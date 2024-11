Kai bendra veikla teikia džiaugsmą – „Šilagėlė“ žydi!

Lapkričio 5 d. sukako 25-eri metai, kai Birštone buvo įkurtas sveikos gyvensenos klubas „Šilagėlė“. Du dešimtmečius klubo nariai garsino Birštoną aktyvia fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veikla, respublikiniame sporto mėgėjų festivalyje „Sportas visiems“, LR Prezidento taurės konkurse „Lietuvos sveikuolis“ (EURO FIT) iškovotomis prizinėmis vietomis ir kitais apdovanojimais. Nuo 1999 m. „Šilagėlei“ beveik penkerius metus (su pertrauka) vadovavo Teresė Murauskaitė, 2000–2001 m. – Aleksandras Juodžbalis, o nuo 2004 m. pabaigos iki 2022 m. – net aštuoniolika metų klubo prezidento pareigas ėjo Vytautas Gedminas.

COVID-19 pandemijos metu „Šilagėlės“ veikla apmirė, nevyko susirinkimai ir renginiai, klubas buvo atsidūręs ties išnykimo riba. Visgi aktyvūs nariai nesutiko skirstytis, išsirinko naują valdybą, o klubo prezidente pasiūlė Aldoną Žaliauskienę. Apklausos metu išsiaiškinta, kokio užimtumo žmonės pageidauja, pagal jų poreikius sudaryta veiklos programa. Veikliems nariams nenuleidus rankų, klubas ir toliau rašo savo istoriją. Neseniai visi drauge atšventė ir „Šilagėlės“ veiklos sukaktį – kaip pridera sveikuoliams – ne prie vaišėmis nukrautų stalų, o keliaudami po Kaišiadorių rajono įsimintinas vietas.

A.Žaliauskienės teigimu, sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ krikštatėviais tapo Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentas Kazimieras Ilginis ir gydytoja Dalia Baltuonienė. 1999 m. vykusiame steigiamajame susirinkime K.Ilginis, agituodamas birštoniečius jungtis į sveikuolių klubą, akcentavo organizacijos vaidmenį gerinant žmonių sveikatą, visuomenėje skleidžiant žinias sveiko gyvenimo būdo, sveikos mitybos, kūno grūdinimo klausimais.

– Pirmajame protokole užrašyta, kad kiekvienas sveikuolis turi pamilti save, savo artimą, jausti ryšį su kūrėju ir Visata, skleisti dvasios šviesą. Tos pačios vertybės – kūno, sielos ir dvasios darna – iki šiol išlieka svarbios „Šilagėlės“ veikloje. Mes taip pat kalbame apie tai, kad sveikata nėra duotybė – ją reikia užsidirbti, save ir kitus paskatinant aktyviai laikytis trijų M principo (Mintis – Maistas – Mankšta), – pabrėžė klubo prezidentė.

Anot pašnekovės, klubas buvo užsibrėžęs siekti, kad Birštonas taptų tikru sveikatos miestu birštoniečiams ir jų svečiams.

– Šiandien Birštono kurorto gamtinė aplinka, sukurta sporto ir laisvalaikio infrastruktūra labai palanki sveikatai, yra kur mankštintis, bėgioti, vaikštinėti, važiuoti dviračiais, užsiimti atskiromis sporto šakomis. O veiklos pradžioje klubas buvo bene vienintelė vieta, kurioje bendraminčiai galėjo rinktis, išsakyti savo mintis, siekti žinių, sportuoti. Propagavome maudymąsi eketėje, rengėme plaukimo varžybas, susidraugavome su Kauno, Alytaus, Vilniaus „Gelužio“ klubais, dalinomės savo patirtimi, rengėme varžybas, dalyvavome miško kuopos, piliakalnių, kapinių tvarkymo talkose…, – prisiminė A.Žaliauskienė.

Klubo steigėjais tapo 40 birštoniečių, aštuoni nariai klubo veikloje dalyvauja nuo pat jo susikūrimo: tai – buvusi jo vadovė Teresė Murauskaitė, daug laiko, jėgų ir idėjų skyrusi sveikuolių judėjimui, Nijolė Juozaitienė, Nijolė Verseckienė, Marija Novožilova, Gražina Abromienė, Roma Barštienė, Milda Dabašinskienė, Dalė Bendoraitienė.

A.Žaliauskienė pasidžiaugė aktyviomis Gedminų, Rasiukevičių, Bisikirskų, Vaitkevičių, Gribinų, Kaminskų šeimomis, kurios įsitraukė į klubo veiklą kartu su vaikais. Šiems suaugus ir pasirinkus savo gyvenimo kelią, tėvai liko ištikimi puoselėtoms vertybėms.

Pasak klubo vadovės, per dešimtmečius daliai birštoniečių „Šilagėlės“ veikla tapo neatsiejama gyvenimo dalimi, kitų – interesai pasikeitė, nemažai klubo narių išėjo Anapilin.

– Ir pradžioje, ir dabar klubas telkia daugiausia vyresnio amžiaus žmones. Sklaidai susirinkimų protokolus ir skaitai apie tuos pačius dalykus, kurie rūpi ir šiandien. Svarbiausias rūpestis, kaip pritraukti daugiau jaunimo, – sako klubo prezidentė.

Anuomet „Šilagėlės“ susikūrimą paskatino masinis sveikuolių sąjūdis Lietuvoje. Pasak A.Žaliauskienės, minios žmonių iš įvairių miestų susirinkdavo Palangoje vykdavusioje grūdinimosi šventėje „Ruonių maudynės“, lankė sveikatos mokyklos užsiėmimus, stovyklas.

– Deja, po pandemijos Sveikuolių sąjungos veiklos pobūdis pasikeitė, neliko lyderystės, sveikos gyvensenos klubus vienijančios veiklos, atvirų masinių renginių. Nutrūko asociacijos „Sportas visiems“ veikla, nunyko ir respublikinės LR Prezidento pereinamosios taurės sveikuolių varžybos, neberengiami tarptautiniai sveikatos bei fizinio pajėgumo patikrinimo testai Eurofito, EGREPA. Jiems birštoniečiai itin noriai ir atsakingai treniruodavosi, varžybose atstovaudavo beveik visoms amžiaus grupėms ir skindavo „laurus“ asmeninėje ir komandinėje įskaitoje, – A.Žaliauskienė rodo daugybę trofėjų, saugomų klubo būstinėje.

Pasak jos, vienos tradicijos ilgainiui nutrūko, kitas – sveiko maisto šventę, išvykas į pajūrį – šilagėliečiai prisitaikė savo poreikiams, o petankės ar šeimų varžybos peraugo į miesto renginius.

Mėgstamas renginių ciklas „Vasaris – sveikatos mėnuo“, nariai renkasi Žvėrinčiaus miške prie laužo, bendrauja ir žaidžia įvairius žaidimus. Atgaivinta talkų Pažaislio vienuolyne iniciatyva.

–Šiuo metu klubas vienija per 80 įvairaus amžiaus, pajėgumo, skirtingų pomėgių turinčių žmonių, pagal tai narių užimtumas diferencijavosi, veiklos organizuojamos mažesnėse grupėse. Tie nariai, kuriems leidžia fizinės galimybės, renkasi keliones, pažintines ekskursijas, žygiuoja pažintiniais takais. Grupė bendraminčių drauge lanko spektaklius, esame sukūrę savo komandą, kuri dalyvauja „proto mūšiuose“. Viena klubo naujokė moterims veda linijinių šokių užsiėmimus. Kartą per savaitę renkamės į jogos užsiėmimus. Sveikuolė Nijolė Povilaitienė keliauja Šv. Jokūbo keliu, jos pavyzdžiu pasekė ir kita narė. Sėslesni nariai mieliau renkasi į švietėjiškas paskaitas, – pasakojo A.Žaliauskienė.

Jos teigimu, šiemet klubas, bendradarbiaudamas su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro specialistais, pakvietė savo narius į gydytojų specialistų, psichologo paskaitas ligų prevencijos, geresnės savijautos temomis. Klubo veiklos projektus finansuoja Birštono savivaldybė. Jos dėka klubo nariams sudaryta galimybė rugsėjo – gruodžio mėnesiais nemokamai lankyti treniruoklių salę ir mankštintis.

A.Žaliauskienė pacituoja klubo veiklos iniciatorės Teresės Murauskaitės pasakytus žodžius – „Šilagėlė“ žydi ir kartais suspindi tokiomis ryškiomis spalvomis, kad nesigėrėti ja neįmanoma“.

–Šiuose žodžiuose yra daug tiesos, juk klubo spalvos labai priklauso nuo to, ką nariai į jo veiklą atsineša. Norisi kuo daugiau bendrauti tarpusavyje, pasidalinti idėjomis, be skubos ir streso užsiimti prasminga, džiaugsmą teikiančia veikla… – patikino klubo prezidentė.

Dalė Lazauskienė