Slaugytojai konsultuodami galės pratęsti paskirtą gydymą receptiniais vaistais

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) plečia bendrosios praktikos slaugytojų profesines veiklos sritis. Nuo šiol slaugytojai, įvertinę pacientų sveikatos būklę, galės savarankiškai pratęsti gydytojo paskirtą lėtinių ligų gydymą ir išrašyti receptą vaistams. Praplėtus slaugytojų konsultacijų apimtis, gerės šeimos medicinos paslaugų kokybė – šalies gyventojai greičiau sulauks išsamesnės šeimos gydytojo konsultacijos, gerės paslaugų prieinamumas, o šeimos gydytojams mažės administracinė našta.

Sveikatos apsaugos ministras Aurimas Pečkauskas teigia, kad plečiant slaugytojų atsakomybių ribas nuosekliai didinamas pasitikėjimas slaugytojais ir jų kompetencijomis.

„Profesijos svorio auginimas neįmanomas be atsakomybių didinimo – per porą pastarųjų metų slaugytojai įgavo kaip niekad daug teisių priimti gydymui reikalingus sprendimus. Tai atitinka jų akademinį ir profesinį pasirengimą. Tikiu, kad toks pasirinktas kelias, artinantis slaugytojų padėtį prie vakarietiškų sveikatos sistemų, padidins profesijos prestižą ir svorį, taip skatinant jaunuolius rinktis šią taip reikalingą profesiją“, – sako ministras A. Pečkauskas.

Iki šiol visi pacientai, siekdami gauti vaistų receptą lėtinių ligų gydymui, privalėjo registruotis vizitui pas šeimos gydytoją. Dėl to didėjo eilės šeimos gydytojo paslaugai gauti, buvo apsunkinamas šeimos gydytojo paslaugų prieinamumas kitiems pacientams, didinama administracinė našta šeimos gydytojams.

Bendrosios praktikos slaugytojai receptą lėtinių ligų gydymui reikalingiems vaistams įsigyti galės tik įsitikinę, kad paciento sveikatos būklė yra stabili, o gydytojo paskirtą vaistą žmogus naudoja ne mažiau kaip 3 mėnesius, bei šią informaciją įrašę paciento elektroniniuose medicinos dokumentuose.

Šios funkcijos yra sudedamoji ambulatorinių slaugytojo konsultacijų, kurias bendrosios praktikos slaugytojas teikia dirbdamas šeimos gydytojo komandoje, dalis.

Tokia teisė bendrosios praktikos slaugytojams buvo suteikta ir anksčiau – esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir galiojant ypatingoms sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygoms.

Registrų centro pateiktais duomenimis, tuo laikotarpiu, kai galiojo valstybės lygio ekstremalioji situacija, Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis buvo apmokėta 95 proc. receptų vaistiniams preparatams, kuriuos išrašė bendrosios praktikos slaugytojai tęstiniam gydymui pagal gydytojo paskirtą gydymą receptiniais vaistiniais preparatais.

SAM, įvertinusi, kad dauguma bendrosios praktikos slaugytojų teisingai ir be klaidų išrašytų receptų buvo apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, inicijavo Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo pakeitimus.

