Kviečia anonimiškai ir nemokamai išsitirti dėl lytiškai plintančių ligų

Lapkričio 18–25 d. minima Europos testavimo savaitė, kurios tikslas – skleisti informaciją visuomenėje apie ŽIV, lytiškai plintančių infekcijų bei virusinių hepatitų B ir C testavimo svarbą ir užtikrinti gyventojams kuo prieinamesnes sąlygas išsitirti, kad būtų laiku pradėtas užkrečiamų ligų gydymas.

Viešoji įstaiga „Gilės sodas“, prisijungdama prie Europos testavimo savaitės iniciatyvos, ragina Prienų miesto ir rajono gyventojus pasirūpinti savo ir artimųjų sveikata bei kviečia atlikti nemokamus šių ligų tyrimus. Lapkričio 23–30 d. nuo 16 iki 18 val. įstaigos darbuotojai Prienų parapijos Carito namų (prieš bažnyčią) patalpose, adresu: Kęstučio g. 16 A, atliks profilaktinius tyrimus greitaisiais atrankiniais testais tiems gyventojams, kurie pageidauja išsitirti, jaučia tam tikrus simptomus. Galima užsukti tiesiai be perspėjimo arba susitarti dėl konkretaus laiko paskambinus tel. +370 642 22984, +370 671 02 737, konfidencialumo sąlygos asmenims garantuojamos.

Viešosios įstaigos „Gilės sodas“ Sūduvos žemo slenksčio paslaugų projekto vadovė Aldona Turauskytė pasakojo, kad testavimai dėl žmogaus imunodeficito viruso ligos, lytiškai plintančių infekcijų bei virusinių hepatitų B ir C bus vykdomi ne tik Prienuose, bet ir Marijampolėje, Kazlų Rūdoje, VšĮ „Gilės sodo“ darbuotojai važiuos į įkalinimo įstaigas pas nuteistuosius. Jos teigimu, viešosios įstaigos įgyvendinamo projekto esmė – darbas su priklausomybių turinčiais asmenimis, užkrečiamų ligų prevencija.

Esant būtinybei, kartu su testavimo paslauga klientams bus teikiamos ir konsultacijos, tiesiogiai nukreipiant juos pas specialistus gydymui. Tai itin svarbu, nes visuomenėje vis dar gajūs įvairūs mitai, susiję su šiomis ligomis. Todėl neretai žmonės, išgirdę nustatytą diagnozę, patys vengia kreiptis į gydymo įstaigas, nes bijo, kad apie tai sužinos aplinkiniai, juos pasmerks, delsdami jie kenkia sau, užkrečia ir savo artimuosius, – akcentuoja A.Turauskytė.

Sūduvos žemo slenksčio paslaugų kabinete dirba sveikatos priežiūros specialistė. Testu patvirtinus galimą ligą pacientams tarpininkaujama dėl šeimos gydytojo siuntimo, pavėžėjimo į gydymo įstaigą. Taikant „žaliojo koridoriaus“ principą, paslaugos pacientams siekiamos per trumpiausią įmanomą laiką. Sergantieji greitai, be eilių, patenka pas gydytojus specialistus Vilniaus Santaros klinikose, Kauno infekcinėje ligoninėje. Vieno vizito metu juos priima medikų komanda, reikalingas gydymas pradedamas nedelsiant. Projekto koordinatorė džiaugiasi „Gilės sodo“ bendradarbiavimu su gydytoja infektologe prof. Ligita Jančoriene, kuri asmeniškai konsultuoja klientus, organizuoja jų susitikimus su kitais specialistais.

Europos testavimo savaitės projektas Lietuvoje trunka ilgiau nei dešimt metų, jį įgyvendina įvairios organizacijos, o Sūduvos regioną ir Prienus jis pasiekė tik šiais metais VšĮ „Gilės sodo“ iniciatyva.

A.Turauskytė primena, kad ŽIV infekcijai, LPI ir virusiniams hepatitams B ir C yra būdinga besimptomė ligos eiga, todėl, užsikrėtus ir laiku nediagnozavus šių ligų, jos progresuoja, išsivysto komplikacijos bei išlieka rizika užkrėsti kitus, patiems apie tai nežinant. Vien tik ŽIV Lietuvoje diagnozuota per 3 tūkst. asmenų. Dauguma sergančiųjų išaiškinta prevencinėse patikrose, miestų šventėse, viešuose renginiuose organizuotų akcijų, testavimo savaičių pavasarį ir rudenį metu. Žemo slenksčio paslaugų kabineto darbuotojai vyksta testuoti į darbovietes, sveikatos priežiūros įstaigas, poliklinikas, kviesdami šeimos gydytojus į patikras nukreipti tuos pacientus, kurie jaučia tam tikrų virusinių ligų požymius, kad galimi susirgimai būtų išaiškinti paprastu ir pacientams prieinamu būdu.

Žmogus gali ilgai nežinoti, kad yra žmogaus imunodeficito viruso nešiotojas. Jeigu jaučiamas silpnumas, karščiavimas, prikimba visa „puokštė“ ligų, atsiranda grybelinių ligų, galima įtarti susilpnėjusį imunitetą. Ieškant priežasties, kodėl organizmas nusilpęs, svarbu pasitikrinti ir dėl ŽIV, testas atliekamas per kelias minutes, atliekamas išsaugant privatumą, asmens duomenys yra koduojami.

Pašnekovės nuomone, nereikia stigmatizuoti šių ligų. Medicina daro pažangą įvairių ligų gydyme. Šiandien hepatito B galima išvengti pasiskiepijus. Nuo virusinio hepatito C skiepų nėra, tačiau pacientai gali gauti PSDF lėšomis finansuojamą efektyvų gydymą, kuris leidžia visiškai pasveikti nuo šios infekcijos. ŽIV infekcija šiuo metu nėra išgydoma, bet, nuolat ir tinkamai vartojant vaistus, ji yra valdoma, kaip ir bet kuri kita lėtinė liga, sulėtinamas ligos progresavimas, užkertamas kelias rimtoms komplikacijoms, tokioms kaip AIDS.

A.Turauskytė paneigia visuomenėje susiformavusią nuomonę, kad šiomis ligomis serga tik asocialūs asmenys, intraveninių narkotikų vartotojai. Anot jos, realybė yra kita, užkrečiamomis, lytiškai plintančiomis ligomis suserga ir išsilavinę, dirbantys, gyvenantys socialiai atsakingą gyvenimą žmonės. Užsikrėsti galima ne tik lytinių santykių metu, bet ir nesaugių medicininių procedūrų, nelaimingų atsitikimų (įsidūrus, įsipjovus) metu, atliekant grožio procedūras, tatuiruotes pas higienos reikalavimų nepaisančius, neretai nelegalių paslaugų teikėjus.

Gruodžio 1 d. Lietuvoje bus minima Pasaulinė mirusiųjų nuo AIDS diena. VšĮ „Gilės sodas“ kviečia tą dieną Prienuose uždegti raudonas žvakutes, atkreipiant dėmesį į ŽIV/AIDS problemą, akcentuojant būtinybę šviesti visuomenę, kad mažėtų šios ligos stigmatizavimas. Juk ŽIV ir AIDS sergantieji yra tokie patys pacientai, ir kuo būsime atviresni, tuo mažiau žmonių neteksime.

Dalė Lazauskienė