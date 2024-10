Kokias „žinutes“ kandidatai siunčia verslui?

Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Prienų atstovybė surengė apskritojo stalo diskusiją, į kurią pakvietė verslo bendruomenės narius ir kandidatus į LR Seimą Dainavos vienmandatėje apygardoje. Iš dešimties kandidatų į susitikimą atvyko Regionų partijos atstovas Andrius Palionis, Jūratė Zailskienė (Lietuvos socialdemokratų partija) ir Lina Juodsnukytė (Liberalų sąjūdis), kurie pristatė atstovaujamų partijų rinkimines programas verslui, išklausė verslininkų lūkesčius būsimos kadencijos Seimui, atsakė į jų klausimus.

Visi trys kandidatai turi patirties nuosavo verslo kūrime, todėl jiems suprantami verslininkų nuogąstavimai dėl galimų mokestinės bazės įstatymų pasikeitimų, kas neabejotinai paveiktų ir verslo aplinką, priimtinas noras siekti abipusio supratimo tarp valdžios ir verslo. Verslininkai pasisakė už mokesčių sistemos stabilumą, atkreipė kandidatų dėmesį į tai, kad reglamentuojant verslą, vis dar yra nemažai perteklinio reguliavimo.

Lina Juodsnukytė yra teisinių ir buhalterinių paslaugų centro steigėja bei vadovė. Įmonę ji atidarė prieš devynerius metus dar neturėdama trisdešimties. Pasak jos, per šį laikotarpį jos verslas išgyveno ir lengvesnių, ir sunkesnių periodų. Suprasdama, su kokiomis problemomis verslininkai susiduria, ji patikino, kad į Seimo valdančiąją koaliciją patekę Liberalų sąjūdžio atstovai išlaikytų pusiausvyrą be drastiško, nepamatuoto mokesčių didinimo.

Tokios pat nuomonės laikosi ir socialdemokratų kandidatė J.Zailskienė. Ji pacitavo partijos programą: dabartiniai mokesčiai, kurie susiję su pelno mokesčiu, darbo santykiais, turėtų išlikti stabilūs, nekeičiami.

Prienų rajono savivaldybės vicemerė Jūratė Zailskienė prieš tai du dešimtmečius dirbo kryžiažodžių sudarytoja ir žurnalų redaktore, tuo pat metu aktyviai domėjosi politikos klausimais. Nuo 2012 m. įsitraukė į Socialdemokratų partijos veiklą, nuo 2015 m. triskart buvo mero A.Vaicekausko rinkiminio štabo vadove, 2020 m. jau bandė laimę vienmandatėje rinkimų į Seimą apygardoje ir kartu su kitu kandidatu A.Palioniu pateko į antrąjį turą.

„Dirbdama savivaldybėje matau, kad ne viską galime padaryti dėl veiklą apribojančių įstatymų ar įvairių kliūčių,“ – ji žadėjo, kad, patekusi į Seimą, aktyviai veiktų ir bendradarbiautų, paskatinant reikalingus pokyčius vietos žmonėms, taip pat ir verslui, rūpimose srityse.

Ketvirtą kartą į Seimą kandidatuojantis Andrius Palionis atvirai pasakojo, jog pirmą verslą prekybos ir aptarnavimo srityje sukūrė 1993 metais, būdamas 19 metų, antrą verslą – 2006 m., tačiau tapęs parlamentaru verslus perdavė šeimos nariams.

Pasak jo, per tris kadencijas Seime buvo priimta nemažai įstatymų, susijusių su verslu. Deja, apgailestavo, buvo padaryta ir apmaudžių klaidų, kurios tęsiasi iki šiol, viena jų – niekaip kelio neprasiskinantis skolų išieškojimo įmonių veiklos kontrolės įstatymas, jo poreikis gimė iš konkrečių gyvenimiškų istorijų.

Parlamentaro teigimu, jis net keturis kartus su kitais parlamentarais nesėkmingai teikė įstatymo projektą, kurio esmė – paskatinti investicijas į regionus. Jo esmė – investuojančioms įmonėms, kurių pajamos siekia iki 10 mln. eurų, leisti iki 2033 metų iš savo pelno atskaityti investicijų dalį.

Kalbai pakrypus apie netolygų regionų vystymąsi, tarp kandidatų ir įvairiems verslams vadovaujančių verslininkų užsimezgė itin karšta diskusija apie priemones, kurios padėtų sustabdyti regionų nykimą, gyventojų migraciją į didmiesčius, išsaugoti darbo vietas, mokyklas ir viešąsias paslaugas.

J.Zailskienė pažėrė kritikos dėl šiuo metu vykdomos tokios netoliaregiškos politikos regionų atžvilgiu, gyventojams būtinų pašto ir kitų paslaugų centralizavimo, apmokestinimo didesniu tarifu. Jos įsitikinimu, reikalingi pokyčiai, kad kabinetuose sėdintys valdininkai, ministerijų atstovai pamatytų visą Lietuvą, regionų, savivaldybių problemas. Ji piktinosi iš viršaus nuleidžiamomis taisyklėmis, kurios reglamentuoja europinių lėšų įsisavinimą. Jos sudaro kliūtis savivaldybėms gauti lėšų prastos būklės kelių tvarkymui.

Kauno PPAR Prienų verslo atstovybės vadovės Linos Dužinskienės klausimas kandidatams, kaip jie vertina minimalios mėnesinės algos didinimą nuo 2025 m. sausio 1 d., išryškino ir pačių kandidatų, ir verslo atstovų požiūrius šiuo klausimu. Nors šį sprendimą patys darbuotojai vertina palankiai, verslo požiūriu jis yra neracionalus ir, kaip teigė L.Dužinskienė, taps galvos skausmu įmonių vadovams. Visų pirma, išaugs įmonių kaštai, kita vertus, ir nekvalifikuotų, ir aukštos kvalifikacijos specialistų atlyginimai beveik susilygins. Neturėdami rezervų didinti vidurinės klasės darbuotojų atlyginimus, darbdaviai gali juos prarasti.

Liberalų atstovė L.Juodsnukytė teigė, kad sprendimas didinti MMA turi būti gerai pamatuotas: „Minimali mėnesinė alga reikalinga, kad padėtų užtikrinti būtiniausius žmogaus poreikius, tačiau ar reikia ją didinti taip drastiškai ir dažnai? Šį klausimą keliu, nes darbe susiduriu su savo klientų problemomis. Yra atvejų, kai darbdavys yra priverstas atsisakyti darbuotojo, nes negali jo išlaikyti.“ J.Zailskienės manymu, didinti MMA būtina palaipsniui, tačiau ne po 100 eurų kasmet. Trišalė taryba reikalinga tam, kad būtų išklausyti visų lūkesčiai.

Diskusijoje paliestos ir opios užimtumo, darbuotojų trūkumo, užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje, esamų socialinių garantijų pagrįstumo problemos.

Kandidatai sutarė dėl to, kad dabartinė paramos sistema yra iškreipta, neskatinanti žmonių dirbti ir užsidirbti, dėl to užaugo ne viena karta pašalpininkų. Jų nuomone, valstybė besąlygiškai turi remti neįgalius, nedarbingus žmones, o kiti už gautas pašalpas turėtų atidirbti ir taip būti naudingiems visuomenei.

Išklausytos kandidatų nuostatos ir kitais klausimais – dėl pensijų kaupimo fonduose ir privalomo įtraukimo į šią sistemą pagrįstumo; tautiečių susigrąžinimo į Lietuvą politikos; švietimo sistemos trūkumų ir privačių mokyklų finansavimo; smulkiųjų žemės ūkių išlikimo ir kt. Verslo atstovai išsakė politikams ir tai, kas apriboja jų verslus, trukdo įmonėms efektyviai dirbti.

Dalė Lazauskienė

Autorės nuotrauka