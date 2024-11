Akcija „Atverk duris vasarai“

Jau trečius metus iš eilės Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius sėkmingai dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros organizuojamoje iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“. Devintus metus vykdoma iniciatyva siekia vasarą plačiai atverti bibliotekų, muziejų, mokyklų ir kitų erdvių duris ir įtraukti vaikus į prasmingas vasaros veiklas: bibliotekose, mokyklose ir kitose erdvėse organizuojamos sporto varžybos, kūrybinės dirbtuvės, knygų skaitymo popietės ir kiti užsiėmimai, kurie skatina vaikų kūrybiškumą ir formuoja socialinius įgūdžius.

Jau trečią kartą prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ prisijungęs Vaikų literatūros skyrius kiemelyje prie bibliotekos organizavo „Vasaros skaityklą“, kuri buvo puiki erdvė vaikams leisti laiką su knygomis ir kūrybiškai tobulėti. Birželio–rugpjūčio mėnesiais beveik kas savaitę čia buvo rengiami įvairūs užsiėmimai, o per visą vasarą skaitykloje apsilankė net 286 vaikai, buvo eksponuota daugiau kaip 300 knygų, kviečiančių mažuosius tyrinėti ir atrasti literatūros pasaulį.

„Vasaros skaitykla“ siūlė platų pramogų spektrą: vaikai pūtė didžiulius muilo burbulus, džiaugėsi šokinėdami ant pripučiamo baseinėlio, dalyvavo garsiniuose skaitymuose su mikrofonu, dainavo karaoke. Kūrybingiems mažiesiems buvo paruoštos įvairios meno dirbtuvės, tokios, kaip akvarelės, koliažo, birbynių ir monotipijos technikų užsiėmimai. Kiekvienose dirbtuvėse vaikai galėjo rinktis knygas pagal dirbtuvių temas, kas skatino juos giliau pažinti literatūrą per konkrečius kūrybos aspektus.

„Vasaros skaityklos“ renginių ciklas baigėsi įspūdingu uždarymo renginiu. Vaikų džiaugsmui kiemelyje buvo įrengta putų patranka, kuri sukėlė tikrą linksmybių audrą. Taip pat veikė pasakų fėjos skaitykla, kur vaikai klausėsi pasakų, galėjo pasipuošti laikinomis tatuiruotėmis arba patys nusipiešti norimą piešinį ant odos.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos indėlis į vaikų vasaros laisvalaikio kūrimą kasmet sulaukia vis daugiau pripažinimo. Tokios iniciatyvos skatina vaikus atrasti literatūrą, plėtoja jų kūrybiškumą ir stiprina bendruomenės ryšius, o bibliotekai suteikia galimybę įkvėpti ir auginti naują knygų mylėtojų kartą.

Šiemet iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ dalyvavo 182 įvairios Lietuvos institucijos. Iniciatyvos organizatoriams išanalizavus 114 vertinimui pateiktų ataskaitų, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka jau trečią kartą pateko tarp 37 aktyviausiai iniciatyvoje dalyvavusių įstaigų, kurios buvo apdovanotos trijų dienų pažintine kelione į istorinį Lenkijos miestą Vroclavą ir galėjo susipažinti su šio miesto kultūra ir istorija. Vroclavas, ketvirtas pagal dydį Lenkijos miestas, įsikūręs ant Oderio upės krantų, dažnai vadinamas „Lenkijos Venecija“. Miestas garsėja gausybe tiltų – vietiniai teigia, kad jų čia daugiau kaip 100, tačiau tikslus skaičius nežinomas. Savo istoriją Vroclavas pasakoja per architektūrą ir miestiečių tradicijas, pradedant nuo seniausios miesto dalies Tumski salos su viduramžių bažnyčia iki garsiųjų miesto nykštukų, kurių daugiau kaip 400 slepiasi įvairiose vietose, tapdami savotišku miesto simboliu bei pramoga ir vietiniams, ir turistams. Ši kelionė buvo ypatinga patirtis iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ laureatams, suteikusi galimybę praplėsti akiratį ir pasisemti idėjų naujiems projektams.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija