Šilavoto Davatkyno bendruomenė įgyvendino projektą „Vaikų užimtumo didinimas Šilavote“

2019 m. oficialiai savo veiklą pradėjusi Šilavoto Davatkyno bendruomenė per pastaruosius metus nuveikė prasmingų ir gražių darbų Šilavote. Per 40 narių turinti aktyvi bendruomenė savo pastangomis ir gerų žmonių valia įsigijo žemės sklypą A.Radušio g., Šilavote, ir jame pradėjo kurti visiems atvirą laisvalaikio parką.

Aktyvūs ir Šilavotą mylintys bendruomenės nariai nepabijojo fizinių darbų, nuolatinio finansavimo paieškų, projektų paraiškų rengimo ir kitų iššūkių. Vyko sklypo tvarkymo darbai, jame, įskaitant šiuos metus, jau įgyvendinti trys projektai, finansuoti Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Prienų rajono savivaldybės. Šalia parko esančiame sklype įgyvendintas taip pat šios bendruomenės narių parengtas Prienų rajono savivaldybės Dalyvaujamojo biudžeto projektas. Parko infrastuktūros tvarkymo darbus labai pagerino ir GPM parama, gauta iš LR gyventojų. Pasinaudojus įvairiomis finansavimo galimybėmis, taip pat ir Prienų rajono savivaldybės lėšomis, pavyko įrengti skulptūrų skverą, vėliavos stiebą, poilsio zoną su suoliuku, įsigytas vejos traktoriukas. Lauko treniruokliai, žaidimų stalas tapo gyventojų traukos vieta.

Kunigo Antano Radušio parkui yra parengtas įgyvendinimo planas su parke numatytomis zonomis. Viena iš zonų – vaikų žaidimų ir užimtumo erdvė. Šioje zonoje numatyta įrengti įvairius žaidimų įrenginius. Visgi be finansavimo iš šalies šis tikslas yra sunkiai pasiekiamas. Todėl šiais metais nutarta ieškoti finansavimo būtent vaikų užimtumo pagerinimui ir įrengti vieną žaidimų kompleksą, šalia kurio laikui bėgant atsiras vis nauji įrenginiai, skirti vaikų pramogoms ir lavinimuisi. Tuo tikslu bendruomenė parengė ir įgyvendino Prienų rajono savivaldybės iš dalies finansuotą projektą „Vaikų užimtumo didinimas Šilavote“. Jau vasarą atsirado vaikų žaidimų kompleksas, kurį sudaro laipiojimo siena ir tinklas, čiuožykla, smagus žaidimas „Kryžiukai-nuliukai“. Komplekso pagrindas išklotas saugia, vaikų žaidimo aikštelėms pritaikyta danga – koriu. Papildant šalia esančio „Žvaigždžių tako“ idėją kartu su Šilavoto keramikos studija įkūrėme dvi plytelių gamybos ir dekoravimo dirbtuves. Jų metu vaikai ir suaugusieji kūrė mozaikas ant plytelių bei jas dekoravo dažais. Kiekvienas dirbtuvių dalyvis laisvai interpretuodamas kūrė saulutes, gyvūnus, uogas, netgi tapė peizažus. Sukurtos plytelės papuoš parko erdvę, kitos taps akį traukiančiomis dekoracijomis įvairių švenčių metu.

Šilavoto Davatkyno bendruomenė, be projektinių veiklų, nuolat renkasi į parko tvarkymo talkas, dalyvauja Šilavoto seniūnijos šventėse, tradicinių švenčių metu meniškai dekoruoja parką, pavasarį organizuoja paukščių sutiktuves, kūrybines edukacijas bei retkarčiais pakeliauja. Bendruomenė yra subūrusi linijinių šokių kolektyvą „Linksmai“.

Smagu peržvelgti įgyvendintus projektus, nuveiktus darbus ir planuoti tolimesnes Šilavoto Davatkyno bendruomenės veiklas. Naudodamasi proga, noriu padėkoti kiekvienam Šilavoto Davatkyno bendruomenės nariui už tai, kad, neskaičiuodami savo brangaus laiko, prisidedate prie bendro tikslo siekimo. Taip pat – visiems, kurie gera valia finansiškai ar darbu prisidedate prie Kunigo Antano Radušio parko kūrimo. Nuoširdžiausiai tariu Jums – Ačiū!

Viktorija Bielevičienė

Šilavoto Davatkyno bendruomenės pirmininkė