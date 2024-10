Neprižiūrimos kapavietės: kaip galima tapti oficialiais jų prižiūrėtojais ir kada leidžiama jose laidoti palaikus

Kasmet prieš Vėlines Aplinkos ministerijos specialistai sulaukia klausimų dėl neprižiūrimų kapaviečių: kada kapavietė pripažįstama neprižiūrima, kaip galima tapti atsakingam už pripažintos neprižiūrima kapavietės priežiūrą. Tokius klausimus uždavę asmenys dažniausiai nurodo, kad artimiausios veikiančios kapinės yra toli nuo miesto centro, todėl ir domisi laidojimo tvarka pripažintose neprižiūrimomis kapavietėse.

Neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis tvarką reglamentuoja Vyriausybės nutarimu patvirtintos Kapinių tvarkymo taisyklės. Jose detaliai išdėstyta tvarka, ką turėtų daryti asmenys, norintys prižiūrėti neprižiūrimas kapavietes. Kitas svarbus dokumentas – Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašas – reglamentuoja leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarką.

Jeigu kapavietė neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu (dažniausiai kapavietėje pastatoma informacinė lentelė) įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti, ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas per 5 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės administraciją apie galbūt neprižiūrimą kapavietę ir pateikia jos duomenis: kapinių pavadinimą, kvartalo numerį, kapavietės numerį, kapavietėje palaidotų asmenų vardus, pavardes, laidojimo datas, žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje datą, nustatytą kapo ramybės laikotarpį, kapavietės matmenis, palaidotų kapavietėje žmonių palaikų skaičių, kapavietės statinius, jų pastatymo ir rekonstravimo datas.

Tuomet savivaldybės vykdomoji institucija gautus duomenis apie galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 darbo dienas paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.

Sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje priima savivaldybės administracijos sudaryta komisija, apžiūrėjusi kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius.

Savivaldybės administracija pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių duomenis ir sprendimo priėmimo datą per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo pateikia kapinių prižiūrėtojui ir paskelbia savivaldybės interneto svetainėje, nurodydama duomenų paskelbimo datą.

Tuomet neprižiūrimą kapavietę pageidaujantys prižiūrėti asmenys per 20 darbo dienų raštu turi kreiptis į savivaldybės administraciją ar jos įgaliotą asmenį, nurodydami pageidaujamos prižiūrėti neprižiūrimos kapavietės duomenis, paskelbtus interneto svetainėje.

Per 20 darbo dienų turi būti priimtas sprendimas dėl tokios kapavietės priežiūros. Pirmenybė teikiama palaidotų asmenų giminaičiams ar tose kapinėse, kuriose yra kapavietė, palaidotų asmenų giminaičiams.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tokiose kapavietėse galima laidoti palaikus gavus rašytinį leidimą, jei pagal Kapinių tvarkymo taisykles joje galima laidoti ir praėjo ne mažiau kaip 25 metai nuo kapo ramybės laikotarpio pabaigos, t. y. praėjus ne mažiau kaip 50 metų po paskutinio palaidojimo kape.

Kapo ramybės laikotarpio konkrečią trukmę kapinėse nustato kapinių prižiūrėtojas, atsižvelgdamas į grunto sudėtį ir į tai, ar palaidotas asmuo sirgo pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga.

Privalu žinoti ir tai, kad neprižiūrimoje kapavietėje laidojant ir ją prižiūrint, turi būti išsaugotas kapo paminklas ir jame esantys įrašai apie kapavietėje palaidotus asmenis.