Valstiečiai ir žalieji nusiteikę imtis pokyčių

Spalio 3-iosios vakarą Prienų kultūros ir laisvalaikio centro konferencijų salė gausiai prisipildė gyventojų, rėmėjų, atėjusių pasiklausyti jungtinio Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Igno Vėgėlės sąrašo komandos kandidatų į LR Seimą prisistatymo ir programinių pažadų. O kandidatai ryžtingai nusiteikę į šalies politiką įnešti realius pokyčius, pradedant nuo politinės sistemos keitimo, įvairiuose sektoriuose padarytų klaidų taisymo, iki realios paramos šeimoms, viešųjų paslaugų išlaikymo arčiau namų, skaidraus lėšų skirstymo regionams, teisingų ES išmokų žemdirbiams, valstybinio banko įkūrimo, diplomatija grįstos užsienio politikos ir kt.

Dainavos vienmandatėje apygardoje kandidatuojantis Andrius Tamulionis – Kauno rajone veikiančios UAB „Akvatera“ gamyklų vadovas ir UAB „Kika LT“ Tauro Kennel gyvūnų priežiūros skyriaus vadovas. Prieniečiams jis nėra gerai pažįstamas politikas, nors kartą čia jau bandė kandidatuoti į Seimą. Galima spėti, kad ateityje su partiečiais matysis dažniau, nes, jo žodžiais tariant, kartu su komanda „reanimavęs“ LVŽS Kauno skyrių, tikisi padėti ir Prienų skyriui.

Kandidatas turi inžinerinį išsilavinimą, darbo įvairiose įmonėse, taip pat ir Suomijoje, patirties. Todėl jam norisi pakeisti tai, kas neįmanoma. Save pristato, kaip įmonių „daktarą“ – diagnostiką, turintį tikslą nustatyti jų veiklos problemas ir pasiūlyti sprendimus, kaip ją paversti pelninga. Šią nuostatą jis atsinešė ir į politiką, ketindamas spręsti tas problemas, kurias apleidę kiti.

A.Tamulionio teigimu, valstybės ir savivaldybės įmonės turi dirbti pelningai ir socialiai atsakingai. Šiais atžvilgiais jis turėjo tam tikrų įžvalgų ir dėl Prienuose veikiančių įmonių, pirmiausia dėl vandens tiekimo ir vandentvarkos įmonės veiklos bei priimamų sprendimų, kurie gyventojams centralizuotai tiekiamo vandens kainą iškėlė į aukščiausią poziciją Lietuvoje.

„Reikia pokyčių. Aš turiu planą ir strategiją, kaip per ketverius metus vandens kainą atpiginti,“ – kalbėjo A.Tamulionis.

Jo pasisakymą, apvainikuotą lakiu šūkiu „Mūsų Tėvynė – mūsų atsakomybė“ pratęsė ir kiti LVŽS kandidatai daugiamandatėse apygardose.

LR Seimo narys, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas neslėpė to, kad būsimi rinkimai kelia nerimo. Anot jo, jeigu rinkėjai į juos pažvelgs pro pirštus, neatsakingai, į Seimą gali ateiti daug skirtingų, neaiškios krypties politinių jėgų, o tai valstybei ir visuomenei nepridės politinio stabilumo.

Jis išskyrė svarbiausią LVŽS kandidatų sąrašo privalumą – stiprią komandą, į ją įtraukti įvairių sričių teisininkai, kurių žinios ir gebėjimai labai pravers ginant pažeistas gyventojų teises, blokuojant antikonstitucinių įstatymų priėmimą. Kandidatas pabrėžė, kad Lietuva yra nykstanti, todėl partijos programos prioritetas – tradicinė šeima, parama jai, didinant vaiko pinigus, padedant nusipirkti pirmąjį būstą, mažinant mokesčius daugiavaikėms šeimoms.

Pasak jo, valstiečiai gins vidutines ir mažas pajamas gaunančius žmones, rems smulkiuosius verslus, stabdys ligoninių, mokyklų privatizavimą, skirs dėmesį regionams, sakys „Stop“ visuotiniam šaukimui. Šiai sričiai planuojamus 550 mln. eurų jis siūlo panaudoti MMA ir pensijų didinimui. O pinigus žadama susigrąžinti per mažesnių kainų politiką ir išaugusį gyventojų vartojimą.

Buvęs kandidatas į LR Prezidentus, advokatas Ignas Vėgėlė kalbėjo itin aštriai, kviesdamas visus susitelkti ir išklibinti sustabarėjusią valstybės sistemą, į dienos šviesą išvilkti aukščiausiuose sluoksniuose įsikerojusią korupciją bei pareikalauti aukštų pareigūnų atsakomybės. Atsakydamas į repliką iš salės apie priešrinkiminius politikų pažadus, kurie neištesimi, kandidatas atsakingai pareiškė: „O mes ne tik sakom, bet ir darom“. Jo teigimu, kompetentingų visuomenininkų ir politikų komanda sieks atkurti pasitikėjimą valstybe ir valdžia; suteiks svertus visuomenei spausti politikus ir reikalauti jų atsakomybės.

I.Vėgėlė išsakė nedviprasmišką savo nuomonę privačių mokyklų finansavimo, „Sodros“ rezervo lėšų paskirstymo, pajamų mokesčio šeimoms mažinimo, korupcijos skandalų temomis.

LR Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Robertas Šarknickas pagal profesiją – pedagogas, teatro ir kino aktorius, režisierius. Susitikime su Prienų rinkėjais jis jautriai palietė ne mažiau svarbią kultūros politikos temą, nuogąstavo dėl lietuvių kalbos išlikimo, pasisakė prieš valdančiųjų sprendimą įteisinti lietuvių kalbos abėcėlėje nesančių raidžių „q“, „w“, „x“ rašybą Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose. Pasak politiko įžvalgų, tai sukūrė precedentą ir diakritinių ženklų (rašomi virš, prie raidžių ar po jomis, – aut. p.) naudojimui žodžiuose, galiausiai – ir dvikalbystei. Kandidato įsitikinimu, šiandien Lietuva visomis prasmėmis atsidūrusi pavojuje.

R.Šarknickas atvirai piktinosi asmenybių, pirmiausia Prienų krašto ir visos Lietuvos poeto Justino Marcinkevičiaus, viešo menkinimo vajumi. Jis teigė Seimui pateikęs projektą dėl 2030-ųjų, kuomet bus minima poeto 100 metų sukaktis, paskelbimo Justino Marcinkevičiaus metais, tačiau, pasak politiko, šį projektą siekiama nustumti kuo tolyn.

Pasinaudodamas proga, jis padėkojo „Žiburio“ gimnazijos chorui už tai, kad J.Marcinkevičiui skirtame renginyje prie LR Seimo surengė nuostabų koncertą su žemiečio dainomis. Jis sakė ir pats keliaujantis per Lietuvą su poetiniu J.Marcinkevičiaus žodžiu bei jaučiantis jo atgarsį kiekvieno lietuvio širdyje.

Paprašytas auditorijos, politikas padeklamavo vieną gražiausių poeto eilėraščių „Lopšinė gimtinei ir motinai“, kuris tapęs Lietuvos tautą vienijančia daina. Šio eilėraščio sukeltas poveikis dar virpėjo ore, kai politikai, kreipdamiesi į rinkėjus, pakvietė juos priimti teisingus sprendimus – spalio 13 d. ateiti prie balsadėžių ir balsuoti širdimi.

Dalė Lazauskienė

Autorės nuotraukos