Prienuose veikiančios Šaulių sąjungos planuose – didelės ambicijos

Prienuose veikiančios Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) 206-osios kuopos nariai ne tik aktyviai dalyvauja valstybinių švenčių, istorinių datų minėjimuose, bet ir patys inicijuoja įvairius renginius, rūpinasi mūsų krašto jaunimo pilietiškumo ugdymu ir visuomet yra pasirengę talkinti visuomenei ekstremalių situacijų ar agresijos atveju.

Tiesa, kaip sako Prienų šaulių 206-osios kuopos vadas Paulius Žiūkas, turėdama daugiau žmogiškųjų resursų, kuopa galėtų nuveikti dar daugiau. Tad lapkričio 21 dieną Prienų šauliai pakvietė visuomenę iš arčiau susipažinti, kas gi yra tie uniformuoti pilietiški žmonės, visuomet pasirengę padėti valstybei ir jos žmonėms įvairių krizių metu.

Anot 206-osios kuopos vado pavaduotojo Luko Malinausko, Šaulių sąjunga – tai unikali, analogų neturinti organizacija, visoje Lietuvoje vienijanti daugiau kaip 14 tūkstančių piliečių, savo laisvą laiką neatlygintinai skiriančių Tėvynės gynybai ir stiprinimui.

Beje, nepaisant to, jog Lietuvos šaulių sąjunga yra valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija, L. Malinauskas atkreipia dėmesį, kad šauliai, priešingai nei kariai ar kariai savanoriai, yra civiliai asmenys, kuriems nėra nustatytų griežtų tarnybos valandų, tad jie organizacijos veikloje dalyvauja tiek, kiek gali laisvu nuo darbo ar kitų įsipareigojimų metu. Be to, Šaulių sąjungoje savo vietą atranda ne tik suaugusieji, bet ir nepilnamečiai asmenys, kurie, dalyvaudami įvairiuose renginiuose, pratybose ir mokymuose, ruošiasi šalies gynybai.

„Stereotipai jau taip pat praeityje, o moterys karyboje jau nebe naujiena. Net 30 proc. Šaulių sąjungos narių yra moterys, todėl moterų noras tapti šaulėmis yra ypač sveikintinas“, – sako 206-osios kuopos vado pavaduotojas.

Tad, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus ar politinių pažiūrų, Prienų šauliai laukia visų, norinčiųjų prisidėti prie organizacijos, kuri telkia ir augina pilietinę visuomenę ir stiprina valią priešintis.

Kuopos vado P. Žiūko teigimu, Prienų šauliai turi dar neišnaudoto potencialo, juolab kad visai šalia yra ir svarbus strateginis objektas – Pociūnų aerodromas. P. Žiūko nuomone, radus rėmėjų ir išnaudojus aerodromo galimybes, 206-oji kuopa galėtų tapti ir desantine kuopa. Tiesa, kol kas tai tik pasvarstymai, mat tam reikalingi dideli finansiniai resursai, tačiau, kaip sakė kuopos vadas, kodėl tai negali būti siekiamybė?

Anot P. Žiūko, 206-oji kuopa išsiskiria ir tuo, jog turi erdvias savo patalpas, kurios, nors ir sutvarkytos, tačiau dar nėra pilnai įveiklintos, todėl kuopa yra išsikėlusi tikslą – padidinti Prienų krašto šaulių gretas.

P. Žiūko teigimu, kuopos siekiamybė – vietoje turėti ne tik komendantinius, pilietinio pasipriešinimo ar jaunųjų šaulių, bet ir kovinius šaulių būrius bei šaulius specialistus, kurių profesiniai įgūdžiai galėtų pasitarnauti ekstremaliose situacijose. Pasak kuopos vado, tai galėtų būti ir IT, elektronikos, dronų, medicinos ar kitų sričių specialistai.

„Turime daug entuziazmo ir minčių, mums tik trūksta aktyvių žmonių. Įvairiuose renginiuose mums padeda ir kitos Kauno rinktinės kuopos, tačiau norime ne tik sulaukti pastiprinimo, bet ir viduje turėti stiprų branduolį“, – susitikimo su visuomene metu sakė kuopos vadas P. Žiūkas.

Susitikime kartu su savo komanda dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas padėkojo Prienų šauliams už jų dalyvavimą Prienų krašto renginiuose bei skatino kartu ieškoti bendradarbiavimo galimybių. Beje, viena tokių sričių, pasak mero, galėtų būti savivaldybės finansuojamos vaikų vasaros stovyklos. Susitikimo metu meras pasidalino naujiena apie Balbieriškyje planuojamą dronų valdymo mokymų aikštelę, kurioje bepiločių orlaivių valdymo įgūdžius galės tobulinti ir mūsų krašto šauliai.

Norintieji tapti LŠS dalimi, kviečiami pildyti anketą https://www.sauliusajunga.lt/tapk-sauliu/ ir pasirinkti Vytauto Didžiojo šaulių 2-ąją rinktinę (Kauno apskr.). Vėliau kandidatai bus kviečiami dalyvauti kandidato į šaulius kurse, išklausyti teorines paskaitas ir dalyvauti baigiamosiose lauko pratybose. Prienų 206-osios kuopos vado pavaduotojas L. Malinauskas primena, jog šauliu gali tapti visi suaugę asmenys, o jaunesniuoju šauliu ne jaunesni nei 11 metų piliečiai.

Rimantė Jančauskaitė