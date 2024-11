Diabeto stovykla – tai dėmesingas laikas, skirtas savo sveikatai

Spalio 25–26 dienomis Prienų rajono – Birštono diabeto klubas „Versmė“ sergančiuosius cukriniu diabetu pakvietė į mokomąją sveikatingumo stovyklą „Laikas sau“, kuri vyko Sporto ir sveikatingumo centre. Dvi intensyvių mokymų dienos prabėgo prasmingai, klubo nariai turėjo laiko dėmesingai pabūti su savimi, įsiklausyti į savo kūną ir dvasinius poreikius bei, padedant lektoriams, įgyti žinių ir įgūdžių, suteikiančių pasitikėjimo valdyti esamą ligą.

Rūpi vietos bendruomenių sveikata

Klubo „Versmė“ pirmininkės dr. Birutės Bartkevičiūtės teigimu, stovykla pacientams rengiama jau antrus metus, užsiėmimų tęstinumą užtikrino diabeto klubo „Versmė“ parengtam projektui skirtas finansavimas iš Birštono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai ir Prienų rajono sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programoms numatytų lėšų.

Stovyklos dalyvius pasveikinę svečiai – Birštono ir Prienų rajono savivaldybių vicemerai Vytas Kederys ir Jūratė Zailskienė bei Birštono sporto centro direktorius Giedrius Gustas – patikino, kad savivaldybėms, sporto ir sveikatingumo srityje dirbantiems specialistams rūpi vietos bendruomenių narių sveikata, todėl ir ateityje bus investuojama į ligų prevenciją, gyventojų mokymą bei užimtumą. Stovyklos atidaryme dalyvavo ir Prienų visuomenės sveikatos biuro direktorė Asta Gataveckienė. Biuro darbuotojai bendradarbiauja su klubu, rengia prevencines akcijas, siekdami pagerinti sergančiųjų cukriniu diabetu gyvenimo kokybę.

– Klubo švietėjiškos veiklos tikslas – savo nariams, vietos bendruomenei skleisti informaciją apie pirmo ir antro tipo cukrinį diabetą, ligos rizikos veiksnius, simptomus, prevencines priemones ir galimas komplikacijas, vykdyti ir tęsti sveikatos stiprinimo veiklas, motyvuoti pacientus keisti savo gyvenseną, elgesį ir išlaikyti pasiektus pokyčius. Cukrinio diabeto gydymas priklauso nuo mitybos, fizinio aktyvumo, glikemijos kontrolės, vaistų bei nuolatinio pacientų, slaugytojo ir gydytojo bendradarbiavimo, supratimo, jog daug kas priklauso ir nuo paties žmogaus pastangų. Todėl nepaliekame pacientų vienų su liga, juos konsultuojame, kartu aptariame su sveikatos būkle, gydymo naujovėmis, ligos prevencija susijusius klausimus, – stovyklos atidaryme akcentavo klubo pirmininkė dr. B.Bartkevičiūtė.

Vizito pas gydytoją endokrinologą bei slaugytoją diabetologę metu pacientams dėl laiko stokos neretai nepavyksta aptarti visų rūpimų klausimų, o jų apsilankymai pas kitus gydytojus specialistus yra dar retesni. Todėl, sudarant stovyklos programą, dalyviams suteikta galimybė vienoje vietoje išgirsti skirtingų sričių specialistų pranešimus ir patarimus, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.

Akcentavo bendrą pacientų ir medikų darbą

Pirmąjį pranešimą skaitė Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų sporto ir sveikatos mokslų prof. hab. m. dr. Albertas Skurvydas, parašęs ne vieną šimtą mokslinių straipsnių bei knygų sveikos gyvensenos ir ilgaamžiškumo temomis. Su klubo nariais jis pasidalino itin stipriu motyvacijos – valgyti kuo sveikiau ir judėti kuo aktyviau – užtaisu.

Pranešėjas pakomentavo naujausius mokslo tyrimus, kaip žmogui prieinamais būdais galima pristabdyti senėjimo požymius, atitolinti ligas. Net 50 proc. žmogaus savijautą ir sveikatą lemia atsakinga mityba, sveika gyvensena, fizinis aktyvumas ir teigiamos emocijos, akcentavo prof. A.Skurvydas. Šiandienis mokslas išskiria vienuolika pagrindinių organizmo senėjimo požymių. Tai – ne tik DNR pažeidimai, genų mutacijos, teromerų trumpėjimas, mitochondrijų disfunkcija bei uždegiminiai procesai organizme, bet ir socialinių bei psichologinių veiksnių (izoliacija, stresas, tikslų neturėjimas ir kt.) įtaka organizmui.

Profesorius davė paprastų patarimų, kokius maisto produktus vertėtų įtraukti į savo kasdienį racioną, o kurių geriau atsisakyti, ragino į savo dienotvarkę įtraukti aktyvų judėjimą, bent 3–5 kartus per savaitę atlikti ir jėgos treniruotes, kurios naudingos ir jaunesniems, ir vyresnio amžiaus žmonėms, nes degina susikaupusius riebalus ir mažina uždegiminius procesus organizme.

Išsamią informaciją apie tai, kaip valdyti cukrinį diabetą (CD) ir kada pradėti, kaip atpažinti pavojingas organizmo būkles ir sau padėti, stovyklos dalyviams suteikė Prienų ligoninės direktorė, gydytoja endokrinologė Jūratė Milaknienė. Jos teigimu, cukrinis diabetas yra viena iš dažniausiai pasaulyje ir Lietuvoje diagnozuojamų ligų. Ji susijusi su žmogaus nedarbingumu, įvairiomis komplikacijomis (širdies ir kraujagyslių pažeidimais, infarktais bei insultais, inkstų ir nervų ligomis, negyjančiomis opomis, galūnių amputacija, akių ligomis ir kita) bei dideliais kaštais ligos gydymui.

Gydytoja pabrėžė, kad CD gydyti kompensuojama 30 skirtingų vaistų, išlaidos siekia per 43 mln. eurų PSDF lėšų, 80 proc. jų skiriama ligos komplikacijų gydymui. 2023 m. Prienų ligoninėje gydyti 743 sergantys CD pacientai, tai kainavo per 800 tūkst. eurų. Todėl siekiant išvengti ligos komplikacijų, sumažinti sveikatos sistemos patiriamas išlaidas gydymui, didelis dėmesys skiriamas pacientų mokymui.

Anot gydytojos endokrinologės, norint gerai kontroliuoti ligą, pirmiausia reikia koreguoti savo gyvenseną, mitybą, stengtis išlaikyti normalų cukraus ir lipidų kiekį kraujyje ir kt.

Kaip teisingai maitintis, vartoti paskirtus vaistus, naudotis savikontrolės priemonėmis, prižiūrėti pėdas pacientai mokomi Prienų ligoninės konsultacinėje poliklinikoje. Joje dirbanti slaugytoja diabetologė Rita Petrauskienė priminė, kad pacientams, kuriems naujai diagnozuota CD liga, per metus gali būti suteiktos penkios individualios slaugytojos konsultacijos su šeimos gydytojo ar gydytojo endokrinologo siuntimu. Suaugusiems pacientams, kuriems cukrinis diabetas buvo diagnozuotas anksčiau, tęstinės konsultacijos vyksta iki 2 kartų per metus.

Deja, apgailestavo slaugytoja, daugelis pacientų visų galimybių pasikonsultuoti neišnaudoja. Todėl jai savo darbo praktikoje yra tekę matyti skaudžių tokio delsimo pasekmių. Viena iš cukrinio diabeto komplikacijų yra diabetinė pėda – su šia problema dažniausiai susiduria vyresnio amžiaus pacientai, kuriems dėl prastos kraujotakos ir neuropatijos yra sutrikęs jautrumas pėdose. Anot slaugytojos diabetologės, nejaučiant skausmo ir neatkreipiant dėmesio į atsiradusias žaizdeles, pūsles ar nutrynimus, pacientui tokios būklės gali baigtis net pėdų gangrena.

– Todėl pacientai turi reguliariai tikrinti savo pėdas, laiku kreiptis į slaugytojus diabetologus dėl žaizdų priežiūros bei gydomojo pedikiūro atlikimo, tai padės išvengti sunkių komplikacijų, – į pacientų sąmoningumą apeliavo R.Petrauskienė.

Išsamiau apie vieną iš CD komplikacijų – diabetinę neuropatiją, kuri sukelia kojų, rankų, pėdų ar plaštakų nejautrą, dilgčiojimus bei tirpimus, kalbėjo medicinos atstovė Vaida Malonytė. Ji suteikė vertingų rekomendacijų, kaip atstatyti pažeistus nervus ir juos palaikančias mažas kraujagysles vaistais, B grupės vitaminais, ypač riebaluose tirpstančiu tiaminu (B1), alfaliponinės rūgšties preparatais ir kt. Pranešėja savo ruožtu įspėjo pacientus, turinčius nejautrą, vengti kojų sužalojimų: nevaikščioti basomis, nelipti į karštą vandenį, naudoti patogią avalynę, taip pat dėl pėdų ir nagų priežiūros periodiškai lankytis diabetinės pėdos kabinete.

„MÖlnlycke“ firmos atstovo Dariaus Šidlausko pranešimo tema – odos priežiūra sergant cukriniu diabetu – aktuali dėl to, kad, kalbant apie žaizdų higieną, priežiūrą ir plovimą, pacientai neretai padaro klaidų: užsiima savigyda, naudoja agresyvius tirpalus ir pan. Pranešėjas pristatė pažangius tirpalus, gelius, skirtus plauti, drėkinti ir skalauti žaizdoms, kalbėjo apie jų savybes ir poveikį, individualiai konsultavo stovyklos dalyvius odos ir žaizdų priežiūros klausimais.

Antroji stovyklos diena prasidėjo dalyvių mankšta Sporto ir sveikatingumo centre, kurią vedė trenerė Sandra Baltramonaitytė.

Vėliau dalyviai išklausė LSMU Kauno klinikų gydytojos endokrinologės Aistės Čemerkaitės paskaitą apie prediabetą ir cukrinio diabeto valdymą. Gydytoja pasakojo apie būklę, kuomet organizmui kyla problemų gaminant ar perdirbant insuliną, todėl kraujyje kaupiasi gliukozė. Ji priminė apie rizikos veiksnius, rekomendavo keisti gyvenimo būdą, o susirgusius CD ragino naudoti savikontrolės priemones ir nuolat lankytis pas medikus.

LSMU Kauno klinikų gydytoja kardiologė, doktorantė Agnė Luizė, beje, kilusi iš Birštono, savo pranešime pristatė, ką pacientams reikėtų žinoti apie cukrinį diabetą ir širdies kraujagyslių ligas. Gydytoja atsakė į renginio dalyvių klausimus dėl vaistų vartojimo, arterinio kraujo spaudimo tinkamo matavimo, patarė, kaip sveika mityba, fiziniu aktyvumu, papildant organizmą trūkstamais mikroelementais, galima išlaikyti sveiką širdį.

Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi…

Daug klausimų ir susidomėjimo sulaukė Kauno technologijų mokymo centro vyresnioji profesijos mokytoja, greitosios medicinos pagalbos tarnybos bendrosios praktikos slaugytoja, magistrė Rūta Žigutienė, kuri dalyvius supažindino su pirmosios pagalbos veiksmais, padedant nukentėjusiam žmogui. Specialistė praktiškai demonstravo, kaip atlikti pirminį sąmonės netekusio žmogaus gaivinimą, prijungti išorinį automatinį širdies defibriliatorių iki atvykstant medikams. Pasak klubo narių, įgyti pirmosios pagalbos ir gaivinimo įgūdžių yra svarbu kiekvienam, nes niekad nežinai, kada ir kur įvyks nelaimingas atsitikimas, susirgs artimieji ar bendradarbiai, o, turint žinių, jas bus galima pritaikyti ir namuose, ir darbe, ir viešose vietose.

Buvusi keleivinių lėktuvų pilotė, šiuo metu – Buteyko kvėpavimo technikos instruktorė Linutė Malakauskaitė pasidalino savo žiniomis ir praktine patirtimi, kaip taisyklingas, lėtas ir kontroliuojamas kvėpavimas gali paveikti sergančiųjų diabetu fizinę ir psichoemocinę gerovę – sumažinti kortizolio lygį, insulino rezistenciją, pagerinti gliukozės kontrolę, deguonies pasisavinimą smegenyse, be to – ir padėti nusiraminti, įveikti paniką, užmigti.

Atlikę testus dalyviai įsitikino, kad dažniausiai kvėpuoja netaisyklingai – įkvepia per burną, kvėpuoja viršutine krūtinės dalimi, neritmiškai ir kt. Praktinių dirbtuvių metu, vadovaujant instruktorei, jie mokėsi nosies „atblokavimo“, atsipalaidavimo, deguonies pasisavinimo, lėto iškvėpimo ir kitų pratimų. L.Malakauskaitė, įdavusi stovyklos dalyviams įrankį, galintį pagerinti savijautą, visgi rekomendavo, prieš atliekant pratimus, pasikonsultuoti su šeimos gydytoju.

„Dexcom ONE+“ atstovai eksponavo stendinius pranešimus, priemones, kurias naudojant galima lengviau, išmaniau ir veiksmingiau valdyti cukrinį diabetą, iš jų – ir nuolatinio gliukozės stebėjimo sistemą (jutiklį ir imtuvą), susietą su mobiliąja programėle.

Stovyklos dalyviai turėjo galimybę dalyvauti loterijoje, viena jų laimėjo kūno masažą, kurį padovanojo licencijuota gydomojo masažo specialistė, biomedicinos mokslų daktarė Virginija Bertašiūtė.

Stovykloje paliesti aktualūs cukrinio diabeto klausimai, įdomios temos ir naujos patirtys, geri dalyvių atsiliepimai galbūt ateityje sudomins daugiau cukriniu diabetu arba prediabetu sergančių asmenų ir paskatins juos dalyvauti klubo „Versmė“ mokymuose ir stovyklose.

Dalė Lazauskienė