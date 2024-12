Savivaldybės tarybos sprendimai trumpai

Lapkričio 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje paskelbta apie įvykusius pasikeitimus mero komandoje ir Savivaldybės taryboje, priimta 20 sprendimų projektų, vienas klausimas dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo iš darbotvarkės išbrauktas.

Taryba suderino UAB „Prienų šilumos tinklai“ 2024 metų investicijas ir suteikė bendrovei 180 tūkst. eurų garantiją už ilgalaikius įsipareigojimus (iki 60 mėn.) pagal paskolos sutartį investicijoms finansuoti.

Lėšos bus skirtos 100 m³ šilumos akumuliacinės talpos įrengimui Pramonės g. esančioje katilinėje Nr.2. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, akumuliacinė talpa užtikrintų efektyvų ir nepertraukiamą katilinės darbą esant šilumos poreikio pikui, sugedus biokuro katilams ar įrangai, padėtų išvengti katilų apkrovimo svyravimų. Be to, talpa galėtų būti naudojama šilumos tinklų papildymui avarijos metu arba kaip priešgaisrinis vandens rezervas.

Planuojamų investicijų finansavimo šaltinis – bendrovės, skolintos bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšos. Bendra projekto vertė – 199,9 tūkst. Eur (be PVM), iš kurių skolintos lėšos sudarys 180 tūkst. Eur. Teigiama, kad investicijų dėka per metus bus sutaupoma iki 1,5 proc. biokuro (pinigine išraiška –10 tūkst. Eur). Investicijų įtaka šilumos kainai – 0,068 ct/kWh.

Taryba pratęsė Savivaldybės paimtos 500 000 Eur paskolos (kredito linijos) iš AB „Swedbank“ grąžinimo terminą iki 2025 m. gruodžio 1 d. Šiais metais prireiks 20 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto asignavimų paskolai grąžinti, o 2025 m. – 23,9 tūkst. Eur palūkanoms už paskolas mokėti. Už kredito likutį šiuo metu skaičiuojamos 4,781 proc. metinės palūkanos. Pratęsus kredito grąžinimo terminą, bus užtikrinti savivaldybės nepertraukiami pinigų srautai ir tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal patvirtintą biudžeto asignavimų planą.

Patvirtintos VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinės globos paslaugų kainos: suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 1550 Eur/mėn.; suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 1450 Eur/mėn. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose (socialinės priežiūros) paslaugos kaina vienam paslaugos gavėjui nustatyta 470 Eur/mėn.

Patvirtintas Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas. Į sąrašą įtrauktiems Prienų mieste bei seniūnijose esantiems pastatams (iš jų – gamybinės, administracinės, apgyvendinimo, mokomosios, buitinio aptarnavimo paskirties statiniams, dirbtuvėms, pastotei, parduotuvei, kiaulidei) – 2024 metais bus taikomas 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas.

Į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą gali būti įrašytas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamasis turtas, kuris atitinka vieną arba kelis šių kriterijų: statinių ir patalpų angos (durys, langai) yra užkaltos ar kitaip uždengtos, užrakintos ir ilgą laiką neatidaromos arba paliktos atviros (patalpos yra tuščios, netvarkomos, neprižiūrimos); apleistos patalpos ir statiniai nenaudojami, nėra veiklos požymių; statiniai ir patalpos apdegę, apgriuvę ar kitaip fiziškai pažeisti ir netvarkomi; kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai.

Patvirtintas naujos redakcijos Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas. Sąraše daugiau nei 1036 km kelių ir gatvių, iš jų asfaltuotų – 151 km, žvyrkelių – 770 km, grunto – per 114 km.

Nuspręsta nupirkti iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ 0,4 kV elektros oro liniją (0,063 km), esančią Trakų g., Stakliškių k. Ant elektros oro linijos atramų yra sumontuota gatvių apšvietimo linija ir šviestuvai. Įsigijus AB „Energijos skirstymo operatorius“ nuosavybės teise priklausančią elektros oro linijos dalį, bus įgyta teisė ir po rekonstravimo naudoti elektros tinklo gelžbetonines atramas, ant kurių yra sumontuotas gatvės apšvietimo tinklas. Siūloma oro linijos įsigijimo kaina – 1,21 Eur (su PVM).

Lankytojų centro pastatą Nemuno kilpų regioniniame parke, Kranto g. 8, Prienų m., nutarta perduoti Prienų turizmo ir verslo informacijos centrui – konferencijų, renginių ar kitų veiklų organizavimui. Skelbti negyvenamųjų patalpų nuomos vieši elektroniniai konkursai nepateisino Savivaldybės vilčių, todėl posėdyje apsispręsta jų atsisakyti.

Taryba sutiko išnuomoti viešo konkurso būdu Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius garažus, esančius Kauno g. 1A, Prienuose. Apskaičiuota 1 kv. m nuomos kaina 0,15 Eur ir 0,12 Eur, nuomos kaina metams 60,96 Eur ir 40,68 Eur (priklausomai nuo garažų ploto).

Politikai neprieštaravo, kad būtų perimtas Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Kazlų Rūdos savivaldybei priklausantis privažiuojamasis kelias prie sodų nuo kelio Kazlų Rūda – Pažėrai Nr. KR0654. Šiam keliui suteiktas pavadinimas ir numeris – Jūrės kelias Nr. VE-207.

