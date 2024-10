POLA – gyvenimo ambasadoriai

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) – skėtinė organizacija, Lietuvoje vienijanti per 52 tūkst. pacientų ir jų artimųjų.

Apie praktinę, emocinę pagalbą, savanorystę ir kitas iniciatyvas sveikimo kelyje pasakoja POLA direktorė Neringa Čiakienė ir POLA kortelės ambasadorė Birštone Asta Tamulaitienė.

POLA organizacijos kūrimosi istorija

POLA organizacija įsteigta 2012 m. sausio 3 d. Devynios onkologinių pacientų ir jų šeimos narių interesams atstovaujančios organizacijos pasirašė POLA steigimo sutartį, siekdamos tapti stipriausia skėtine pacientų organizacija, kurios misija – ženkliai pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 30 POLA pacientų organizacijų: pagal ligą (prostatos, krūties vėžio, galvos navikų) ar gyvenamąją vietovę (Birštone, Marijampolėje, Vilkaviškyje, Plungėje, Ukmergėje, Utenoje ir kt.).

POLA siekiamybė – suteikti vėžiu sergantiems žmonėms kuo didesnį palaikymą, praktinę, psichologinę pagalbą ir svarbiausia – padėti nesijausti vienišu gyvenimo kelionėje.

Pasak POLA direktorės Neringos Čiakienės, svarbu, kad išgirdus vėžio diagnozę žmogus neliktų vienas; kad ir sergantieji, ir jų artimieji gautų visapusišką pagalbą bei paramą. „Mūsų bendruomenės šūkis – „Drauge sveikti lengviau“, skatinant aktyviai dalyvauti savo ar artimojo ligos gydymo bei reabilitacijos procese“.

• Lietuvoje onkologinėmis ligomis serga daugiau nei 110 tūkst. žmonių, kasdien onkologinės ligos diagnozę išgirsta 50 pacientų.

Kaip gimė POLA kortelės projektas?

POLA kortelės iniciatyva gyvuoja nuo 2013 m. Daugiau nei 10 m. veikianti iniciatyva prasidėjo nuo nemokamų kvietimų į kultūros renginius ir sveikatinimo paslaugų bei prekių nuolaidomis. Dabar POLA kortelę nemokamai gali gauti kiekvienas, kuriam diagnozuotas vėžys. Ji, visų pirma, orientuota į sergančiojo materialinę pagalbą. Net 160 POLA partnerių suteikia nuolaidas įvairioms prekėms, paslaugoms. Pacientai itin vertina galimybę viešojo transporto priemonėmis šalyje naudotis su 80 proc. nuolaida, 15-75 proc. nuolaida vaistams, diagnostiniams tyrimams, optikos prekėms (plačiau rasite www.pola.lt).

Kultūros partnerių dėka POLA bendruomenės nariai nemokamai ar su nuolaida įsigyja kvietimus/bilietus į koncertus, teatrus, parodas.

„Visų pirma, kortelė POLA yra bendruomenės nario ženklas. Padedame nesijausti vieniems onkologinės ligos kelyje, atrasti atsakymus į rūpimus klausimus, sumažinti finansinę naštą. Rengiame seminarus, mokymus, terapinius užsiėmimus, – pasakoja direktorė. – Džiaugiamės, kad nevyriausybiniame sektoriuje gimusi ir išplėtota mūsų iniciatyva stiprina abipusiai naudingą bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, kultūros įstaigomis, gydytojais, teisininkais ir kt.“.

• Per metus vidutiniškai išduodama apie 1000 POLA kortelių.

Pagalba sergančiam žmogui

POLA organizacija atstovauja ir gina onkologinių pacientų interesus, teikia telefonu nemokamas teisininko, dietologo, psichologo konsultacijas (iki 5 per metus). Teisininkai konsultuoja sveikatos, darbo, socialiniais, draudimo, paveldėjimo teisės klausimais. Dietologai, įvertinę paciento ligos diagnozę, pataria, kaip tinkamai maitintis. Sergančiam onkologine liga labai svarbi psichologinė, emocinė būsena – kovoti, gyventi, nepalūžti. Psichologė, pati išgyvenusi onkologinę ligą, specializuojasi onkopsichologijoje, tad gerai supranta, su kokiomis problemomis susiduriama sergant vėžiu.

„Emocinė pagalba reikalinga ne tik sergantiesiems, bet ir jų artimiesiems. Pastariesiems dažnai net sunkiau susitvarkyti su emociniais iššūkiais, nei sergančiajam, – pastebi pašnekovė. – Kai kurie ligoniai jaučia atskirtį, užsisklendžia, tačiau giliai širdyje brangina draugystę, bendrystės jausmą…“.

• Profesionali psichologinė pagalba itin svarbi emocinei ligonio būsenai.

POLA pacientų gidai

Turintys panašią gyvenimišką patirtį gerai jaučia vieni kitus, supranta, kaip pagelbėti įvairiose gyvenimiškose situacijose. Prieš pusantrų metų veiklą pradėję POLA savanoriai pacientų gidai dalinasi asmenine gyvenimo, išgirdus onkologinės ligos diagnozę, patirtimi (apima per 20 onkologinės ligos lokalizacijų). 60 savanorių pacientų gidų telefonu pataria įvairiais klausimais; aiškina, kokią pagalbą gali suteikti POLA organizacija.

• Gidų misija – padėti atrasti pusiausvyrą užklupus nežiniai, įžiebti viltį gyvenimui.

POLA savanoriai

…Tai tikri organizacijos ambasadoriai, energingosios „rankos ir kojos“. Jų dėka POLA kortelė pasiekia bendruomenės narius atokiausiuose kampeliuose, kur reikia pagalbos. Beveik visi savanoriai (ar jų artimieji) turi gyvenimo su onkologine liga patirties. Darbų pakankamai: vieni išduoda POLA korteles, kiti dalina kvietimus į kultūros renginius, treti – POLA pacientų gidai teikia įvairiapusišką pagalbą telefonu.

Prienų krašte, Birštone POLA kortelę išduoda POLA ambasadorė Asta Tamulaitienė. Keli klausimai jai.

– Gerb. Asta, esate POLA kortelės ambasadorė Birštone. Turite 7,5 metų darbo patirtį su onkologiniais pacientais. Kokių miestų ligonius aptarnaujate? Kiek išduodate per metus POLA kortelių Prienų rajone, Birštone?

– Mano aptarnaujamas regionas gan didelis: Birštonas, Prienų rajonas, nuo Vilniaus iki Alytaus, Marijampolės. Stengiuosi skleisti informaciją apie POLA organizaciją ir jos kortelę Prienuose, Birštone, neįgaliųjų draugijoje, gydymo įstaigose, per jūsų Prienų rajono ir Birštono krašto laikraštį „Gyvenimas“, nes ne visi onkologiniai pacientai turi prieigą prie interneto.

Per metus Prienų rajone ir Birštone išduodu apie 300 POLA kortelių.

– Kuo ypatingas jums šis darbas? Kokią įžvelgiate savanorystės prasmę?

– Pati turėjau tam tikros gyvenimiškos patirties, studijavau socialinį darbą, norėjau padėti žmonėms. Organizuoju savipagalbos grupes. Padedame ligoniams, o patys mokomės iš jų stiprybės, pozityvumo, gerumo. Būnant šalia, puikybė ištirpsta… Atmintin užstrigęs vienas atvejis – tai onkologine liga susirgusios jaunos vienuolės žodžiai: „Ligą priėmiau kaip Dievo dovaną, dabar atrasiu laiko kitiems dalykams…“. Onkologine liga sergantys žmonės nejaučia pykčio, ko, deja, nereta mūsų šiuolaikinėje visuomenėje. Liga jaunėja, atvyksta vis jaunesnių pacientų, tačiau jų pozityvumas žavi, savijauta kelia nuostabą – jie buriasi, bendrauja, priima ligą kaip nekviestą svečią, nekaltindami nei gydytojų, nei likimo.

– Geri pavyzdžiai užkrečia…

– Onkologine liga sergantys žmonės suvokia, kokia brangi kiekviena nauja diena ir kaip svarbu sveikimo kelyje išlaikyti viltį, nepasiduoti. Turime nemažai pavyzdžių, kai pavyksta suvaldyti ligą net pažengusioje stadijoje. Štai Marijampolės onkologinių ligonių asociacija „Rūpestėlis“ įsteigė siuvyklą „Padovanok antrą gyvenimą“, kurioje iš antrinių žaliavų siuva minkštus žaislus, rankines, taiso drabužius. Ukmergiškis Vidas Patėjūnas pasiryžo POLA ženklu papuoštu automobiliu apvažiuoti Lietuvą. Vilnietis Danielius Savickas aktyviai dalyvauja motociklų lenktynėse. Už šviesaus atminimo mūsų idėjinį ambasadorių Taurą spalio 13 d. Čikagos maratone bėgs jo draugas Aleksas Drozdovskis.

Tai skatina žmones būti atviriems, tęsti mėgstamą veiklą, bendrauti, išsikalbėti, padėti vieni kitiems“.

• Svarbu, kad gyvenimo kelionėje žmogus nesijaustų vienišas.

Veronika Pečkienė