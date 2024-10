Edvinas Dulskas: „Man visada maloniau buvo dirbti sau“

Iš Birštono kilęs Edvinas Dulskas nuo paauglystės sukosi tėvų kavinėje „Skonių svetainė“. Šis darbas jam suteikė svarbių, gyvenimiškų įgūdžių – tinkamo etiketo išmanymą, sklandžios komunikacijos su klientais bei darbuotojais sugebėjimus. Dabar E. Dulskas gali pasigirti inovacijų ir technologijų vadybos bei programų sistemos diplomais, stažuote Ispanijoje pagal ES intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) inicijuojamą „Pan-European Seal“ programą – tačiau jaunajam verslininkui pats mieliausias išlieka Birštono kurortas.

– Kaip ir kada pradėjote dirbti aptarnavimo srityje?

– Šioje srityje pradėjau dirbti seniai. Būdamas keturiolikos vasarą jau ploviau indus.

– Ar prisimenate pirmąsias darbo patirtis kavinėje? Koks darbas buvo sunkiausias?

– Pradėjau nuo indų plovimo, tad darbas nebuvo sunkus, tačiau dirbdamas šioje pozicijoje išmokau planuotis savo darbo veiksmus taip, kad kuo greičiau jį atlikčiau. Vėliau perėjus į baristos-padavėjo poziciją, atsirado nemažai iššūkių. Visą laiką įdėmiai stebėjau savo tėtį, kaip jis dirba už baro, ir mokiausi iš jo. Tėtis visada mane mokė aptarnavimo etiketo, kaip teisingai reikia atlikti darbus, kaip prižiūrėti techniką ir t.t. Sunkiausia buvo išmokti plakti pieną. Užtrukau, kol pajaučiau, kaip teisingai tai reikia daryti – kiek daug nepavykusių kapučinų prigaminta…

– Ko išmokote dirbdamas kavinėje, ko nebūtumėte išmokęs kitoje aplinkoje?

– Palikti visus asmeninio gyvenimo rūpesčius „už darbo durų“. Dirbdamas aptarnavimo sektoriuje negali būti surūgęs, nepatenkintas, irzlus ar dar koks nors. Visada turi būti pasitempęs, besišypsantis, bendraujantis, pastabus bei mandagus.

– Turite inovacijų ir technologijų vadybos bei programų sistemos diplomus. Kas paskatino rinktis šias studijas ir šį kelią?

– Programų sistemas nusprendžiau rinktis todėl, nes tuo metu labai trūko šių specialistų ir „nupaišyta“ karjera atrodė tikrai viliojančiai. Taip pat man gerai sekėsi matematika, fizika, informacinės technologijos. Pagalvojau, kodėl gi ne. Inovacijų ir technologijų vadybą nusprendžiau studijuoti dar gyvendamas Ispanijoje, nes tuo metu jau dirbau su realiais inovatyviais projektais EUIPO. Noras gilintis ir apjungti informacinių technologijų ir vadybos žinias pastūmėjo mane magistro link, nes man abi sritys yra artimos, įdomios ir svarbios. Juo labiau norint turėti sėkmingą verslą.

– Ar šios studijos paveikė Jūsų požiūrį į aptarnavimo verslą bei jo valdymą?

– Taip, daugiau įtakos turėjo magistro studijos, nes būtent šių studijų metu sužinojau daug apie lyderystę, įmonių kultūrą, apie tai, kaip geras vadovas turėtų elgtis ir kokią žinutę nešti savo darbuotojams bei aplinkiniams. Teorines žinias išbandžiau ir praktikoje, analizavau įvairias praktines situacijas, stebėjau pokyčius. Taip pat šios studijos davė nemažai peno ir kito tipo verslo kūrimui, jo auginimui ir tobulinimui.

– Ar verslas kada nors trukdė profesiniam augimui kitose srityse?

– Netrukdė. Man visada maloniau buvo dirbti sau, o ne kažkam kitam. Nors tai yra žymiai sunkiau, nei dirbti samdomą darbą, nes esi už viską atsakingas. Dirbi dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę, viską turi išmanyti ir mokėti dirbti bet kokioje to verslo pozicijoje. Visada rinkausi tai, kas man labiau patinka.

– Kaip manote, koks yra didžiausias iššūkis dirbant su šeima?

– Sakyčiau, kad vien tik privalumai, nes dirbi su savo artimiausiais žmonėmis, gali nuspėti, kas, ką ir kaip padarys, supranti vienas kitą iš žvilgsnio ar pusės žodžio, efektyviau pasiskirstai ir atlieki darbus, visada gali kreiptis pagalbos.

– Kas paviliojo likti Birštone?

– Tai yra mano gimtinė ir širdžiai mieliausias, gražiausias miestas Lietuvoje. Taip pat nekenčiu kamščių ir didmiesčio smogo. Aš tikiu, kad Birštonas plėsis, kursis nauji, įvairių sričių verslai ir jaunimo čia tik daugės.

– Kaip įsivaizduojate savo profesinę ateitį – labiau susijusią su Jūsų specialybe ar orientuotą į kavinių verslą?

– Įsivaizduoju, kad nebūsiu susifokusavęs tik į vieną sritį. Man patinka technologijos, tad tikrai suksiuosi ir toje srityje, bet neapleisiu ir kavinių.

– Kokios pamokos iš darbo kavinėje Jums labiausiai padėjo gyvenime?

– Mokėjimas tinkamai bendrauti su žmonėmis. Šis įgūdis labai pravertė gyvenant užsienyje.

– Ar įgyti įgūdžiai yra naudingi dabartinėje Jūsų veikloje?

– Tikrai visi – pradedant nuo greito indų plovimo, vikraus aptarnavimo, planavimo ir baigiant bendravimu su klientais ir darbuotojais.

Saulė Rudokaitė

Nuotraukos iš asmeninio E.Dulsko archyvo