarp jų ir pieno produktais.

Anot Europos pieno tarybos, kurioje Lietuvos pieno gamintojams atstovauja Lietuvos pieno gamintojų asociacija, toks susitarimas galbūt ir būtų naudingas pramonei, tačiau tikrai ne ūkininkams ir vartotojams. Europos Sąjungoje pagamintiems maisto produktams taikomi aukščiausi saugos, kokybės ir gyvūnų gerovės bei aplinkosaugos standartai, kokiais, deja, negali pasigirti Pietų Amerikoje gaminama produkcija. Jei pigesnė, tačiau gerokai žemesnius standartus atitinkanti produkcija užplūstų ES rinką, mūsų ūkininkams, taip pat ir pieno gamintojams tai reikštų nesąžiningą ir žlugdančią konkurenciją, o vartotojams – neužtikrintumą dėl prekybos tinkluose siūlomų įvežtinių produktų kokybės ir poveikio sveikatai. Be to, žvelgiant iš rūpesčio klimatu perspektyvos, nelogiška ir netvaru transportuoti per vandenyną produktus, kuriuos esame pajėgūs pasigaminti vietoje. Šiais neramiais laikais, kai ES pašonėje vyksta kariniai konfliktai, itin svarbu maisto, tarp jų ir pieno, produktais apsirūpinti patiems ir nesikliauti importu.

Išsamiau gruodžio 11 d. „Gyvenimo“ numeryje.