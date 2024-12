Balbieriškio pagrindinė mokykla – vieta, kur gamta ir bendruomenė auga kartu

Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa – tai fundamentali į aktyvią aplinkosauginę veiklą orientuota iniciatyva. Ji prasideda klasėje, išsiplečia visoje įstaigoje ir galiausiai skatina pokyčius vietos bendruomenėje.

Šiuo metu programoje dalyvauja apie 50 000 mokyklų iš daugiau nei 100 pasaulio valstybių. Visoje Lietuvoje gamtosauginėmis mokyklomis jau tapo beveik 90 švietimo įstaigų (darželių, mokyklų, progimnazijų, gimnazijų), kuriose ugdomi būsimi bendruomeninių pokyčių lyderiai, kuriems rūpi, kokioje aplinkoje gyvename šiandien ir kokioje gyvensime rytoj.

Daugiau nei prieš dešimtmetį į gamtosauginių mokyklų tinklą įsijungė ir Balbieriškio pagrindinė mokykla. Tiesa, anot direktoriaus pavaduotojos ugdymui Gražinos Antanavičienės, aktyvią gamtosauginę veiklą mokykla vykdo jau, bemaž, dvidešimt metų. Tik, pasak G. Antanavičienės, anksčiau mokyklos bendruomenė veikė daugiau savo aplinkoje, o dabar tas veiklas išplėtė ir rajone. „Ne tik tvarkome mokyklos aplinką, bet stengiamės ir savo krašte nuveikti ką nors gero. Dalyvaujame švarinimo akcijose „Darom“, „Miško kuopa“, nacionaliniuose miškasodžiuose, miško žygiuose ir kitose veiklose. Džiaugiamės ir gražia draugyste su seniūnija, Valstybine miškų urėdija, Nemuno kilpų regioniniu parku, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru ir kitais socialiniais partneriais, kurie taip pat praturtina mūsų veiklas“, – pasakoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Anot jos, nepaisant to, jog gamtosauginės veiklos sėkmingai integruojamos į bendrojo ugdymo programą, jos tokios populiarios, jog mokykloje teko ir papildomą aplinkotyros pamoką įvesti, kurią mokiniai renkasi savo noru. Galbūt todėl, jog visos mokykloje vykdomos gamtosauginės iniciatyvos yra paremtos praktine veikla, o, kaip pastebi gamtosauginio komiteto pirmininkė, biologijos mokytoja Lina Guobienė, vaikams patinka

patiems stebėti, tyrinėti ir pačiupinėti. „Mūsų mokykloje vaikai ne tik žino, kur reikia mesti popierių, plastiką ar kitas atliekas, bet ir mokosi, kaip senus daiktus prikelti antram gyvenimui“, – pastebi G. Antanavičienė.

Tiesa, Balbieriškio pagrindinės mokyklos ugdytiniai mokosi ne tik atsakingai rūšiuoti atliekas, bet ir patys skaičiuoja įstaigos vandens ir elektros sąnaudas, ir netgi savo lysves mokyklos kiemelyje turi, kuriose augina paprikas, cukinijas ir kitas sezonines daržoves. „Vaikai tuos daigelius atsakingai laisto ir kiekvieną kartą kruopščiai apžiūri, ar niekas jų augalų nenuskriaudė ir nenulaužė, o vieną kartą mokyklos darželyje netgi arbūzą vaikams pavyko išauginti“, – savo mokinių atsakomybe džiaugiasi L. Guobienė. O G. Antanavičienė ir šiandien prisimena, kaip vaikų pagaminti inkilėliai į mokyklos kiemą pritraukė ir būrius sniegenų. „O taip seniai jas buvome matę“, – sako direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Beje, kol L.Guobienė džiaugiasi savo ugdytiniais, G. Antanavičienė negaili gražių žodžių ir pačiai mokytojai, kuri, pasak direktoriaus pavaduotojos, pati „dega“ savo dėstomu dalyku, aplinkosauginėmis iniciatyvomis, tuo užkrečia ir savo mokinius.

Per dešimt metų nuveikta nemažai darbų, įgyvendinta daug iniciatyvų, už kuriuos mokykla kasmet apdovovanojama Aplinkosauginio švietimo fondo Žaliąja vėliava ir sertifikatu. Tačiau ne dėl pripažinimo mokyklos bendruomenė stengiasi, o dėl to, jog, kaip sako G. Antanavičienė, mokykla yra turtinga ir savo veiklomis, ir aplinka, kurią norisi saugoti.

Be to, kaip pastebi G. Antanavičienė ir L. Guobienė, per praktinę veiklą vaikai ugdo ir asmenines kompetencijas, ir mokosi kurti aplinką, kurioje gera gyventi visiems.

Rimantė Jančauskaitė