Šiltas dailininkės Eugenijos Ivaškevičiūtės parodos pristatymas

Ramią lapkričio 18-osios pavakarę dailininkės Eugenijos Ivaškevičiūtės parodos lankytojai buvo susitelkę į gelmingus, spalvomis žaižaruojančius tapybos darbus, abstrakcijas, meno erdves ir pažinties su Eugenija prisiminimus.

Apie 20 metų tęsiasi tauri draugystė ir bendradarbiavimas su dailininke. Bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė akcentavo, jog Eugenija labai šiltas, tolerantiškas, gerumu spinduliuojantis žmogus, kupinas entuziazmo ir naujų idėjų.

E. Ivaškevičiūtė kilusi iš Mažeikių krašto. Jos tėvai – Lietuvos bajorai, tad sovietmečiu ne kartą teko keisti gyvenamąją vietą, dvaro samdiniams pranešus, kad jų šeimą žadama ištremti. Patirta visko: nelengva buvo keturiems asmenims viename kambarėlyje išsitekti, naktimis dirbti 3-iojoje pamainoje, mokytis vakarinėje mokykloje.

Kauno 4-ojoje technikos mokykloje įgijo braižytojos-dešifruotojos specialybę, dirbti važinėjo į Baltarusiją ir Latviją, sudarinėjo topografinius žemės ūkio žemėlapius. 1977 m. baigė Vilniaus dailės instituto Kauno vakarinio skyriaus Interjero ir įrenginių specialybės kursą. Dirbo Kauno parduotuvių interjerų ir vitrinų apipavidalintoja. Prieš pensiją darbavosi Kauno klinikų potrauminiame skyriuje, kur išmoko masažo technikos.

Tapyti pradėjo vyresniame amžiuje, nutapė per 2 000 darbų, sukūrė per 20 personalinių ir bendrų su kitais kūrėjais parodų.

Mūsų bibliotekoje Eugenija laukiama nuo 2005 m., kai įvyko jos tapybos darbų paroda, po kurios dailininkė pasisiūlė vesti piešimo akvarele pamokėles bibliotekos lankytojams vaikams. Užsiėmimai du kartus per mėnesį tęsėsi 13 metų. Eugenijos pamokos išsiskyrė spalvingumu, emocionalumu, jų metu buvo ne tik piešiama, bet ir dainuojama, deklamuojama, išsikalbama.

Vakaro metu dailininkė papasakojo svarbiausius savo gyvenimo įvykius, komentavo dailės darbus, apie kuriuos lankytojai irgi išsakė savo įspūdžius, nuomones. Kaip ir įprasta, deklamavo eiles apie lapkritį, gruodį, pagarsino Lietuvos bajorų himną.

Vakaras prabėgo nepastebimai. Buvo labai šilta, jauku, linksma – kitaip su dailininke Eugenija ir negali būti.