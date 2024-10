Sveikinimai visiems siunčiantiems ir gaunantiems: pasaulyje minima pašto diena

Spalio 9-ąją visame pasaulyje minima pašto diena. Jos data sutampa su Pasaulinės pašto sąjungos įkūrimo diena 1874 m. Šia proga Lietuvos paštas sveikina ne tik visus gyventojus, kurie kiekvieną dieną šimtus tūkstančių siuntų gabena tradiciniu pašto ir LP EXPRESS paštomatų tinklu, bet ir visus laiškininkus bei kurjerius.

„Pasaulinės pašto dienos proga dėkoju visiems Lietuvos pašto klientams ir darbuotojams už kasdienį indėlį, jungiant žmones, bendruomenes ir verslus su visu pasauliu. Keičiantis gyventojų lūkesčiams ir poreikiams, keičiasi ir Lietuvos paštas – tampame šiuolaikiniu ir patikimu siuntų pristatymo partneriu, kuris klientus aptarnauja pasitelkdamas ne tik tradicinius pašto skyrius ir laiškininkus, bet ir 450 mobiliųjų laiškininkų bei Baltijos šalis jungiantį 750 paštomatų tinklą “, – sako Lietuvos pašto generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Šiuo metu Lietuvos paštas yra didžiausias pašto ir siuntų paslaugų teikėjas šalyje, per metus pristatantis virš 30 mln. siuntų. 6 iš 10 siuntinių Lietuvoje šiuo metu pristatomi per paštomatus, tad Lietuvos paštas ypatingai didelį dėmesį skiria paštomatų tinklo plėtrai.

Paštomatų populiarėjimą lemia tiek dažnesni gyventojų apsipirkimai Lietuvos ir užsienio e.parduotuvėse, tiek ir aktyvesnis paštomatų naudojimas siuntų pristatymui tarp fizinių asmenų. Atsižvelgiant į šias tendencijas, artimiausiu metu planuojama toliau didinti LP EXPRESS paštomatų skaičių, taip pat plėsti dėžučių kiekį kone trečdalyje esamų paštomatų.

Tai, kad siuntimas per LP EXPRESS paštomatus lietuviams tapęs kasdienybe, rodo ir naudojimosi šia paslauga dažnis. Bent viena siunta į LP EXPRESS paštomatus vidutiniškai įdedama kas 2,27 sekundės. 78 proc. klientų siuntas iš paštomatų atsiima per 1 parą. Na, o siuntos atsiėmimo iš LP EXPRESS paštomato rekordas buvo užfiksuotas šių metų kovą Telšiuose. Čia ji buvo atsiimta per 39 sekundes.