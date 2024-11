Peršalote? Kokie preparatai gali būti efektyvūs

Peršalimas paprastai asocijuojasi su žiemos šalčiais. Tačiau medikai teigia, jog peršalimo ligomis dažniausiai susergama, kai keičiasi metų sezonai, netgi ir vasaros viduryje. Paprastai tokiu metu žmonės būna mažiau budrūs ir neįvertina įvairių gamtoje slypinčių rizikų. Peršalote? Viskas, jau nieko nepakeisi. Dabar tereikia nuspręsti ar gydytis pačiam namuose ar kreiptis į medikus rimtesnės pagalbos.

Galimos paprasto peršalimo pasekmės

Peršalimas yra toks negalavimas, kurį galima pagydyti per keletą dienų patiems ir, tuo pačiu, sulaukti daug rimtesnių susirgimų. Sakykim, plaučių uždegimo. Ši liga labai sekina žmogaus organizmą, o neretai baigiasi net mirtimi. Todėl jeigu pajutote pirmus peršalimo simptomus,nedelskite. Pora dienų galima gydytis patiems, tačiau situacijai negerėjant, būtina kreiptis rimtesnės pagalbos. Gali būti, jog jūsų peršalimas pasiekė tokią būklę, kai gali pagelbėti tik vaistai su išrašytu gydytojo receptu .

Kalbant apie pirmasias peršalimo dienas, labai patartina išbandyti peršalimui mažinti miltelius geriamajam tirpalui. Šiltas gėrimas ne tik numalšina gerklės skausmą, slogą, bet ir turi šiek tiek raminantį poveikį. Sergančiam žmogui dažnai būna sunku užmigti. Tad tokio tirpalo dėka jūs lengviau užmigsite ir organizmui bus lengviau kovoti su užklupusiomis negandomis.

Peršalimo prevencijos būdai

Tikriausiai visi sutiks, jog geriausias vaistas – nesusirgti. Tačiau, be abejonės, kartais to išvengti negalima. Visgi, reikia pripažinti, jog dažnai žmonės peršala per neapdairumą arba tiesiog prevencinių būdų nežinojimą. Taigi, pateiksime kelias prevencines priemones, kaip išvengti peršalimo:

Nepatingėkite kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu. Būdami parduotuvėje, važiuodami viešuoju transportu ar apsilankę kitose gausiai lankomose vietose neabejotinai susiduriate su sergančiais žmonėmis. Valgydami ar tiesiog rankomis liesdami nosį jūs savo organizmui padovanojate ant rankų nusėdusį virusą. Po kontakto su sergančiais žmonėmis labai rekomenduojama po rankų plovimo dar panaudoti ir dezinfekavimo priemones.

Stiprinti savo imunitetą, kai jau sergate, – šiek tiek pavėluotas prevencijos būdas. Darykite tą nuolatos, nesvarbu, kad jaučiatės sveiki. Visavertė mityba, imunitetui stiprinti skirti maisto papildai, aktyvus gyvenimo būdas, kasdieniniai pasivaikščiojimai lauke – būdai, kurie užgrūdina organizmą ir jis tampa atsparesnis įvairiems virusams bei nepalankioms oro sąlygoms.

Skiepykitės nuo gripo ir kitų ligų, kurios gali sukelti peršalimo simptomus arba komplikacijas. Skiepai yra ta tema, kuri vis dar sukelia daug diskusijų visuomenėje. Na, jums tiesiog reikia pasirinkti – pasitikėti mokslo įrodyta skiepų nauda ar kaimynų, draugų ir giminaičių, jų manymu, profesionalia nuomone. Skiepytis galima kiekvienais metais gripo sezonu arba bet kuriuo metu gydytojui rekomendavus. Skiepai išties efektyviai padeda sumažinti ligos eigos sunkumą ir komplikacijų tikimybę.

Dažnai žmonės skundžiasi, jog geria įvairius vitaminus ar maisto papildus, tačiau vistiek nesijaučia gerai ir nuolat serga. Pirma – galbūt geriate ne tuos vitaminus, kurių reikia jūsų organizmui. Antra – puiki alternatyva yra vitaminų terapijos ar ozono procedūrų kursas. Ši terapija lašelinės pagalba yra efektyvus ir greitas būdas sustiprinti imunitetui.

Kada dėl peršalimo būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją?

Labai dažnai peršalimas praeina pasitelkus paprastas liaudiškas priemones. Visgi, būna atvejų, kai gydytojo konsultacija yra būtina ir neatidėliotina. Taigi, ieškokite pagalbos, kai: