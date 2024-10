Jokūbas Bucevičius: ,,Aistra sportui buvo visada‘‘

Padelis – greitai populiarėjantis rakečių sportas, kuris žavi savo dinamiškumu ir azartu. Šios sporto šakos entuziastas Jokūbas Bucevičius pasakoja, kad būtent dėl šios priežasties jo šeima nusprendė pastatyti pirmąjį padelio kortą Prienuose, Ropių gatvėje 44, kuriuo dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę, gali naudotis visi, norintieji išsinuomoti aikštelę. Esant poreikiui, norinčius žaisti J. Bucevičius apmoko bei suteikia reikalingą sporto inventorių.

– Kaip kilo idėja pastatyti padelio aikštelę Prienuose? Kodėl pasirinkote būtent šią sporto šaką?

– Su šeima anksčiau žaidėme tenisą, bet, išbandžius padelį, šis sportas mus labai sudomino savo dinamišku ir azartišku žaidimo stiliumi. Labai greitai visa šeima įsitraukė į šį sportą. Ilgą laiką važinėdavome žaisti padelį į kitus miestus. Tada ir gimė mintis, kad tai būtų puiki idėja pastatyti padelio kortus Prienuose, nes tuo metu čia jų nebuvo.

– Minėjote, kad žaidžiate padelį su šeima. Ar visi jos nariai žaidžia?

– Taip, iš tikrųjų žaidžiame visi. Tai tapo tam tikra mūsų šeimos, netgi giminės tradicija. Kartais žaidžiame visi kartu, kartais atskirai. Dažnai rengiame giminės susibūrimus, kurių pagrindas būna padelio turnyrai – atvažiuoja giminaičiai, draugai, ir visi kartu žaidžiame, pasikeisdami poromis. Tai tapo mūsų laisvalaikiu. Padelis mus suartino ne tik su šeima, bet ir su draugais bei gimine. Ši sporto šaka tapo pretekstu dažniau susitikti.

– Kaip dažnai su šeima žaidžiate padelį?

– Žaidžiame gana dažnai. Kartais žaidžiame kas antrą dieną, kartais net kasdien, o pasitaiko, kad netgi po du kartus per dieną. Tėvai dažnai žaidžia kartu su savo draugais, mišriomis poromis – tai vadinama ,,miksais‘‘, kai komandoje yra vyras ir moteris. Tai labai suartina šeimas, jos gali daugiau laiko praleisti kartu.

– Kodėl ši sporto šaka Jums įdomi?

– Pirmiausia todėl, kad tai labai azartiškas sportas. Jis yra komandinis, žaidžiamas poromis. Žaidime reikia bendradarbiauti su savo partneriu, nes sėkmė nepriklauso nuo vieno žaidėjo. Ne visada svarbu žaisti kuo stipriau, kaip tenise. Padelio aikštelės sienos – stiklinės, o tai suteikia daug galimybių strategijoms, reikia taktiškai mąstyti, kaip nukreipti kamuolį, kaip reaguoti į varžovus. Tai kiekvieną žaidimą daro unikaliu.

– Ar prieš statant kortus Prienuose padelis buvo populiarus, o gal reikėjo supažindinti bendruomenę su šia sporto šaka?

– Daugeliui jis buvo naujiena. Teko nemažai žmonių supažindinti su šiuo sportu. Reikėjo paaiškinti taisykles, parodyti, kaip laikyti raketę, kaip taisyklingai mušti kamuoliuką.

– Ar pastebite kokių nors tendencijų, kas dažniausiai naudojasi padelio kortu?

– Pastebiu, kad daugiausia žaidžia jaunimas, draugų kompanijos bei jaunos šeimos.

– Ar matote padelį kaip augantį sportą Lietuvoje?

– Taip, padelio populiarumas pastaruoju metu labai išaugo. Manau, kad ir toliau augs, galbūt ne tokiu sparčiu tempu, bet vis daugiau žmonių pradės žaisti, nes tai įdomus ir nesudėtingai išmokstamas sportas.

– Koks būtų Jūsų patarimas kitiems, norintiems pradėti panašią veiklą mažame miestelyje?

– Svarbu rūpintis žaidėjais – suteikti jiems įrangą, išmokyti pagrindinių žaidimo taisyklių. Jei pradedantieji nesupras, kaip žaisti, jie gali nepajusti šio sporto malonumo.

– Kaip pats sužinojote apie padelį?

– Pirma pradėjo žaisti mano mama. Iš pradžių buvau skeptiškas, bet, kai pabandžiau šią sporto šaką, supratau, kad man tai patinka.

– Kuo padelis skiriasi nuo teniso?

– Pagrindiniai skirtumai – aikštelės dydis ir raketės. Teniso aikštė yra didesnė, o raketė – su stygomis, o tai labai apsunkina smūgiavimą naujokams. Padelio raketė plokštesnė ir panašesnė į stalo teniso raketę, tik didesnė, todėl lengviau mušti kamuoliuką. Be to, padelyje galima žaisti nuo sienų, o tenise, kai kamuoliukas praskrenda už nugaros, taškas prarandamas.

– Ar dalyvaujate turnyruose?

– Paskutinis turnyras, kuriame dalyvavau, tai – ,,Bobų vasaros‘‘ teniso ir padelio turnyras, jame žaidėme kartu su sese. Ateityje planuoju dalyvauti kur nors daugiau, nors reikia dar šiek tiek patobulinti žaidimo lygį, kad galėčiau konkurencingai varžytis.

– Kaip tobulinate savo žaidimo lygį?

– Pagrindinis būdas – kokybiškas žaidimo laikas su stipresniais oponentais. Taip pat stebiu vaizdo įrašus internete, dažnai randu naudingų patarimų iš užsienio padelio profesionalų. Kartais važiuoju į treniruotes su treneriu.

– Ar sportu aktyviai užsiėmėte ir anksčiau?

– Taip, sportas mane lydėjo nuo pat vaikystės – nuo kiemo žaidimų su draugais, krepšinio ir futbolo iki teniso ir padelio. Nors ne visose šakose žaidžiau profesionaliai, bet aistra sportui buvo visada. Tai padėjo man geriau suprasti, kaip valdyti kamuolį, nustatyti padėtį aikštėje, tai labai padeda ir padelyje.

– Kaip ankstesnis sportinis užimtumas padėjo Jums tapti geresniu padelio žaidėju?

– Visos sporto šakos, susijusios su kamuolio valdymu, labai padeda pradedant žaisti padelį. Pavyzdžiui, kamuolio sekimas, teisingas pozicijų pasirinkimas ir smūgiavimas. Taip pat jaučiasi, kad žmonės, kurie sportavo anksčiau, žaidė krepšinį, futbolą ar tenisą, greičiau įsisavina padelio žaidimą. Tie, kurie sportavo tik individualiai – kilnojo svorius ar panašiai, turi šiek tiek daugiau iššūkių.

– Ar yra kokia nors ypatinga strategija, kurią naudojate padelyje?

– Mano pagrindinė strategija – spausti varžovus kuo arčiau tinklo, stengtis laimėti taškus mušant iš arti, o ne iš galo, kaip dažnai mėgsta daryti tenisininkai.

– Koks Jūsų žaidimo stilius?

– Esu labai azartiškas ir agresyvus žaidėjas. Kartais dėl to galiu pralošti, nes emocijos perima kontrolę. Labai svarbu išlaikyti emocinį balansą ir, žaidžiant su partneriu, vienas kitą palaikyti.

– Kas Jums padeda susikaupti ir nusiraminti žaidimo metu?

– Labiausiai padeda palaikymas iš partnerio – sumušimas raketėmis ar žodinis paskatinimas. Svarbu nesinervinti dėl pralaimėtų taškų ir susikaupti ties savo žaidimu.

– Koks būtų Jūsų idealus padelio partneris?

– Idealus partneris būtų tas, kuris turi panašų žaidimo stilių kaip mano – azartiškas, bet sugebantis motyvuoti ir palaikyti, kai nesiseka, gerai komunikuojantis. Esminė žaidimo dalis – gera komunikacija, todėl svarbu greitai susitarti, kieno kamuoliukas, kad būtų išvengta nesusipratimų, dėl kurių gali būti prarasti taškai.

Kalbėjosi Saulė Rudokaitė

Nuotraukos iš Jokūdo Bucevičiaus archyvo